చిన్న వయసులోనే చర్మం ముడతలు పడుతోందా? - ఈ నేచురల్​ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్!​

- పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు! - మంచినీళ్లతోనూ చెక్​ పెట్టొచ్చట!

Forehead Wrinkles
Forehead Wrinkles (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 11, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
Natural Tips to Reduce the Forehead Wrinkles : సాధారణంగా వయసు పెరిగే కొద్దీ చర్మం ముడతలు పడుతుంది. కానీ, కొందరికి చిన్న వయసులోనే ముఖంపై ముడతలు, గీతలు కనిపిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా నుదుటి మీద కనిపించే గీతలు వయసు మళ్లిన వారిగా కనిపించేలా చేస్తాయి. ఈ పరిస్థితి నుంచి బయట పడాలంటే కొన్ని టిప్స్ పాటించాలంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కారణాలేమిటి? : మాములుగా వయసు పెరిగే కొద్దీ చర్మం పొడిబారి మృదుత్వాన్ని కోల్పోతుంది. దీనివల్ల నుదుటిపై సన్నని గీతలు ఏర్పడడంతోపాటు కళ్ల చుట్టూ ఉండే చర్మం ముడుచుకుపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, కొంతమందికి చిన్నవయసులోనే ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయని చెబుతున్నారు. వాటిని ‘ప్రిమెచ్యూర్‌ రింకిల్స్’ అంటారు.

  • చర్మం పల్చగా, తెల్లగా ఉన్న వారిలో ఇవి చిన్న వయసులోనే మొదలవుతాయంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు.
  • ఎండలో ఎక్కువగా తిరిగే వారిలో, కొందరిలో వంశపారంపర్యంగానూ ఈ సమస్యలు వస్తాయట!
  • అలాగే పొడి చర్మతత్వం ఉన్నవారు, బ్యూటీ పద్ధతుల్లో భాగంగా తరచూ బ్లీచ్‌ వాడేవారిలోనూ ఈ సమస్య ఎక్కువగా వస్తుందట!

సహజ చిట్కాలతో : చిన్నవయస్సులో నుదుటిపై ముడతలు, గీతలు లాంటి సమస్యలకు కొన్ని చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ, కొన్ని సహజసిద్ధమైన చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలూ తలెత్తకుండా నివారించుకోవచ్చంటున్నారు.

తగినన్ని నీళ్లు తాగాలి! : శరీరానికి సరిపడా నీటిని తీసుకోకపోతే చర్మం పొడిబారే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా, నుదుటి మీద పెద్ద పెద్ద గీతలు, ముడతలు ఏర్పడతాయని చెబుతున్నారు. దీంతో పిన్న వయసులోనే వయసు మళ్లిన వారిలా కనిపిస్తారట. ఈ సమస్య ఎక్కువ కాకుండా ఉండాలంటే తగినన్ని నీళ్లు తాగాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, వర్కవుట్లు చేసేవారు త్వరగా డీహైడ్రేషన్‌ బారిన పడే ప్రమాదం ఉందట. కాబట్టి, వీరు మరింత ఎక్కువగా నీళ్లు తాగాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పండ్లు, నిమ్మరసం, ఇతర పండ్ల రసాలను కూడా తీసుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

బయటికి వెళ్లే ముందు : చర్మంపై ఎండ ఎక్కువగా పడితే కొలాజెన్‌ ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా, నుదుటి మీది చర్మం కమిలిపోయి నల్లగా మారుతుందని చెబుతున్నారు. దీంతో ముడతలు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, ఎండలోకి వెళ్లే ముందు తప్పనిసరిగా సన్‌స్క్రీన్ లోషన్ అప్లై చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వాతావరణం లేదా సీజన్ ఏదైనా, ప్రతిరోజూ సన్‌స్క్రీన్ అప్లై చేయడం తప్పనిసరి అని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

కలబంద : ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి అతినీలలోహిత కిరణాల నుంచి చర్మాన్ని సంరక్షిస్తాయంటున్నారు. అంతేకాదు, నుదుటి మీది ముడతలు కనిపించకుండా చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే కలబందతో చేసిన ప్యాక్స్ వేసుకోవడం మేలట. కలబంద ఫైబ్రోబ్లాస్ట్‌ను ప్రేరేపిస్తుంది, ఇది కొల్లాజెన్, ఎలాస్టిన్ ఫైబర్‌లను ఉత్పత్తి చేస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇది చర్మాన్ని మరింత సాగేలా, తక్కువ ముడతలు పడేలా చేస్తుందని తెలిపింది.

ఒత్తిడికి దూరంగా! : దీర్ఘకాలిక ఆందోళన, ఒత్తిడి వల్ల కూడా నుదుటిపై ముడతల సమస్య తలెత్తే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవాటు చేసుకోవడం ద్వారా ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళనలను అదుపులో పెట్టుకోవచ్చని చెబుచున్నారు. ఈ క్రమంలో మెడిటేషన్‌, యోగా, వర్కవుట్లను రోజూ సాధన చేయాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు, సంపూర్ణ పోషకాహారం తీసుకోవడంతో పాటు రోజూ ఏడెనిమిది గంటలు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా నిద్రపోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

