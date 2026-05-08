ETV Bharat / lifestyle

చిన్న వయసులోనే "చర్మం ముడతలు" పడుతోందా? - కారణాలు ఇవే కావచ్చట!

-చర్మం విషయంలో - ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!

Wrinkles on Skin
Wrinkles on Skin (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 8, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Reasons for Wrinkles on Skin : కొంతమందికి చిన్నవయసులో ముఖం ముడతలు పడుతుంది. దీనివల్ల వారు వయసు మళ్లిన వారిలా కనిపిస్తుంటారు. ముఖంపై ముడతలు రావడానికి కాలుష్యం, ఒత్తిడి, పోషకాహార లోపం ఇలా ఏదైనా కారణం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. వీటికి తోడు మనం రోజు చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్లు కూడా ముడతలకు కారణమవుతాయని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మోతాదుకు మించి వద్దు : షుగర్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కొంతమందిలో చర్మం ముడతలు పడుతుందని చెబుతున్నారు. మోతాదుకు మించి షుగర్ తీసుకోవడం వల్ల చర్మం మృదుత్వాన్ని కోల్పోయి ముడతలు పడడం మొదలవుతుందని వివరిస్తున్నారు. శరీరంలోని అన్ని కణజాలాలలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు ఈ ప్రక్రియ వేగవంతమవుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

'అపరాధ భావం'తో బాధపడుతున్నారా? - అతిగా ఆలోచించొద్దంటున్న నిపుణులు!

వాటిని పూర్తిగా దూరం పెట్టద్దు : చర్మం అందంగా, మృదువుగా కనిపించడానికి తగిన పరిమాణంలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, చాలా మంది బరువు పెరుగుతామన్న భయంతో కొవ్వు పదార్థాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉంటారని.. ఫలితంగా, వీటి ద్వారా లభించే ఒమేగా -3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ శరీరానికి అందవని పేర్కొంటున్నారు. ఈ యాసిడ్స్ చర్మం యవ్వనంగా ఉండేందుకు, మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని సూచిస్తున్నారు. అందుకే, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వు పదార్థాలనూ అవసరమైన మేరకు ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఒమేగా-3, ఒమేగా-6 పాలీ అన్‌శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్లు.. చర్మంలోని వాపును తగ్గించి దృఢమైన, యవ్వనమైన ఛాయను ఇస్తాయని sciencedirect పేర్కొంది.

ఒక పక్కకే నిద్రపోతున్నారా?: ఒక్కోసారి నిద్రపోయే విధానం కూడా చర్మం ముడతలు పడడానికి కారణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలా మందికి ఒక పక్కకే తిరిగి పడుకునే అలవాటు ఉంటుంది. ఇలా రోజూ ఒకే దిశలో నిద్రపోవడం వల్ల ఆ వైపు ఉన్న చర్మం మృదుత్వాన్ని కోల్పోతుందని పేర్కొంటున్నారు. కొంతమంది చెంపలను దిండుకు ఆనించి పడుకుంటారు. అలాకాకుండా తలను ఆన్చి నిద్రపోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, తలగడ వల్ల ముఖ చర్మం ఒత్తిడికి గురై ముడతలు పడే అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

బ్రాండ్ ఒక్కటే సరిపోదు : మనలో చాలా మంది సబ్బును కొనేటప్పుడు బ్రాండ్​ని బట్టి ఉపయోగిస్తుంటారు. అంతే కానీ, ఆ సబ్బు చర్మానికి సరిపడుతుందా లేదా అని మాత్రం ఆలోచించరు. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా ఒక్కోసారి చర్మం ముడతలు పడే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, శరీరతత్వానికి సరిపోయే సబ్బును ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో అవసరమైతే సౌందర్య నిపుణులను సంప్రదించడం మేలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

జుట్టు చివర్లు చిట్లిపోతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!

"ఆటపాటల్లో పిల్లలు" - డీహైడ్రేషన్​కి గురికాకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

TAGGED:

FOREHEAD WRINKLES
WRINKLES ON FACE IN YOUNG AGE
WHY WRINKLES OCCUR ON FACE
CAUSES OF WRINKLES
WRINKLES ON SKIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.