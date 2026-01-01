మీ పిల్లల్ని ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారా?
- పేరెంటింగ్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు - పిల్లలను డీల్ చేసే విధానంపై వివరణ
Published : January 1, 2026 at 2:21 PM IST
Parents Ask these Questions to their Kids : పిల్లల్ని పెంచడం పేర్సెంట్స్ బాధ్యత. అయితే మంచి స్కూల్లో చేర్పించడం, నచ్చినవి కొనివ్వడం, రూ.లక్షల ఫీజు చెల్లించి చదువు చెప్పించడం మాత్రమే కాదంటున్నారు నిపుణులు. వారిని నిత్యం పర్యవేక్షిస్తూ వారి భావాలను, ఆలోచనలను అర్థం చేసుకుంటూ వారికి అండగా నిలవాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తరచూ కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటే పేరెంట్స్తో పిల్లలకు సాన్నిహిత్యం పెరగడంతోపాటు ఏవైనా భయాందోళనలు ఉంటే తొలగిపోతాయంటున్నారు. మరి, వారిని అడగాల్సిన ప్రశ్నలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మీ రోజు ఎలా గడిచింది? : ఉదయం హడావిడిగా పెద్దలు ఉద్యోగాలకు, పిల్లలు స్కూల్కు వెళ్తారు. సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చాక కాస్త తీరిక చేసుకొని ‘మీ రోజు ఎలా గడిచింది?’అని పిల్లలను అడగండి. దీంతో ఆ రోజు జరిగినవి చెప్పేస్తారు. ఈ క్రమంలో వారి ఆలోచనా విధానం, పరిసరాలను, పరిస్థితులను ఎలా అర్థం చేసుకుంటారనే విషయాలు తెలుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. పిల్లలతో సమయం గడిపేందుకు ఇదొక మంచి మార్గంగానూ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
మీ పిల్లలకు "ఫస్ట్ ఎయిడ్" తెలుసా? - ఇలా నేర్పించాలంటున్న నిపుణులు!
మీకు ఏవైనా సమస్యలున్నాయా?: ఏ వయసు వాళ్లకు ఆ సమస్యలు ఉంటూనే ఉంటాయి. చిన్నతనంలో స్కూల్లో టీచర్ కొట్టడం, ఫ్రెండ్స్తో గొడవలు, లైంగిక వేధింపులు వంటివి జరుగుతుంటాయి. అలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారేమో తెలుసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్కూల్లో సమస్యలైతే అక్కడికి వెళ్లి క్లాస్ టీచర్ లేదా యాజమాన్యంతో మాట్లాడొచ్చని అంటున్నారు. ఇంట్లో సమస్యలైతే పెద్దలే చొరవ తీసుకొని పరిష్కరించాలని సూచిస్తున్నారు. ఏ సమస్యనైనా తీవ్రం కాకముందే గుర్తిస్తే మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
మీ ఇష్టాయిష్టాలు ఎవరితో చెప్పుకొంటారు? : పిల్లలకు స్కూల్లో చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు. కానీ, ఒకరితో మాత్రం చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు. తమ ఇష్టాయిష్టాలు, ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలు, కష్టసుఖాలు వారితో పంచుకుంటారు. అలాంటి వారు ఎవరున్నారో అడిగి తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలు ఏవైనా సమస్యలున్నా పేరెంట్స్కు చెప్పుకోలేరని చెబుతున్నారు. అలాంటప్పుడు వాళ్ల ఫ్రెండ్ని అడిగితే విషయం తెలుసుకునే అవకాశముంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
మీకు ఎప్పుడు భయంగా ఉంటుంది? : పిల్లలకున్న భయాందోళన గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. టీచర్లు కొట్టడం, దారిలో పోకిరీలు వేధించడం, ఇతర విషయాల వల్ల చిన్నారులు భయపడుతుంటారు. చదువు, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా ఆందోళన చెందుతుంటారు. అలా వారికి ఏ విషయాల్లో భయపడుతున్నారో అడిగి తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. చదువుకుంటే ఎంత ఉన్నతస్థాయికి ఎదగగలరో తెలియజేసి చదువుపై మక్కువ ఏర్పడేలా చూడాలని సూచిస్తున్నారు. సౌమ్యంగా మాట్లాడమని టీచర్లకు చెప్పొచ్చని, పోకిరీలు వేధిస్తే పోలీసులను ఆశ్రయించొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? : పిల్లలకు ఆరోగ్యంపై అంతగా అవగాహన ఉండదు. నేటితరం పిల్లలు తరచూ అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. కొన్ని సార్లు ప్రాణాపాయస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. కానీ, వారు శరీరంలో ఇబ్బందులు వచ్చినా సమస్య ఇదని చెప్పలేరని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, 'మీ ఒంట్లో ఎలా ఉంది? ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా?' అని అడగాలని అంటున్నారు. ఏ చిన్న సమస్య ఉందని చెప్పినా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా డాక్టర్ను సంప్రదించి తగిన చికిత్స అందించాలని వివరిస్తున్నారు.
మా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు? : పిల్లలకు వయసు పెరుగుతున్నకొద్దీ పేరెంట్స్పై అభిప్రాయాలు మారుతూ ఉంటాయి. ఆ అభిప్రాయమేంటో తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. 'పిల్లలను క్రమశిక్షణ నేర్పాలనే ఉద్దేశంతో.. వారితో కొన్నిసార్లు కటువుగా ప్రవర్తించి ఉండొచ్చు. వారితో సరదాగా ఉండలేకపోవచ్చు. వారి కోర్కెలు తీర్చకపోవచ్చు' అలా పేరెంట్స్పై పిల్లలకు వ్యతిరేక భావన కలిగే అవకాశముందని చెబుతున్నారు. అలాంటివేమైనా వారికి అనిపిస్తే మీ పద్దతిని మార్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మా పేరెంట్స్ బెస్ట్ అనేలా ఉండాలని తెలియజేస్తున్నారు.
భవిష్యత్తులో ఏమవ్వాలనుకుంటున్నారు? : తాము పెద్దయ్యాక అలా అవ్వాలి, ఇలా అవ్వాలని కలలు కంటున్నారు పిల్లలు. అది మంచి విషయమే. కానీ, నిజంగా వారికి ఉన్న ఆసక్తి ఏంటో అడిగి తెలుసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు, అభిరుచుల గురించి ఆరా తీయాలని అంటున్నారు. పిల్లలు ఆసక్తి కనబర్చిన విషయాల్లో పేరెంట్స్గా చేయూత అందించాలని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, చదువుతో పాటు కెరీర్కు ఉపయోగపడే వివిధ మార్గాలను వారికి చూపించాలని తెలియజేస్తున్నారు. క్రీడల్లోనూ వారు రాణించేలా ప్రోత్సహించాలని సూచిస్తున్నారు.
పెరిగే పిల్లలకు "టేబుల్ మ్యానర్స్" నేర్పిస్తున్నారా? - పేరెంట్స్ ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
మీ పిల్లలకు స్టేజ్ ఫియర్ ఉందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!