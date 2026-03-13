ముఖంపై మొటిమల గుంతలు - ఈ నేచురల్ టిప్స్ పాటిస్తే మంచిదట!
- మొటిమల తాలూకు మచ్చలు, గుంతలను తొలగించుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు - ఇంట్లోనే సహజసిద్ధంగా క్లీనప్ చేసుకోవచ్చని సూచన
Published : March 13, 2026 at 4:20 PM IST
Natural Ways to Minimal Appearance of Skin Pores : వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఈ రోజుల్లో మగువల్ని ఎన్నో సౌందర్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. అలాంటి వాటిలో మొటిమలు, చర్మ రంధ్రాలు పెద్దవిగా కనిపించడం కూడా ఉన్నాయి. మహిళలు ఉపయోగించే మేకప్లో ఉండే రసాయన పదార్థాలు, సూర్యరశ్మి ప్రభావం, జిడ్డుదనం వంటివి ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. చర్మ రంధ్రాలు పెద్దవి కావడం వల్ల ముఖ చర్మం పైన చిన్నచిన్న గుంతల్లాగా కనిపించడం, వయసు పైబడిన ఛాయలు కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తాయని అంటున్నారు. ఇలాంటి సమస్యల వల్ల ఇంటి నుంచి బయటకు రావడానికి చాలా మంది సంకోచిస్తారట. అయితే, వీటి పరిమాణాన్ని తగ్గించడం అసాధ్యమని, కాకపోతే వీటిని కనిపించకుండా చేసి నవ యవ్వనంగా మెరిసిపోయేందుకు పలు సహజసిద్ధమైన చిట్కాలు అందుబాటులో ఉన్నాయంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రోజుకు రెండుసార్లు : ముఖ చర్మంపై ఏర్పడిన పెద్దపెద్ద రంధ్రాలు కనిపించకుండా జాగ్రత్తపడాలంటే రోజుకు రెండుసార్లు నాన్-కామెడోజెనిక్ క్లెన్సర్, గోరువెచ్చని నీటితో ముఖాన్ని సున్నితంగా శుభ్రం చేసుకోవాలని clevelandclinic పేర్కొంది. ముఖంపై పొలుసుల్లా మారిన చర్మాన్ని తొలగించుకోవడం చాలా ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చర్మ రంధ్రాల్లో చేరిన దుమ్ము, ధూళి, జిడ్డుదనం, ఇతర వ్యర్థాలు తొలగిపోతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, మృతకణాలు రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం నిమ్మరసం, గులాబీ నీళ్లు సమపాళ్లలో తీసుకొని మిశ్రమం తయారు చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. దీంతో రోజుకు రెండు సార్లు ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నిమ్మరసం జిడ్డుదనాన్ని తగ్గిస్తుందని, గులాబీ నీళ్లు చర్మానికి పోషణను అందిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
మృతకణాలు తొలగించుకోవాల్సిందే : ముఖంపై ఏర్పడిన రంధ్రాల్ని కనిపించకుండా చేయాలంటే వారానికి రెండుసార్లు మృతకణాల్ని తొలగించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం రెండు టీ స్పూన్ల చక్కెర లేదా బ్రౌన్ షుగర్లో సరిపడినంత ఆలివ్ నూనె వేసి కలుపుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని ఫేస్కి పట్టించి నెమ్మదిగా మర్దనా చేయాలని సూచిస్తున్నారు. 10 నిమిషాలయ్యాక గోరువెచ్చటి నీళ్లతో కడిగేసుకుంటే సరిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు.
తేమనందించండిలా : జిడ్డు చర్మతత్వం ఉన్న వారు ప్రత్యేకించి మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటారు. కానీ, చర్మ రంధ్రాలు కనిపించకుండా ఉండాలంటే.. ఏ చర్మతత్వం ఉన్న వారైనా సరే, మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కలబంద గుజ్జును ముఖానికి పట్టించి నెమ్మదిగా, మృదువుగా మర్దనా చేయాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా, ముఖ చర్మంపై పేరుకున్న అధిక జిడ్డు తొలగిపోయి తాజాగా మారుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, ముఖానికి మెరుపూ వస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇలా తరచూ చేయడం వల్ల క్రమంగా చర్మంపై ఏర్పడిన రంధ్రాలు కనిపించకుండా నవ యవ్వనమైన చర్మం సొంతమవుతుందని అంటున్నారు. కలబందను జిడ్డుగా ఉన్న చర్మానికి మాయిశ్చరైజర్గా కూడా ఉపయోగించవచ్చనని International Research Journal of Plant Science పేర్కొంది.
బిగుతైన చర్మానికి : చర్మం వదులుగా ఉండడం వల్ల ముడతలు పడడం, గుంతలు జరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే చర్మాన్ని బిగుతుగా మార్చుకుంటే నవ యవ్వనంతో మెరిసిపోవచ్చట. అలాగే, చర్మ రంధ్రాలు కనిపించకుండా కూడా జాగ్రత్తపడచ్చని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ఐస్ ముక్కతో ముఖంపై మృదువుగా మర్దనా చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా తరచూ చేయడం వల్ల చర్మంలో రక్తప్రసరణ సాఫీగా సాగుతుందని, ఇది చర్మ ఆరోగ్యాన్ని పెంచడంలో సహకరిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
ఇవి కూడా :
- చర్మం PH స్థాయుల్ని క్రమబద్ధీకరించడం వల్ల కూడా చర్మ రంధ్రాలు కనిపించకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్, నీళ్లు రెండింటినీ సమపాళ్లలో తీసుకొని కాటన్ బాల్ సహాయంతో ముఖానికి రాసుకోవాలని అంటున్నారు. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందట.
- గుప్పెడు వేపాకుల్ని నీటిలో వేసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. ఉదయాన్నే నీటిని వేరుచేసి అందులో కొద్దిగా ముల్తానీ మట్టి వేసి ప్యాక్లా తయారు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ మిశ్రమంతో ఫేస్ప్యాక్ వేసుకొని ఆరాక కడిగేసుకుంటే చర్మ రంధ్రాలు కనిపించకుండా ఉండడమే కాదు, మొటిమలు, మచ్చలకు కూడా చెక్ పెట్టచ్చని చెబుతున్నారు. వేపాకు వల్ల మొటిమలు, వాపును తగ్గించడంతోపాటు చర్మ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని International Journal of Research in Agronomy పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
