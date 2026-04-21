కాబోయే భాగస్వామిని ఫస్ట్ టైం కలుస్తున్నారా? - ఏం మాట్లాడాలో తెలుసా?
హెల్దీ బాండింగ్ కోసం - కాబోయే భాగస్వామిని అడగాల్సిన ప్రశ్నలు ఇవే!
Published : April 21, 2026 at 5:33 PM IST
Questions to Ask your Spouse : భార్యభర్తల బంధం నిండు నూరేళ్లు సాఫీగా సాగాలంటే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం ఎంతో అవసరం. ముఖ్యంగా, ఒకరి గురించి మరొకరికి తెలియాలి. అయితే, పెళ్లికి ముందే ఒకరినొకరు కలుసుకోవడం మన దగ్గర ఎక్కువగా వీలుపడదు. దీనివల్ల భాగస్వామి గురించి సరిగా తెలియక పెళ్లైన కొన్ని రోజులకే ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. కాబట్టి, కాబోయే లైఫ్ పార్టనర్ని ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడే కొన్ని విషయాలు చర్చించుకోవాలంటున్నారు రిలేషన్షిప్ నిపుణులు. దీనివల్ల అవతలి వ్యక్తి అభిప్రాయాలు సాధ్యమైనంత వరకు తెలుసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కాబోయే జీవిత భాగస్వామితో మొదటిసారి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎలాంటి అంశాలు చర్చించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
దినచర్యతో మొదలు : కాబోయే జీవిత భాగస్వామితో ఫస్ట్ టైం మాట్లాడేటప్పుడు చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాక సతమతమవుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ఒకవైపు అవతలి వ్యక్తితో పరిచయం పెంచుకుంటూనే వారి గురించి తెలుసుకోవాలంటున్నారు రిలేషన్షిప్ నిపుణులు. కాబట్టి, ఫస్ట్ వారి దినచర్య గురించి అడగండి. తద్వారా అవతలి వ్యక్తి ఎక్కువసేపు మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో వారి జీవనశైలి ఎలా ఉంటుంది? ఖాళీ సమయాన్ని ఎలా వినియోగించుకుంటున్నారు? ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారా? వంటి విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయవచ్చు. దీనివల్ల వారి జీవనశైలికి మీరు సరిపోతారా? లేదా? అని తెలుసుకోవచ్చు.
వారాంతాల్లో ఎలా? : ప్రస్తుతం చాలామంది దంపతులు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారు వారం మొత్తం ఏదొక పనితో తీరిక లేకుండా గడుపుతారు. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ఇంటి పని, ఆఫీసు పనితోనే టైం సరిపోతుంటుంది. వీరు కాస్త ఫ్రీగా మాట్లాడుకోవాలంటే అది వీకెండ్స్ల్లోనే. అయితే, వారాంతాల్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా గడుపుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, కాబోయే జీవిత భాగస్వామిని కలిసినప్పుడు వీకెండ్స్ల్లో ఎలా గడుపుతారని అడగండి. ఈ క్రమంలో మీ అభిప్రాయాలు, ఆలోచనలు అవతలి వ్యక్తితో మ్యాచ్ అవుతాయా? లేదా? గమనించండి.
సాహసాలు చేశారా? : దినచర్య, వారాంతాల గురించి చర్చించే సరికి ఇద్దరి మధ్య ఉన్న బిడియం కొంచెం పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, ఇప్పుడు కొంచెం సరదాగా మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎప్పుడైనా ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించారా? లేదా? అని అడగండి. ఎందుకంటే, చాలా మంది ఏదో ఒక సందర్భంలో ధైర్యసాహసాలను ప్రదర్శిస్తుంటారు. అలాంటి వాటిని తప్పకుండా గుర్తించుకుంటారు. దాని గురించి వారిని ఎప్పుడు కదిలించినా ఉత్సాహంగా తమ స్టోరీని చెప్పే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, ఇద్దరూ సరదాగా మాట్లాడుకునే వీలు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో అవతలి వ్యక్తి ఎంత ధైర్యంగా ఉంటారు? ఆపద సమయాల్లో ఎలా ప్రవర్తిస్తారు? లాంటి విషయాలను తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
స్నేహితుల ప్రవర్తన : ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో కుటుంబ సభ్యుల పాత్ర ఉంటుందో ఫ్రెండ్స్ రోల్ కూడా అంతే ఉంటుంది. కాబట్టి, చుట్టూ ఉండే ఫ్రెండ్స్లను బట్టి వారి మనస్తత్వాన్ని తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. కొందరు మంచి వారితో స్నేహం చేస్తే, కొందరు చెడు అలవాట్లు ఉన్న ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతుంటారు. ఇంకొందరు చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్స్తోనే తమ స్నేహాన్ని కొనసాగిస్తుంటారు. కాబట్టి, ఈ వివరాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే వారి స్నేహితుల పేర్లు చెబితే వారి గురించి అడగండి. వారి ఫ్రెండ్స్ గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల వారి చుట్టూ ఉండే వాతావరణం, వారి అలవాట్లను పరోక్షంగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఆహారపు అలవాట్లు : కాబోయే భాగస్వామి ఆహారపు అలవాట్ల గురించి తెలుసుకోవడం కూడా ఎంతో ముఖ్యం. ఇవి తెలుసుకోకపోవడం వల్ల భార్యభర్తల మధ్య పలు సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. కొందరు ఆహార నియమాలు క్రమం తప్పకుండా పాటించే వారు జంక్ ఫుడ్, ఫ్రై చేసిన పదార్థాలకి దూరంగా ఉంటారు. ఇంకొందరికి దీనికి పూర్తి వ్యతిరేకమైన ఆహారపు అలవాట్లు పాటిస్తుంటారు. ఇలా ప్రతికూల ఆహారపు అలవాట్లు ఉన్న దంపతుల మధ్య తరచూ గొడవలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, మొదటి పరిచయంలోనే వీటి గురించి అడగడం మేలంటున్నారు నిపుణులు.
ఆఫీస్ కబుర్లు : కాబోయే భాగస్వామితో మీ సంభాషణ ఇంకాస్త సరదాగా ఉండాలంటే ఆఫీస్ గురించి చర్చించాల్సిందే. ఎందుకంటే, చాలామందికి వృత్తిగత జీవితం మొదలైన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ టైం ఆఫీసులోనే గడుపుతుంటారు. కాబట్టి, ఆఫీసు గురించి చెప్పడానికి చాలా విషయాలు ఉంటాయి. ఆఫీసులో జరిగే మీటింగ్స్, పార్టీలు, గెట్ టు గెదర్, ట్రెడిషనల్ డే, వార్షికోత్సవాలు వంటి వాటి గురించి మాట్లాడండి.
- టార్లకు వెళ్లినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికీ ఏవో ఒక జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి. వీటి గురించి కూడా చర్చించవచ్చు.
- ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్కు దూరంగా ఉన్నా ఎప్పుడో ఓసారి సినిమా చూసే ఉంటారు. కాబట్టి, చివరిగా చూసిన సినిమా గురించి మాట్లాడండి. అలాగే, ఎలాంటి సినిమాలను ఇష్టపడతారో తెలుసుకోండి. ఇందులో కూడా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. వాటిని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి.
