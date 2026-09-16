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'ఏవండోయ్ శ్రీవారూ! వినండోయ్ శ్రీమతిగారూ!' - ఈ సింపుల్ టిప్స్​తో మరింత అనుబంధం!

భాగస్వామి మనసు గెలుచుకోవాలా? - ప్రేమను ఇలా వ్యక్తపరచండి!

దాంపత్య బంధం
దాంపత్య బంధం (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 16, 2026 at 5:10 PM IST

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Expressing Love for Partner : భాగస్వామి పైన ప్రేమను వ్యక్తం చేయడంలో ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో స్టైల్ ఉంటుంది. కొందరు విలువైన కానుకలు ఇచ్చి తమ ప్రేమను తెలియజేస్తే, మరికొందరు ఎదుటి వారికి నచ్చిన పని చేస్తూ వారిపై ఉన్న ఇష్టాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంటారు. మరి, ప్రేమంటే విలువైన కానుకల్లోనే ఉందా? విలాసవంతమైన జీవనశైలి ద్వారా మాత్రమే ఎదుటివారి మనసు గెలుచుకోవచ్చా? అంటే కాదంటున్నారు రిలేషన్‌షిప్ నిపుణులు.

ఇదీ అనురాగమే! :

చిన్న ప్రయత్నం-పెద్ద సంతోషం : ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి పెద్ద పెద్ద హంగామాలు అక్కర్లేదు. ఎలాంటి హడావిడి లేకుండా ఎంతో సింపుల్‌గా, వారికి నచ్చిన రంగు పువ్వులు, మెచ్చిన ఫ్లేవర్ చాక్లెట్లు ఇస్తే చాలు, ఎదుటివారి మనసు ఎంతో సంతోషపడుతుంది. మీరు పెద్దగా చెప్పకపోయినా, ఆ చిన్న ప్రయత్నంలోనే మీ మనసులో ఉన్న అమూల్యమైన ప్రేమను వారు సులభంగా గుర్తించేస్తారు.

జీవితాంతం గుర్తిండిపోయే జ్ఞాపకం! : హాలీడేస్, వీలు ఉన్నప్పుడు భాగస్వామితో కలిసి వెకేషన్​కి వెళ్లితే, ఆ జ్ఞాపకాలు మనసులో పదిలంగా నిలిచిపోతాయి. ఈ నేపథ్యంలో బీచ్​కి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ రకరకాల ఆకృతుల్లో దొరికే గవ్వలు, గులకరాళ్లు వంటివి సేకరించే అలవాటు కొంతమందికి ఉంటుంది. వాటినీ మీ భాగస్వామికి స్వీట్ మెమరీగా అందించచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాటిని అలాగే కాకుండా, వాటిపై వాళ్ల పేరు రాయించడం, ఫొటోలు ప్రచురించడం ఇలా కస్టమైజ్ చేయించి కూడా అందించచ్చని సూచిస్తున్నారు.

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చేతల్లో చూపించే ప్రేమ : ప్రేమ అనేది కేవలం మీరిచ్చే కానుకల ద్వారానే కాదు, మీ చేతల ద్వారా కూడా వ్యక్తమవుతుంది. ఈ క్రమంలో మీ భాగస్వామికి ఎంతో నచ్చిన వంటకాన్ని మీరే స్వయంగా తయారు చేసి సర్‌ప్రైజ్ చేయడం, ఆపై ఎంతో ప్రేమగా మీ చేతులతోనే తినిపించడం వంటి చిన్న చిన్న పనులు వారి హృదయాన్ని టచ్ చేస్తాయి. అలాగే, వారికి ఇష్టమైన ప్రదేశాలకు టూర్ ప్లాన్ చేసి సర్‌ప్రైజ్ చేయడం ద్వారా మీ బంధం మరింత బలపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఏకాంత సమయం : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితం, బిజీ షెడ్యూల్స్ కారణంగా ఈ రోజుల్లో చాలా జంటలకు ఏకాంతంగా సమయం గడిపే అవకాశమే దొరకట్లేదు. కానీ, ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ వీలు చూసుకుని రోజూ ఒకరికొకరు కాసేపు ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. భాగస్వామిపై తమ మనసులో ఉన్న అమూల్యమైన ప్రేమను, శ్రద్ధను వ్యక్తం చేయడానికి ఈ చిన్న సమయాన్ని ఒక చక్కని అవకాశంగా భావించాలి. ఆ కాసేపటి ఏకాంతం దంపతుల మధ్య దూరాన్ని తగ్గించి, బంధాన్ని మరింత దృఢంగా మారుస్తుంది.

తోడుగా ఇచ్చే భరోసా! : ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కానుకలు ఇవ్వడమే కాదు, పని ఒత్తిడితో అలసిపోయిన భాగస్వామిని ఆ ఒత్తిడిలో నుంచి బయట పడేయడం, బాధలో ఉన్న వారిని ఓదార్చడం కూడా వారిపై మీకు ఉన్న కేరింగ్​ను, ప్రేమను వ్యక్తం చేసే మార్గాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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