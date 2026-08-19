ETV Bharat / lifestyle

చిన్నవయసులోనే నుదుటి మీద ముడతలా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​!

చర్మం విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Forehead Wrinkles
Forehead Wrinkles (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 19, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Simple Ways to Prevent Forehead Wrinkles at Young Age : వయసు పెరిగే కొద్దీ చర్మం ముడతలు పడడం మామూలే! అయితే, కొందరికి చిన్న వయసులో ఉండగానే ముఖంపై ముడతలు, గీతలు కనిపిస్తుంటాయి. మరీ, ముఖ్యంగా నుదుటి మీద కనిపించే గీతల కారణంగా చాలామంది నలుగురిలోకి వెళ్లడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అయితే, ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కారణాలేంటి? : సాధారణంగా వయసు పెరిగే కొద్దీ చర్మం పొడిబారి మృదుత్వాన్ని కోల్పోతుంది. ఈ ప్రభావంతో నుదుటిపై సన్నని గీతలు ఏర్పడడంతో పాటు కళ్ల చుట్టూ ఉండే చర్మం ముడుచుకుపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, కొంతమందికి చిన్న వయసులోనే నుదుటిపై గీతలు, ముడతలు కనిపిస్తుంటాయంటున్నారు. వీటిని 'ప్రీ మెచ్యూర్​ రింకిల్స్' అంటారు.

  • బాగా తెల్లగా, చర్మం పల్చగా ఉన్న వారిలో ఇవి చిన్న వయసులోనే మొదలవుతాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఎండలో ఎక్కువగా తిరిగే వారిలో, కొందరిలో వంశపారంపర్యంగానూ ఈ సమస్యలు రావచ్చని చెబుతున్నారు.
  • అలాగే, పొడి చర్మతత్వం ఉన్నవారు, సౌందర్య పద్ధతుల్లో భాగంగా తరచూ బ్లీచ్​ వాడే వారిలోనూ ఈ సమస్య ఎక్కువగా తలెత్తుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

ఆందోళన, ఒత్తిడితో సతమతమవుతున్నారా? - ఈ పని కోసం రోజూ కొన్ని నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలట!

సహజ చిట్కాలతో : ఈ సమస్యకు కొన్ని చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, పలు సహజసిద్ధమైన చిట్కాలు కూడా మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

తగినన్ని నీళ్లు తాగాలి! : శరీరానికి సరిపడా నీళ్లని తీసుకోకపోతే చర్మం పొడిబారే ప్రమాదముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, నుదుటి మీద పెద్ద పెద్ద గీతలు, ముడతలు ఏర్పడతాయని అంటున్నారు. దీంతో చిన్న వయసులోనే వృద్ధాప్య ఛాయలు కనిపిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ సమస్య పెరగకుండా ఉండాలంటే తగినన్ని నీళ్లు తాగాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, వర్కవుట్లు చేసేవారు త్వరగా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి వారు మరింత ఎక్కువగా నీళ్లు తాగాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే కూరగాయలు, పండ్లు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

బయటికి వెళ్లే ముందు : చర్మంపై ఎండ ఎక్కువగా పడితే కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, నుదుటి మీది చర్మం కమిలిపోయి ముడతలు పడే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అందుకే, ఎండలోకి వెళ్లే ముందు తప్పనిసరిగా సన్​స్క్రీన్ లోషన్ అప్లై చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, కలబందలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలు కూడా అతినీలలోహిత కిరణాల నుంచి చర్మాన్ని సంరక్షిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాదు, నుదుటి మీద ముడతలు కనిపించకుండా చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అందుకే, కలబందతో చేసిన ప్యాక్స్ వేసుకోవడం మంచిదట. ఇది ఫైబ్రోబ్లాస్ట్‌ను ప్రేరేపిస్తుందని, కొల్లాజెన్, ఎలాస్టిన్ ఫైబర్‌లను ఉత్పత్తి చేస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది. ఇది చర్మాన్ని మరింత సాగేలా, తక్కువ ముడతలు పడేలా చేస్తుందని తెలిపింది.

ఒత్తిడికి దూరంగా : విపరీతమైన ఆందోళన, ఒత్తిడి వల్ల కూడా నుదుటిపై ముడతల సమస్య తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, ఈ సమస్యలను తగ్గించుకోవడానికి యోగా, మెడిటేషన్, వర్కవుట్లను రోజూ సాధన చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, సంపూర్ణ పోషకాహారం తీసుకోవడంతోపాటు రోజూ ఏడెనిమిది గంటలు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా నిద్రపోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. చర్మంలోని ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి ముడతల ఏర్పాటును ప్రేరేపిస్తుందని Nature జర్నల్‌ పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

వర్షాకాలంలో జుట్టు సమస్యలు - ఈ జాగ్రత్తలు మేలు చేస్తాయంటున్న నిపుణులు!

మార్నింగ్ స్కిన్ కేర్ - ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

EARLY FOREHEAD AGING
SMOOTH FOREHEAD NATURALLY
FOREHEAD WRINKLE TIPS
STRESS FOREHEAD LINES
FOREHEAD WRINKLES YOUNG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.