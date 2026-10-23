కళ్ల కింద "నల్లటి వలయాలు" ఇబ్బందిపెడుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలట!
-డార్క్ సర్కిల్స్ ఎందుకొస్తాయి? - క్రీములతో తాత్కాలిక ఉపశమనమే అంటున్న నిపుణులు!
Published : October 23, 2026 at 2:41 PM IST
Precautions to Reduce Dark Circles: మానవ శరీరంలో కళ్లు ఎంతో కీలకమైనవి. ఇవి మన అందాన్ని ఎంతగానో బహిర్గతం చేస్తాయి. అందుకే కళ్లు అందంగా కనిపించడానికి ఐలైనర్,మస్కారా వంటి బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు కళ్ల అందాన్ని డార్క్ సర్కిల్స్ దెబ్బతీస్తాయి. కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలుగా ఏర్పడి ముఖవర్చస్సును తగ్గిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ సమస్యను తగ్గించుకునేందుకు లోషన్స్ వంటి కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. అయితే, కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే అసలు డార్క్ సర్కిల్స్ ఎందుకు వస్తాయి? ఎలాంటి టిప్స్ పాటించాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
డార్క్ సర్కిల్స్కు కారణాలివే: కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలకు ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయని సౌందర్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిద్రలేమి, అలసట, కంప్యూటర్ లేదా మొబైల్ ఎక్కువసేపు చూడటం, ఒత్తిడి, పోషకాహారలోపం, డీహైడ్రేషన్ వంటి చాలా అంశాలు కారణం కావచ్చంటున్నారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా హైపర్ పిగ్మెంటేషన్, వృద్ధాప్యం, ఎగ్జిమా, కొన్ని రకాల ఎలర్జీలు, ఎండలో ఎక్కువగా తిరగడం, మేకప్ పూర్తిగా తొలగించుకోకపోవడం.. వంటి వాటి వల్ల కూడా కళ్ల కింద చర్మం నల్లగా మారే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ పీఎల్ చంద్రావతి వివరిస్తున్నారు.
ఈ మార్పులు తప్పనిసరి: ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. పోషకాలు కలిగిన ఆహారం తీసుకోవడంతో పాటు రోజూ కనీసం 7-8 గంటలు కంటి నిండా నిద్ర పోవాలంటున్నారు. ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ల వినియోగాన్ని తగ్గించాలని సూచిస్తున్నారు. ఒత్తిడి, ఆందోళనల నుంచి దూరంగా ఉండాలని.. ఇందుకోసం ధ్యానం, యోగా మొదలైన వాటిని జీవనశైలిలో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
- చాలా మంది వివిధ రకాల కెమికల్స్ కలిగిన ఫేస్వాష్లు ఎంచుకుంటుంటారు. అయితే ముఖాన్ని శుభ్రపరచుకోవడం కోసం చర్మతత్వానికి సరిపడే సబ్బులు లేదా ఫేస్వాష్లను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత చాలా మందికి ఈజీగా నిద్ర వస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే నిద్రను ఆపుకోవడం సహా టీ, కాఫీలు తాగి నిద్రను దూరం చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఇది మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఇంట్లో ఉండే వారు మధ్యాహ్న సమయంలో కాసేపు కునుకు తీయడం వల్ల కంటి ఆరోగ్యం మెరుగవుతుందని.. అయితే అది అరగంటకు మించకుండా చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
- ప్రస్తుత రోజుల్లో వివిధ కారణాల వల్ల అర్ధరాత్రి వరకు మేల్కొనే వారి సంఖ్య అధికమే. అయితే కళ్ల కింద డార్క్ సర్కిల్స్ను తగ్గించుకోవాలనుకునేవారు రాత్రిపూట సాధ్యమైనంత త్వరగా నిద్రకు ఉపక్రమించాలంటున్నారు. దీనివల్ల కళ్లపై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని.. ఫలితంగా నల్లటి వలయాలు దూరమవుతాయని చెబుతున్నారు.
- ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, కంప్యూటర్లు, టీవీల వంటి ఎలక్ర్టానిక్ గ్యాడ్జెట్ల వాడకాన్ని తగ్గించాలంటున్నారు. కేవలం అవసరమున్నప్పుడే మాత్రమే వాటిని ఉపయోగించేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
- చివరగా పైన చెప్పినట్లు ఎన్ని జాగ్రత్తలు పాటించినా సమస్య తగ్గకపోతే అశ్రద్ధ చేయకుండా వెంటనే వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలంటున్నారు. ఎందుకంటే కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు ఒక్కోసారి అంతర్లీనంగా ఉండే కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు కూడా సంకేతం కావచ్చని చెబుతున్నారు.
'కళ్ల కింద డార్క్ సర్కిల్స్' - టమోటా, పుచ్చ, కీరదోస ఎలా పనిచేస్తాయంటే!
మొటిమల నుంచి వృద్ధాప్య ఛాయలను పోగొట్టే వరకు - పసుపు నూనెతో ఎన్నో బెనిఫిట్స్!