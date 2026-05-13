టీనేజ్ అమ్మాయిలకు - పేరెంట్స్ ఈ విషయాలు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలట!

- వయసు పెరుగుదలతో శారీరక, మానసిక మార్పులు - తల్లిదండ్రులు తప్పక తెలుసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

Teenage girls (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 13, 2026 at 4:52 PM IST

Principles of Teenage Stage : టీనేజీలోకి అడుగుపెట్టేటప్పుడు అమ్మాయిల్లోనే కాదు, అమ్మల్లోనూ ఆందోళన మొదలవుతుంది. వాళ్లకి ఏది ఎంత వరకూ చెప్పాలి? ఏది చెప్పకూడదు? ఇలా ఎన్నో సందేహాలు, అపోహలు ఉంటాయి. చిన్నారులు బాల్యం నుంచి యవ్వనంలోకి అడుగుపెడుతున్న ఈ దశ ఎంతో కీలకం అంటున్నారు నిపుణులు. ఇప్పుడు ఏర్పరచుకునే అలవాట్లు, జీవనశైలి సూత్రాలే వాళ్ల ఆరోగ్యకరమైన భవిష్యత్తుకు పునాది అని చెబుతున్నారు. అందుకు పేరెంట్స్ ఈ సూత్రాలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

భావోద్వేగాలపరంగా : టీనేజ్​లోనే భావోద్వేగాల పరిణతి వస్తుందట. ప్రతిదీ ఈ దశలోనే నేర్చుకుంటారట. ఇలాంటప్పుడు విమర్శిస్తూ, కఠినంగా వ్యవహరిస్తే కుటుంబంతోనూ, తోటి పిల్లలతోనూ వాళ్లు ఎమోషనల్​గా దూరమవుతారని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తద్వారా తమ సమస్యలను చెప్పడానికి భయపడతారని అంటున్నారు. కాబట్టి, తప్పు సరిచేసే ముందు వాళ్ల ఆత్మగౌరవానికి భంగం కలగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత పేరెంట్స్​దే అని చెబుతున్నారు. టీనేజీ పిల్లలను కుటుంబ సభ్యులను, టీచర్లు మరింతగా అర్థం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

అపోహలు తొలగిస్తేనే : రుతుక్రమం... శారీరకంగా, మానసికంగా అమ్మాయిల్లో చాలా మార్పులే వస్తాయి. కాబట్టి, వాటి గురించి పీరియడ్స్ మొదలవ్వక ముందే పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా లాజికల్​గా, మనసు నొప్పించకుండా చెప్పాలంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే, మనసులో ఉన్న భయాలూ, అపోహలూ తొలగిపోయి, తనలో వస్తోన్న మార్పులను అర్థం చేసుకుంటారని చెబుతున్నారు.

శుభ్రతా ముఖ్యమే : ఇక పీరియడ్స్ మొదలయ్యాక మరో కొత్త సవాలు ఎదురైవుతాయి. ముఖ్యంగా, పరిశుభ్రత, ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే, ప్రతి 4-6 గంటలకు ఒకసారి ప్యాడ్ మార్చుకునేలా చూడాలంటున్నారు నిపుణులు. మెన్​స్ట్రువల్ కప్స్ వంటివి వాడుతుంటే వాటిని శుభ్రపరచడం, స్టెరిలైజ్ చేయడం వంటివి నేర్పించాలని చెబుతున్నారు. క్రమం తప్పకుండా స్నానం, దుస్తులు, లోదుస్తులు వంటివి మార్చుకోవడం అలవాటు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

ఎదుగుదలకు తగినట్లుగా : ఎదిగే వయసులో అమ్మాయిలకు పోషకాహారం తప్పనిసరంటున్నారు నిపుణులు. ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే, మంచి ఆహారం అందించడం మాత్రం మర్చిపోవద్దని చెబుతున్నారు. అధిక ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, లో-ఫ్యాట్, లో-కార్బోహైడ్రేట్లు ఉండే ఆహారం ఇవ్వాలని పేర్కొంటున్నారు. దీని గురించి ఒకరోజు ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకుంటే వాటి తయారీ సులభమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

నీళ్లు తాగుతున్నారా? : ఆహారం ఒక్కటే కాదు, సరైన మోతాదులో నీళ్లు తీసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. క్లాస్, చదువుల్లో పడి స్కూల్లో నీళ్లు తాగడం మర్చిపోతారని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, మీ పాప రోజుకి కనీసం 12 గ్లాసుల నీళ్లు తాగేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, చక్కెర లేని పండ్ల రసాలూ మంచివేని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కాఫీ, టీ, కార్బొనేటెడ్ డ్రింక్​లు, కృత్రిమ తీపి కలిగిన పానీయాలకూ దూరంగా ఉంచాలని తెలియజేస్తున్నారు.

హార్మోన్లలో మార్పులు : టీనేజ్​లో అమ్మాయిల్ని ఇబ్బంది పెట్టే మరో సమస్య మొటిమలు ఒకటి. ఇవే వారిలో ఆత్మన్యూనతకూ దారితీస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ఇందుకు కారణం హార్మోనుల్లో మార్పులే అని పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెబుతూనే వాటి గురించి జాగ్రత్తలూ చెప్పాలంటున్నారు. వాటిని గిల్లడం, వత్తడం లాంటివి చేయనీయకూడదని సూచిస్తున్నారు.

వ్యాయామంతో : సిగ్గు, బిడియం లాంటి వల్ల టీనేజ్ అమ్మాయిలను ఆటలకు దూరం చేస్తున్నాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. కాబట్టి, ఆ ఫీలింగ్స్​ను పోగొట్టి వాళ్లు బయటకు వచ్చేలా ప్రోత్సహించాలంటున్నారు నిపుణులు. స్విమ్మింగ్, బాస్కెట్​బాల్, వాకింగ్, రన్నింగ్ ఇలా ఏదో ఒకదాన్లో భాగమయ్యేలా చూడాలని చెబుతున్నారు. వ్యాయామం అలవాటు చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో పిల్లలకు జీవనశైలి వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు.

ప్రశాంతంగా : ఓ వైపు శరీరంలో మార్పులు, మరోవైపు చదువు ఇవన్నీ పిల్లల్లో ఒత్తిడి కలిగిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, రోజుకి ఒక గంటైనా వాళ్లు ప్రశాంతంగా కూర్చొనేలా సమయమివ్వాలని సూచిస్తున్నారు. ఇది వాళ్ల గురించి వాళ్లు ఆలోచించుకునేందుకు సాయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, కథల పుస్తకాలు, క్రియేటివ్ క్రాఫ్ట్​వర్క్ వంటివి చేసేలాగా ప్రోత్సహించాలని పేర్కొంటున్నారు. అప్పుడే మానసికంగా బ్యాలెన్స్​డ్​గా ఉండగలుగుతారని తెలియజేస్తున్నారు.

గాఢ నిద్ర ఉంటే : రాత్రిపూట కనీసం 7 గంటల పాటు గాఢనిద్ర ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. నిద్రించేటప్పుడు పరిశుభ్రమైన దుస్తులు వేసుకునేలా చూడాలంటున్నారు. పడుకునే ముందు కాఫీ, టీలు వంటివి ఇవ్వకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు. పరీక్షల సమయంలో రాత్రంతా మేలుకుని చదవకుండా.. ముందు నుంచే సన్నద్ధమయ్యేలా చూడాలని చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ నిద్ర నాణ్యతను పెంచేవే అని సూచిస్తున్నారు.

అంతేకాకుండా, టీనేజ్ పిల్లలకు వారి పరిధి మేరకు సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి అవగాహన కల్పించడమూ ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. గుడ్​టచ్, బ్యాడ్​టచ్ లాంటి వాటి గురించి తెలియజేయాలని చెబుతున్నారు. అప్పుడే వాళ్లు చైల్డ్ అబ్యూజింగ్ లాంటివి ఎదుర్కోకుండా ఉంటారని సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి విషయాల గురించి ధైర్యంగా మనతో మాట్లాడతారని సలహా ఇస్తున్నారు.

