కళ్లద్దాలు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
కళ్లద్దాల్లో ఎన్నో రకాలు - కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందేనట!
Published : July 16, 2026 at 4:59 PM IST
Mistakes to Avoid When Buying Glasses : ప్రస్తుతం మొబైల్ ఫోన్, కంప్యూటర్ల, ల్యాప్టాప్లపై గంటల కొద్దీ సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నాం. ఫలితంగా, చాలామందిలో కంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. దీంతో కళ్లద్దాలు వాడకం తప్పని పరిస్థితి. అయితే, వీటిని కంటి సమస్యల కోసం కొనుగోలు చేసేవారు కొందరైతే, స్టైల్ కోసం పెట్టుకునే వారు ఇంకొందరు. ఎవరి అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా మార్కెట్లో కళ్లద్దాలు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. కానీ, డాక్టర్ల సూచన లేకుండా కళ్లజోళ్లు కొనడం వల్ల కొన్ని సమస్యలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, కళ్లద్దాలు కొనేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కళ్లద్దాల్లో రకాలు : కంటి చూపులోని సమీప దృష్టి, దూర దృష్టి, ఆస్టిగ్మాటిజం, ప్రెస్బియోపియా లాంటి లోపాలను బట్టి లెన్స్లను ఉపయోగిస్తారు.
సింగిల్ విజన్ లెన్సులు : వీటిలో ఒకే రకమైన పవర్ ఉంటుందట. ఇలాంటి కళ్లజోళ్లను అన్ని రకాల దృష్టిలోపం ఉన్నవారు వీటిని ఉపయోగిస్తారట.
బైఫోకల్స్ : ఈ లైన్స్లో రెండు వేర్వేరు పవర్లు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుుతున్నారు. పై భాగం దూరపు, కింది భాగం దగ్గరివి చూడటానికి ఉపయోగపడతాయని అంటున్నారు. వీటి మధ్యలో ఒక సృష్టమైన గీత లాంటిది కనిపిస్తుందట.
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ట్రైఫోకల్స్ : వీటిలో ఒకే లెన్స్లో మూడు పవర్లు ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. దూరం, మధ్యస్థ, దగ్గర చూపు వంటి మూడింటికీ ఇవి పనికొస్తాయని చెబుతున్నారు.
ప్రోగ్రెసివ్ లెన్సులు : ఇవి బైఫోకల్స్ లాంటివే కానీ, వీటిలో ఎలాంటి అతుకు లేదా గీత లాంటిది కనిపించదని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
రీడింగ్ గ్లాసెస్ : వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే దగ్గరి చూపు సమస్య ఉన్నవారు చదువుకునేటప్పుడు మాత్రమే వీటిని ఉపయోగిస్తారట.
ప్రిజం లెన్సులు : చిన్న పిల్లల్లో కొన్ని రకాల మెల్ల కన్ను సమస్యలను సరిచేయడానికి ఈ ప్రిజమ్ కరెక్షన్ అద్దాలను వాడతారని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు.
బ్లూ లైట్ గ్లాసెస్ : కంప్యూటర్లు, మొబైల్స్ నుంచి వచ్చే హానికర బ్లూ రేడియేషన్ను అడ్డుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో స్క్రీన్లు వాడే వారికి కంటి అలసటను తగ్గించడానికి ఇవి పనికొస్తాయని అంటున్నారు.
ఫొటోక్రోమిక్ లెన్సులు : ఇవి 'ఆల్బినిజం' వంటి సమస్యలు ఉండి, కళ్లలోకి కాంతి ఎక్కువగా వెళ్లడం వల్ల ఇబ్బంది పడేవారికి ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు.
టెలిస్కోపిక్ లెన్సెస్ : జన్యుపరమైన రెటినా సమస్యల వల్ల దూరపు చూపు చాలా తక్కువగా ఉన్నవారికి సృష్టంగా కనిపించడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తారట.
ప్రొటెక్టివ్ గాగుల్స్, సన్గ్లాసెస్ : డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు గాలి, ధూళి, పుప్పొడి వల్ల అలర్జీలు రాకుండా కళ్లను సంరక్షించుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, బైక్ రైడర్స్ వీటిని ఎక్కువగా వినియోగిస్తారట.
సరిగ్గా సరిపోని ఫ్రేమ్లు లేదా తప్పుడు పవర్ ఉన్న కళ్లద్దాలు వాడడం అంత మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా, పాత ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆధారంగా వాడితే తలనొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ముక్కు, చెవులు లేదా కణతల చుట్టూ ఫ్రేమ్ గట్టిగా నొక్కడం వల్ల అసౌకర్యం, నొప్పి కలుగుతాయి- పి.మురళీధర్, నేత్ర వైద్యుడు
కళ్లద్దాలు మార్చేటప్పుడు : కంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు లేదా కళ్లద్దాలు మార్చాలనుకున్నప్పుడు కంటి డాక్టర్ని కలవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వారు కంటి ఆరోగ్యాన్ని పూర్తిగా తనిఖీ చేసి, 20/20 దృష్టి ఉందో? లేదో? పరీక్షించి సరైన సూచనలు ఇస్తారట. ప్రతి ఒక్కరూ ఏడాదికి లేదా రెండేళ్లకు ఒకసారైనా తప్పనిసరిగా కంటి పరీక్ష చేయించుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. డాక్టర్లు చూపించిన కళ్లజోడుతో ఏదైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలంటున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : సిస్టమ్ స్క్రీన్ ఎప్పుడూ కంటి చూపునకు సమానమైన ఎత్తులో ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. స్క్రీన్ మరీ కిందికి లేదా పైకి ఉండకూడదని సూచిస్తున్నారు. కళ్లద్దాలను తుడవడానికి మైక్రో ఫైబర్ వస్త్రాన్ని లేదా నూలు పోగులు లేని మెత్తటి క్లాత్ను వాడాలని సలహా ఇస్తున్నారు. షర్ట్ అంచులు, ఇతర దుస్తులు, టిష్యూ పేపర్లు ఉపయోగిస్తే లెన్స్పై గీతలు పడతాయని చెబుతున్నారు. నీటితో లేదా ప్రత్యేక క్లీనింగ్ స్ప్రేతో లెన్స్ను తడిపి శుభ్రం చేయాలంటున్నారు. ఆన్లైన్లో కళ్లద్దాలు ఆర్డర్ ఇచ్చేటప్పుడు మీ ప్రిస్క్రిప్షన్ అప్పుడే ఇచ్చిందా లేదా చూసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, రెండు కనుపాపల మధ్య దూరాన్ని కచ్చితంగా కొలిపించి ఆర్డర్ ఇవ్వాలని తెలియజేస్తున్నారు.
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