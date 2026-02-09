ప్రసవానంతరం జుట్టు రాలిపోతోందా? - ఇవి కూడా కారణం కావచ్చట!
Published : February 9, 2026 at 10:05 AM IST
Hair Loss After Pregnancy : అమ్మాయిల లైఫ్లో అత్యంత కీలక దశ గర్భధారణ. ఈ సమయంలో శరీరంలో శారీరక, మానసిక మార్పులూ సహజమే. అందులో భాగంలో ప్రెగ్నెన్సీలో జుట్టు ఒత్తుగా, పొడవుగా పెరగడమూ.. అలా పెరిగిన జుట్టు ప్రసవానంతరం ఊడిపోవడమూ మామూలే. కానీ, కొంతమందిలో ప్రసవమైన తర్వాత కొన్నేళ్లు పాటు జుట్టు విపరీతంగా ఊడుతూ ఉంటుంది. దీంతో వారు కంగారుపడి డెర్మటాలజిస్ట్ను సంప్రదిస్తే.. వాళ్లు ఇచ్చిన లోషన్స్, సీరమ్స్ లాంటివి వాడుతుంటారు. వీటివల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గకపోగా, మరింత ఎక్కువ కూడా కావచ్చు! ఈ క్రమంలో అసలెందుకలా అవుతుందో? దీనిపై సీనియర్ డెర్మటాలజిస్ట్ సూరపనేని పద్మావతి వివరిస్తున్నారు. మరి, జుట్టు విపరితంగా రాలిపోవడానికి కారణాలు, పరిష్కార మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కారణాలు ఇవే కావొచ్చట : అకస్మాత్తుగా జుట్టు ఎక్కువ రాలిపోవడానికి చాలా కారణాలు ఉండొచ్చంటున్నారు డాక్టర్ పద్మావతి. ప్రసవమైన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోతుంటే.. అది గర్భధారణ ప్రసవం వంటి వాటి వల్ల కాకపోయి ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పిరియడ్స్ ప్రాబ్లమ్స్, పీసీఓఎస్, థైరాయిడ్ వంటి ఇతర హార్మోన్ సంబంధిత సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదంటే విటమిన్ డి, బి12, ఐరన్ లోపమూ, డిప్రెషన్, ఒత్తిడి వంటి వాటి వల్లా ఇలా జరగొచ్చని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాదు, మేజర్ సర్జరీ జరిగినా, తీవ్రమైన జ్వరం అంటే మలేరియా, టైఫాయిడ్, డెంగ్యూ, కొవిడ్ వంటి వాటి బారిన పడిన రెండు మూడు నెలల తర్వాత జుట్టు ఎక్కువగా రాలుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గినా జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోతుందట. అలాగే, ఇంటర్నింటెండ్ ఫాస్టింగ్, కీటో డైట్ అంటూ రకరకాల డైట్స్ వల్ల శరీరానికి అన్ని రకాలైన పోషకాలు అందవని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో కూడా శిరోజాలు రాలిపోవచ్చట.
పౌష్టికాహారం : జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోతుంటే.. ముందు రక్తపరీక్షల ద్వారా అలాంటి పోషక లోపం ఏమైనా ఉందేమో తెలుసుకోవాలంటున్నారు. ఆపై పోషకాహార నిపుణుల సాయం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇందుకోసం పప్పుదినుసులు, పనీర్, చిక్కుళ్లు, గుడ్లు, నాన్వెజ్ వంటివి మీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, విటమిన్ల కోసం తాజా పండ్లు, కూరగాయలు.. ఖనిజాల కోసం డ్రైఫ్రూట్స్, నట్స్ వంటివి ఉన్న బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవాలట.
కొన్ని రోజుల వరకు : డాక్టర్లు ఇచ్చే మందుల వల్ల జుట్టు ఒక సైకిల్లో పెరుగుతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్నిరోజులు వరకు జుట్టు రాలే సమస్య ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీన్నే 'ఫాలింగ్ ఫేజ్' అంటారు. తర్వాత స్టాటిక్గా ఉంటుందట. ఆపై ఎనజెన్ అనే గ్రోయింగ్ ఫేజ్లోకి అడుగుపెడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. దాంతో ఆరంభంలో 3 వారాల నుంచి నెల వరకూ ఎక్కువ హెయిర్ఫాల్ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. తర్వాత దశల్లో జుట్టు పెరుగుదల కనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో హెయిర్ఫాల్ మెడికేషన్ ఏదైనా 3 నుంచి 6 నెలల పాటు వాడాలని సూచిస్తున్నారు. డాక్టర్లు చెప్పినట్లుగా అవసరాన్ని బట్టి పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. పౌష్టికాహారం తీసుకుంటే జుట్టు రాలే సమస్య దూరమవుతుందని చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
