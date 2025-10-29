దువ్వినపుడు జుట్టు రాలుతోందా? - ఇలా చేస్తే రాలదట!
ఎలా దువ్వితే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : October 29, 2025 at 3:52 PM IST
Hair Brushing Benefits : జుట్టును అదే పనిగా దువ్వుకుంటే ఎక్కువగా రాలిపోతుందని చాలా మంది అనుకుంటారు. అందుకే, ఏదో అలా పైపైన దువ్వుకొని జడ వేసేసుకుంటారు. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల కూడా చిక్కులు కట్టి జుట్టు రాలిపోతుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే హడావిడిగా కాకుండా, కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల దాకా నిదానంగా జుట్టును దువ్వుకోవాలంటున్నారు. ఫలితంగా కుదుళ్లకు రక్తప్రసరణ మెరుగై ఒత్తుగా పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జుట్టును నెమ్మదిగా ఎందుకు దువ్వుకోవాలో తెలుసుకుందాం!
నెమ్మదిగానే ఎందుకు : సాధారణంగా మనం రోజూ జుట్టు దువ్వుకునే క్రమంలో సుమారు 50 నుంచి 100 వెంట్రుకల దాకా రాలిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే కాస్త సమయం వెచ్చించి నెమ్మదిగా దువ్వుకోవడం వల్ల జుట్టు రాలే సమస్య క్రమంగా తగ్గుతుందని అంటున్నారు. ఎందుకంటే, కుదుళ్లలో సహజసిద్ధమైన నూనెల్ని విడుదల చేసే సెబేషియస్ గ్రంథులుంటాయని, దువ్వే క్రమంలో అవి ప్రేరేపితమై అవసరమైన మొత్తంలో నూనెల్ని విడుదల చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఫలితంగా కుదుళ్లు, జుట్టు తేమను కోల్పోకుండా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు దోహదం చేస్తుందంటున్నారు.
జుట్టులో దుమ్ము-ధూళి చేరి, సరిగ్గా దువ్వకపోతే చిక్కులు కట్టినట్లుగా తయారవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జుట్టు రాలడానికి ఇదీ ఓ కారణమంటున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటప్పుడు చిక్కులు తొలగిస్తూ జుట్టును దువ్వుకోవడం వల్ల జుట్టు రాలకుండా ఉండడంతో పాటు వెంట్రుకలు-కుదుళ్లలో చిక్కుకున్న దుమ్ము-ధూళి కూడా తొలగిపోతాయని సూచిస్తున్నారు.
ఎన్నిసార్లు దువ్వుకోవాలి? : జుట్టు దువ్వుకోవడం మంచిదన్నాం కదా అని ఎలా పడితే అలా, ఎంతసేపు పడితే అంతసేపు దువ్వుకోవడం కూడా మంచిది కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దువ్వెన కుదుళ్లకు తాకేలా, వెంట్రుకల్లో చిక్కులు తొలగించుకుంటూ పై నుంచి కింది వరకు నెమ్మదిగా దువ్వుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చెక్కతో చేసిన ప్యాడిల్ బ్రష్ లేదా దువ్వెన ఉపయోగిస్తే వెంట్రుకలు, కుదుళ్లు డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటాయంటున్నారు. జుట్టు దువ్వే ఫ్రీక్వెన్సీలను తగ్గించడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
తడి జుట్టు ఇలా : చాలామంది తడిగా ఉన్న జుట్టును ఆరాక దువ్వుకుందాంలే అని వదిలేస్తుంటారు. తద్వారా వెంట్రుకలు చిక్కులు కట్టే అవకాశం ఉందని, అందుకే తడిగా ఉన్న జుట్టును ఇలా దువ్వుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
- తలస్నానం చేశాక కండిషనర్ రాసుకోవాలని, ఒకవేళ ఈ అలవాటు లేని వారు దీన్ని వదిలేయచ్చు.
- ఇప్పుడు బ్రిజిల్స్ మధ్య గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉన్న, చివర్ల వద్ద మృదువైన బొడిపెల్లా ఉన్న దువ్వెన తీసుకొని కుదుళ్ల వద్ద నుంచి చివర్ల దాకా దువ్వుకుంటూ రావాలి. ఈ క్రమంలో ఎక్కడైనా చిక్కులు కట్టినట్లు అనిపిస్తే వేళ్లతో వాటిని తొలగించుకోవాలి. చిక్కులన్నీ తొలగిపోయాక, మరోసారి జుట్టును పై నుంచి కింది వరకు దువ్వుకుంటే సరిపోతుంది. తడి జుట్టు బలహీనంగా ఉంటుంది కాబట్టి చిక్కులు తొలగించుకునేలా దువ్వుకుంటే చాలు.
పొడి జుట్టు కోసం : జడ వేసుకున్నా, ముడేసుకున్నా, వదిలేసినా, జుట్టు ఎక్కువగా చిక్కులు కట్టేది చివర్ల వద్దే కాబట్టి ముందుగా ఆ భాగంలో చిక్కులు తొలగించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం జుట్టు మధ్య భాగం నుంచి కింది వరకు చిక్కులు తొలగించుకుంటూ నెమ్మదిగా దువ్వాలని వివరిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఇంకాస్త పై నుంచి కింది వరకు నెమ్మదిగా దువ్వుకుంటూ రావాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఆఖరుగా కుదుళ్ల నుంచి కింది దాకా మరోసారి జుట్టు మొత్తాన్ని దువ్వాలని అంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల చిక్కులు తొలగిపోతాయని, జుట్టు కూడా ఎక్కువగా రాలకుండా ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
