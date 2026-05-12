గొడవలు తగ్గి భార్యాభర్తల మధ్య బంధం బలపడలా? - ఈ టిప్స్ పనికొస్తాయంటున్న నిపుణులు!
-కపుల్ మధ్య హెల్దీ బాండింగ్ ఉండాలా - పలు టిప్స్ సూచిస్తోన్న నిపుణులు!
Published : May 12, 2026 at 7:19 AM IST
Tips to Avoid Which Creating Disturbances in Relationship: భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం అనేది రెండు విభిన్న మనస్తత్వాల కలయిక. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమతో పాటు చిన్నపాటి విభేదాలు ఉంటుంటాయి. ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నా.. అవతలి వ్యక్తి ఆలోచనలను, అభిప్రాయాలను తక్కువ చేసి చూడటం మొదలుపెడితే మాత్రం బంధంలో చీలికలు రావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలా కాకూడదంటే.. ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అనురాగం ముఖ్యం : కొంతమంది 'నేను నీ కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నాను', 'నాకు లోక జ్ఞానం ఎక్కువ' అనే భావనతో భాగస్వామిని చిన్నచూపు చూస్తుంటారు. ఇలాంటప్పుడు ఎదుటి వారు చెప్పేది ఎంత ముఖ్యమైనదైనా, అది వినడానికి మనసు అంగీకరించదట. ఈ క్రమంలో ఒక బంధం బలంగా ఉండాలంటే, ఆధిపత్యం చూపించడం కాదని, అనురాగం ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకరి విషయాల్లో మరొకరు అనవసరంగా జోక్యం చేసుకోకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనో లేదా ఎదుటివారికి అవగాహన లేదన్న భ్రమతోనో 'నీకేం తెలియదు' అని అంటున్నారు. అయితే, ఇది తరచూ సాగుతుంటే.. భాగస్వామి ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
సున్నితంగా చెప్పడం : ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు లేదా ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు 'నేను చూసుకుంటాను' అని చెప్పడం కంటే, దీని గురించి నీ అభిప్రాయం ఏంటి? అని అడగడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల భాగస్వామికి తాము కూడా ఈ బంధంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగమనే నమ్మకం కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ వారికి ఆ విషయంపై అవగాహన లేకపోతే, విసుక్కోకుండా సున్నితంగా వివరించాలని తెలియజేస్తున్నారు.
దంపతులిద్దరూ చర్చించుకోవడం : భార్యభర్తల అనుబంధం అంటే ఒకరి భావాలను మరొకరు పంచుకోవడమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక వ్యక్తికి తెలిసిన విద్య మరొకరికి తెలియకపోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. అంతమాత్రాన వారిని తక్కువ అంచనా వేయకూడదని వివరిస్తున్నారు. ఇంట్లో పనులైనా, ఆర్థిక నిర్ణయాలైనా ఇద్దరూ కలిసి చర్చించుకున్నప్పుడే ఆ ఇల్లు స్వర్గంలా మారుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
బంధం బలపడడానికి : భాగస్వామి ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు అందరి ముందూ లేదా కఠినంగా విమర్శించవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బదులుగా.. వారు చేసే చిన్న పనులను కూడా అభినందించడం వల్ల వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని అంటున్నారు. ప్రతి విషయంలోనూ మీదే పై చేయి కావాలని అనుకోవద్దని సలహా ఇస్తున్నారు. ఒక్కోసారి వెనక్కి తగ్గడం వల్ల బంధం మరింత బలపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఏ బంధమైనా నిలబడాలంటే ఒకరిపై ఒకరికి గౌరవం, అర్థం చేసుకునే స్వభావం, నమ్మకం ఉండాలని చెబుతున్నారు. అప్పుడే వైవాహిక జీవితం హ్యాపీగా సాగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
