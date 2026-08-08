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మీ పిల్లల్ని ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారా?

- కీలకమైన పేరెంటింగ్ టిప్స్ సజెస్ట్ చేస్తున్న నిపుణులు - ప్రతిరోజూ ఇలా చేయాలని సూచన

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 8, 2026 at 5:21 PM IST

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Parents Ask these Questions to their Kids : ఉదయాన్నే పిల్లల్ని స్కూలుకి సమయానికి పంపడంలో బిజీగా ఉంటారు. సాయంత్రం పనులు, వాళ్ల హోమ్​వర్క్​లతో హడావుడిగా గడిపేస్తుంటారు. ఇలా పిల్లల చుట్టూనే తిరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ, వాళ్లతో నిజంగానే గడుపుతున్నామా అంటే చెప్పడం కష్టమే. ఆ భావన వాళ్లకి కలగొద్దంటే.. వీటి గురించి కనుక్కోమంటున్నారు నిపుణులు.

స్కూలు ఎలా జరిగింది? : చాలామంది పేరెంట్స్ అడిగే ప్రశ్నే. దానికి పిల్లల నుంచి 'బాగానే ఉంది' అన్న సమాధానం రాగానే ఊరుకుంటాం. కానీ, పిల్లల్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే అంతటితో ఆగొద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఇంకా ప్రశ్నలు వేయాలట. సంభాషణ కొనసాగించాలని చెబుతున్నారు. అప్పుడే పిల్లలకి పంచుకోవడం అలవాటు అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో ఏదైనా ధైర్యంగా చెప్పడానికి ముందుకొస్తారట. అంతేకాదు, పిల్లల ఆలోచనా విధానం, పరిసరాలను, పరిస్థితులను ఎలా అర్థం చేసుకుంటారనే విషయాలు తెలుస్తాయంటున్నారు. వారితో సమయం గడిపేందుకు ఇదొక మంచి మార్గంగానూ ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

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ఈ రోజు మొత్తంలో నీకేం నచ్చింది? : ఇది ఒక చిన్న ప్రశ్నో! కానీ, చిన్నారులు సానుకూలతలు చూడటం అలవాటు చేసినవారు అవుతారట. 'ఈ రోజు టీచర్ మెచ్చుకున్నారు' అనగానే 'వావ్' అని బదులివ్వాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చిన్న చిన్న విజయాలను ఆస్వాదించడం నేర్పినవారు అవుతారట. ఆనందకర సంఘటనలను పంచుకునేలా ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఆశావాద దృక్పథం అలవడుతుందని అంటున్నారు. మంచి విషయాలను గమనించడం నేర్చుకుంటారని పేర్కొంటున్నారు. ఇది పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుందట.

ఏదైనా బాధ కలిగిందా? : ఏ వయసుకి ఆ కష్టాలు ఉంటాయట. కాబట్టి, స్కూల్లో నచ్చని రోజులూ, సంఘటనలూ సర్వసాధారణమే. అందుకే వాటిని కనుక్కోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఫ్రెండ్స్​తో గొడవలు, చదువు ఒత్తిడి, పాఠం అర్థం కాకపోవడం ఇలా వాళ్లని ఇబ్బంది పెట్టేవీ చాలానే ఉన్నాయట. మీరు వీటి గురించి అడుగుతుంటే.. వాళ్ల చెప్పే క్రమంలో మానసిక భరోసా పొందుతారని చెబుతున్నారు. లోలోపలే బాధపడుతూ ఉండిపోక వాళ్ల అభద్రత భావాలను మీతో పంచుకుంటారట.

కొత్తగా ఈ రోజేం నేర్చుకున్నావ్? : పాఠం, నైపుణ్యం, క్రాఫ్ట్​, జోక్ బయటికి వచ్చేవి చాలానే ఉంటాయట. ఇలా రోజు అడుగుతుంటే.. వాళ్లలో తెలుసుకోవాలనే కోరిక, ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు నేర్చుకోవడంపై ఇష్టమూ పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

సాయం చేశావా, తీసుకున్నావా? : ఈ ప్రశ్న పిల్లల్లో దయ, సహానుభూతిని పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవసరమైన వాళ్లకి సాయపడటంతో పాటు టీమ్​ వర్క్​ను నేర్చుకుంటారట. అంతేనా, సాయం అవసరమైతే అడగాలి, సందేహించొద్దు అన్నదీ తెలుస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

ఇవి చూడటానికి చిన్న ప్రశ్నలా అనిపిస్తాయి. కానీ, పిల్లలకు మానసిక భరోసా, భద్రతను ఇస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. తమకు ప్రాధాన్యం ఉందని భావిస్తారట. ఆలోచనలు, అనుభవాలు అన్నీ పంచుకుంటారని చెబుతున్నారు. సురక్షితంగా ఫీలవుతారని తెలియజేస్తున్నారు. పిల్లలకు కావాల్సింది సలహాలు కాదు.. తాము చెప్పేది వినేవాళ్లుట. అందుకే పిల్లలు చెప్పేది శ్రద్ధగా వినాలని సూచిస్తున్నారు. దీంతో పిల్లలు సంతోషంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదగడం గమనిస్తారట.

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