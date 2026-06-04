తెల్ల జుట్టు రాకుండా ఉండాలంటే - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మేలంటున్న నిపుణులు!
- మీ జట్టు తెల్లబడుతోందా? - డైట్లో ఈ మార్పులు చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : June 4, 2026 at 4:38 PM IST
Melanin Rich Natural Foods to Prevent Premature Greying of Hair : ఈ రోజుల్లో చాలామంది చిన్నవయసులోనే తెల్లజుట్టు సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఈ తెల్ల వెంట్రుకలను కవర్ చేయడానికి హెయిర్ కలర్స్, హెన్నా, షాంపూలు లాంటివి ఏవేవో వాడుతుంటారు. అయితే, జుట్టు నల్లగా లేదా తెల్లగా ఉండటం అనేది మన చర్మంలో ఉండే మెలనిన్ అనే వర్ణద్రవ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అకాల తెల్ల జుట్టును నివారించడానికి.. మెలనిన్ సమృద్ధిగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మన చుట్టూ ఉన్న మనుషుల చర్మం, జుట్టు, కళ్ల రంగులు వేర్వేరుగా ఉంటుంది. ఇందుకు 'మెలనిన్' ప్రధాన కారణం. ఇది మన శరీరంలో సహజంగా ఉత్పత్తి అయ్యే ఒక అద్భుతమైన వర్ణద్రవ్యం (Pigment). మెలనిన్ కేవలం మనకు రంగును ఇవ్వడమే కాకుండా.. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ప్రమాదకరమైన అతినీలలోహిత కిరణాల నుంచి మన చర్మాన్ని కాపాడే సహజ కవచంలా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
ఆకుకూరలు : ఆకుకూరల్లో బచ్చలికూర, పాలకూర, కేల్, కొల్లార్డ్ గ్రీన్స్ వంటి ఆకుకూరలు పోషకాల గిడ్డంగులంటున్నారు నిపుణులు. వీటిలో బీటా-కెరోటిన్, ఫోలేట్, విటమిన్ సి, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇవి మెలనిన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించడానికి, దెబ్బతిన్న చర్మకణాలను పునరుద్ధరించడానికి సహాయపడతాయని పేర్కొంటున్నారు. యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు జుట్టు ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయని National Library of Medicine పేర్కొంది. బ్లూబెర్రీస్, ఆకుకూరలు, పెకాన్స్, బీన్స్, ఆర్టిచోక్స్లో లభించే యాంటీఆక్సిడెంట్లు మెలనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతాయని, జుట్టు కుదుళ్లను ఆక్సీకరణ నష్టం నుంచి రక్షిస్తాయని తెలిపింది.
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టమాటా : ఇది జుట్టు చిన్న వయస్సులోనే తెల్లబడకుండా నివారించడంలో సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఇది అప్పటికే తెల్లబడిన జుట్టును మళ్లీ నల్లగా మార్చలేదట. కానీ, భవిష్యత్తులో జుట్టు తెల్లబడకుండా అడ్డుకుంటుందని చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉండే లైకోపిన్ అనే శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయంటున్నారు. ఇది పర్యావరణ కాలుష్యం, ఎండ వల్ల కలిగే ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ను అడ్డుకుని జుట్టు కుదుళ్లను కాపాడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, జుట్టుకు రంగును ఇచ్చే మెలనిన్ను నశించికుండా రక్షిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
గుడ్లు : గుడ్లలో ప్రొటీన్లు, టైరోసిన్ పుష్కలంగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. టైరోసిన్ అనేది మన శరీరంలో మెలనిన్ను ఉత్పత్తి చేసే ఒక రకమైన అమైనో ఆమ్లమని చెబుతున్నారు. అలాగే, గుడ్లలో విటమిన్ బి12, బయోటిన్(బి7), ఇతర బి- కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు అధికంగా ఉంటాయట. ఈ క్రమంలో విటమిన్ బి12 లోపం వల్ల జుట్టులో మెలనిన్ తగ్గి, చిన్న వయసులోనే జుట్టు తెల్లబడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. రోజువారీ ఆహారంలో గుడ్లను చేర్చుకోవడం వల్ల ఈ లోపాన్ని అధిగమించి జుట్టు సహజ రంగును కాపాడుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. బయోటిన్ జుట్టు పెరుగుదల లేదా నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
గుమ్మడికాయ విత్తనాలు : వీటిలో మెలనిన్, జింక్ సమృద్ధిగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి మన శరీరంలో నూనె ఉత్పత్తిని నియంత్రిస్తాయని చెబుతున్నారు, అలాగే, ఆరోగ్యకరమైన హెయిర్ ఫాలికల్స్కు మద్ధతు ఇస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాదు. గుమ్మడికాయ విత్తనాలలో విటమిన్ ఇ కూడా ఉంటుందని, ఇది పర్యావరణ కాలుష్యం నుంచి చర్మాన్ని రక్షిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. వీటిని సలాడ్లు, స్మూతీ, లేదా ఇంట్లో తయారు చేసిన గ్రానోలాతో కలిపి తీసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
బాదం పప్పు : రుచికరమైన మెలనిన్ రిచ్ ఆహారాల విషయానికి వస్తే.. బాదంపప్పు ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వయసు పెరిగే కొద్దీ లేదా ఒత్తిడి వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో 'హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్' పేరుకుపోవడం వల్ల జుట్టు తెల్లబడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. వీటిలో ఉండే కెటలేస్ అనే ఎంజైమ్ ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ను విచ్ఛిన్నం చేసి, జుట్టు సహజ రంగును కాపాడుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, బాదంలో విటమిన్ ఇ సమృద్ధిగా ఉంటుందట. ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేసి జుట్టు కుదుళ్లకు నష్టం జరగకుండా కాపాడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇందులో ఉండే కాపర్.. జుట్టుకు నలుపు రంగును ఇచ్చే మెలనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుందని పేర్కొంటున్నారు. బాదంలో మోనోఅన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అధికంగా ఉంటాయని, ఇవి UV రేడియేషన్ కిరణాల నుంచి జుట్టుకు రక్షణ కల్పిస్తాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.
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