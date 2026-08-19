ప్రీ వెడ్డింగ్ యాంగ్జైటీ వచ్చేస్తోందా? - ఇలా చేస్తే బయటపడొచ్చట!
- పెళ్లికి ముందు వచ్చే ఆందోళన, భయాలకు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : August 19, 2026 at 5:32 PM IST
Pre Wedding Anxiety : పెళ్లి అనేది జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన మలుపు. అక్కడి నుంచే సరికొత్త ప్రయాణం, కొత్త పరిచయాలు, బాధ్యతలు మొదలవుతాయి. అయితే, పెళ్లి కుదిరిన తర్వాత కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టే ముందు ఎవరికైనా రకరకాల భయాలు, ఆందోళనలు కలగడం సహజమంటున్నారు నిపుణులు. దీన్నే సాధారణంగా ప్రీ - వెడ్డింగ్ యాంగ్జైటీ అంటారు. ఈ క్రమంలో పెళ్లి కుదిరిన వారిలో ఎక్కువగా కనిపించే ఆందోళనలు, భయాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కొత్త వాతావరణం, సర్దుబాటు : పుట్టినప్పటి నుంచి పెరిగిన ఇల్లు, తల్లిదండ్రులు ఇచ్చే భద్రతా భావం దూరం కావడం వల్ల మానసికంగా కొంత భయం ఏర్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనితోపాటు కొత్త కుటుంబంలోని భిన్నమైన అలవాట్లు, వంట పద్ధతులు, జీవనశైలికి మనం అలవాటు పడగలమా లేదా అనే సంకోచం ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, కొత్త వారి అంచనాలకు తగ్గట్టు ఉంటూ మొదటి రోజే మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలనే ఒత్తిడి, అక్కడ మన వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ తగ్గుతుందేమోననే ఆందోళన వల్ల ఈ సందేహాలు సహజంగానే తలెత్తుతాయని వివరిస్తున్నారు.
భాగస్వామిని అర్థం చేసుకోవడం : పెళ్లికి ముందు ఎంత మాట్లాడినా, ఒకే ఇంట్లో కలిసి జీవించేటప్పుడే మనుషుల నిజమైన అలవాట్లు, ప్రాధాన్యతలు బయటపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వేర్వేరు వాతావరణంలో పెరగడం వల్ల ఇద్దరి ఆలోచనా విధానాలు, భావోద్వేగాలను వ్యక్తపరిచే తీరు వేరుగా ఉంటాయని అంటున్నారు. వీటికి తోడు.. చుట్టుపక్కల వారి జీవితాలను చూసి ఏర్పడే ముందస్తు భయాలు, భాగస్వామి పట్ల ఉండే మితిమీరిన అంచనాల వల్ల "మనం వారిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలమా, చిన్న మనస్పర్థలు వస్తే బంధం నిలబడుతుందా" అనే సంకోచం సహజంగానే తలెత్తుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
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స్వేచ్ఛను కోల్పోతామనే ఆందోళన : పుట్టింట్లో నచ్చినట్లు ఉండే స్వేచ్ఛ, కొత్త ఇంట్లో అడుగుపెట్టగానే మారిపోతుందేమోననే భయం దీనికి కారణమంటున్నారు నిపుణులు. వారి దినచర్య, ఇష్టాయిష్టాలు, స్నేహితులతో గడిపే సమయం, నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఇతరుల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతాయేమోననే సంకోచం మనసులో ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, ప్రతీ చిన్న విషయానికి కొత్త కుటుంబ సభ్యుల లేదా భాగస్వామి అనుమతి తీసుకోవాల్సి వస్తుందేమోననే ఆలోచన ఈ అభద్రతా భావాన్ని మరింత పెంచుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
బాధ్యతల భయం : ఇప్పటి వరకు తల్లిదండ్రుల నీడలో ఎలాంటి ఒత్తిడీ లేకుండా స్వేచ్ఛగా బతికిన వారికి, కొత్త ఇంట్లో అడుగుపెట్టగానే కుటుంబ నిర్వహణ, ఆర్థిక ప్రణాళికలు, బంధుత్వాలను బ్యాలెన్స్ చేయడం వంటి అదనపు బాధ్యతలు భారాన్ని కలిగిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. "నేను అందరి అంచనాలకు తగ్గట్టు బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహించగలనా? లేదా?, నా వల్ల ఏవైనా తప్పులు జరుగుతాయా?" అనే ఆత్మవిశ్వాస లోపం ఈ భయాన్ని మరింత పెంచుతుందంటున్నారు. అలాగే, కెరీర్ను, కుటుంబ బాధ్యతలను ఒకేసారి ఎలా సమన్వయం చేసుకోవాలో తెలియకపోవడం వల్ల ఈ ఆందోళన సహజంగానే తలెత్తుతుందని వివరిస్తున్నారు.
ఆర్థిక సర్దుబాట్లు : ఇప్పటి వరకు సొంత డబ్బును తనకు నచ్చినట్లు ఖర్చు పెట్టుకున్నవారు.. పెళ్లి తర్వాత కుటుంబ అవసరాల కోసం ఆ స్వేచ్ఛను కోల్పోతానేమోనని ఆందోళన చెందుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, సంపాదన తక్కువగా ఉంటే కొత్త కుటుంబ భారాన్ని, అదనపు ఖర్చులను మోయగలనా? అనే భయం ఉంటుందని అంటున్నారు. ఒకవేళ ఇద్దరూ సంపాదించే వారైతే.. జాయింట్ అకౌంట్ పెట్టాలా, ఖర్చులు ఎలా పంచుకోవాలి? పొదుపు నిర్ణయాలు ఎవరు తీసుకోవాలి? అనే విషయాలపై స్పష్టత లేకపోవడం వల్ల "ఆర్థికంగా ఇద్దరి ఆలోచనలు కలుస్తాయా లేదా?" అనే సందేహం సహజంగానే తలెత్తుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
కెరీర్ : వివాహం తర్వాత మారే నివాస స్థలం, కొత్త కుటుంబ బాధ్యతల వల్ల ఉద్యోగంపై సరిగ్గా దృష్టి పెట్టగలమా? లేదా? అనే ఆందోళన ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, అత్తగారింట్లో తన ఆశయాలకు, కెరీర్కు మద్దతు ఇస్తారా లేక ఉద్యోగం మానేయమని ఒత్తిడి తెస్తారా? అనే అభద్రతా భావం కలగడం సహజమంటున్నారు. దీనితో పాటు పెళ్ళికి ముందున్న పాత స్నేహాలు, అలవాట్లు, స్వేచ్ఛా ప్రపంచం పెళ్లి తర్వాత పూర్తిగా మారిపోతాయేమోనని, తన పాత జీవితాన్ని కొత్త కుటుంబం గౌరవిస్తుందో? లేదో? అనే సంకోచం ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, ఆఫీస్ పనులు, ఇంటి బాధ్యతలను ఒకేసారి ఎలా సమన్వయం చేసుకోవాలో తెలియక, ఎక్కడ కెరీర్లో వెనుకబడిపోతామో అనే ఆందోళన వల్ల ఈ సందేహాలు తలెత్తుతాయని వివరిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : ప్రీ వెడ్డింగ్ యాంగ్జైటీ తగ్గించుకోవడానికి ముందుగా మన భావాలను అంగీకరించడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. నమ్మకమైన వ్యక్తితో మనసులోని విషయాలను పంచుకోవడం, కాబోయే జీవిత భాగస్వామితో బహిరంగంగా మాట్లాడటం ఎంతో సహాయపడుతుందని సూచిస్తున్నారు. పెళ్లి తర్వాతి జీవితం, ఆర్థిక విషయాలు, ఉద్యోగం, కుటుంబ బాధ్యతలు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ వంటి అంశాలపై ముందుగానే స్పష్టంగా మాట్లాడుకోవడం వల్ల అపోహలను తగ్గిస్తుందని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే తగినంత నిద్ర, సమతుల్యమైన ఆహారం, రోజువారీ వ్యాయామం, ధ్యానం వంటి అలవాట్లు ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు.
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