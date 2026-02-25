ETV Bharat / lifestyle

మిమ్మల్ని ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదనిపిస్తోందా? - అందుకు కారణం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

అలవాట్లు, ఆలోచనా తీరు, మనస్తత్వమే కారణమంటున్న నిపుణులు - హెల్దీ బాండింగ్ కోసం​ ఇలా చేయాలని సూచన!

Loneliness Habits
Loneliness Habits (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 25, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Relational Conflict : తమల్ని ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు. తమకంటూ ఎవరూ లేరని, చుట్టూ ఉన్నవారు దూరం పెట్టారని భావిస్తారు. కానీ, నిజానికి మన అలవాట్లు, ఆలోచనా తీరు, మనస్తత్వమే కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు లేదా బంధువులను మనకు దూరం చేస్తాయంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. అందుకు కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అభద్రతా భావం : దగ్గరి వారు ఎప్పుడూ తమకు మొదటి స్థానం దక్కుతుందని ఆశిస్తారు. కానీ, మీరు వేరే వారికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు, వారు తమను తాము తక్కువగా చేసుకుంటారు. దీంతో వారు ' మాకంటే వారే ఎక్కువైపోయారా?' అనే ప్రశ్న వారిలో మొదలవుతుంది. తద్వారా మీతో ఉన్న అనుబంధం బలహీనం అవుతుంది. ఫలితంగా, మీకు తెలియకుండానే వారు క్రమంగా దూరం అవుతారు. ఈ క్రమంలో బయటి వ్యక్తులతో సంబంధాలు అవసరమే. కానీ, అవి మన దగ్గరి వారు దూరం అయ్యే విధంగా ఉండకూడదు. మన కష్టకాలంలో తోడుగా నిలిచే వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల బంధాలు విచ్ఛిన్నం కాకుండా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Loneliness Habits
Loneliness Habits (Getty Images)

అతిగా విమర్శించడం : ఎదుటివారిలోని తప్పులను మాత్రమే వెతుకుతూ, ఎప్పుడూ విమర్శిస్తూ ఉంటే వారు మనతో ఉండటానికి ఇష్టపడరు. ఇది వారి ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. అలాగే, ఏదైనా అపార్థాలు వచ్చినప్పుడు 'నేనే ఎందుకు తగ్గాలి'? లేదా 'నేనే కరెక్ట్' అనే అహం మీకు, మీ సన్నిహితుల మధ్య గోడలు కడుతుంది. అలాకాకుండా ఉండాలంటే, మీ తప్పు ఉన్నా లేకపోయినా సర్దుకుపోయే గుణం ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు.

క్షమించలేకపోవడం : 'నీళ్లు ఎప్పుడూ ముందుకే వెళ్తాయి' అనే మాటను సాధారణంగా జీవత గమనాన్ని లేదా కాలాన్ని ఉద్దేశించి వాడుతుంటారు. ఎలాగైతే నదిలో పాత ప్రవాహం వెళ్ళి కొత్త నీరు చేరుతుందో, అలాగే గతంలో మీ సన్నిహితుల వల్ల బాధపడిన సంఘటనలు మార్చిపోయి వారితో సన్నిహితంగా మెరగాలంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే మనతో అందరూ ఉంటారని సూచిస్తున్నారు.

అబద్ధాలు : ఏ బంధానికైనా నమ్మకం పునాది లాంటిది. అబద్ధాలు చెప్పడం లేదా ఇచ్చిన మాట తప్పడం వల్ల మీపై వారికి నమ్మకం పోతుంది. దీనివల్ల మీ మధ్య దూరం పెరుగుతుంది. మళ్లీ ఆ సన్నిహిత్యం రావడం కష్టం. అందుకే, సన్నిహితుల వద్ద మీరు నిజాయితీగా ఉండండి. అప్పుడే, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, ఎప్పుడూ మీతోనే ఉంటారని పేర్కొంటున్నారు.

ఆర్థికంగా ఎదిగినప్పుడు : ఒక వ్యక్తి ఆర్ధికంగా ఎదిగినప్పుడు, వారి ప్రవర్తనలో కూడా మార్పు వస్తుంది. అంతేకాదు, గతంలో మీకు ఆర్థికంగా సహాయం చేసిన అవసరం ఇప్పుడు లేదని వారితో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించవచ్చు. దీంతో వారి అవసరం మీకు లేదని భావించి దూరంగా ఉంటారు. లేదా మిమ్మల్ని చూసి వారికి అసూయ కలగవచ్చు. ఇలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నవారికి మీరు దూరంగా ఉండటమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకునే, ప్రోత్సహించే, తోడుగా ఉండే వారు మీతో ఉండటం ఎంతో ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. మంచి సంబంధాలు మనషులను, మనసులనూ బలంగా మారుస్తాయట.

Loneliness Habits
Loneliness Habits (Getty Images)

ఏం చేయాలి?:

  • ఏదైనా బంధం బలంగా ఉండాలంటే సమయం, శ్రద్ధ అనేవి అవసరం. మీరు వారికి సమయం కేటాయించడం, తరుచూ వారిని కలుస్తూ ఉండటం వల్ల వాళ్లూ ఎప్పుడూ మీకు దూరంగా ఉండరు.
  • ఏదైనా మనస్పర్థలు వస్తే మనసులో పెట్టుకోకుండా నేరుగా మాట్లాడి పరిష్కరించుకోవాలి.
  • కేవలం అవసరం ఉన్నప్పుడే కాకుండా, అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేసి పలకరించడం లేదా పండగలకు, వేడుకలకు కలవడం వల్ల ఆప్యాయత పెరుగుతుంది.
  • చిన్నచిన్న తప్పులను లేదా మాటలను పట్టించుకోకుండా వదిలేయడం నేర్చుకోవాలి. అహంకారం కంటే అనుబంధమే గొప్పదని భావించాలి.
  • శుభకార్యాల కంటే, వారు ఏదైనా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు అండగా నిలబడితే ఆ బంధం జీవితాంతం గుర్తుంటుంది.
  • ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మీ సన్నిహితులతో చర్చించడం వల్ల వారికి మీరు ఇచ్చే గౌరవం అర్థమవుతుంది.
  • మీరు వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని తెలియజేయడానికి పెద్ద పెద్ద పనులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పుడప్పుడు వారికి చిన్నచిన్న సర్ప్రైజ్​లు ఇవ్వడం లేదా వాళ్లు మీకు చాలా ముఖ్యమని అర్థమయ్యేలాగే చేస్తే బంధం బలపడుతుంది.
  • కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల​తో కలిసి భోజనం చేయడం, షాపింగ్, షికారుకు వెళ్లడం లాంటివి చేస్తుండాలి. అప్పుడే, వాళ్లంతా మీ కోసం ఉన్నారని అనిపిస్తుంది. దీంతో మిమ్మల్ని పట్టించుకోవడం లేదనే భావన దూరమవుతుందట.

