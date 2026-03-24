పిల్లలు మీ మాట వినడం లేదా? - నిపుణులు చెప్తున్న చిట్కాలివే!

పేరెంటింగ్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు - పిల్లలను డీల్ చేసే విధానంపై వివరణ

Dealing With Children (Getty Images)
Published : March 24, 2026 at 4:08 PM IST

Tips for Dealing With Children : 'వేలెడంత లేదు, చెప్పిన మాట అస్సలు వినదు', 'తన వయసెంత, అప్పుడే అంత కోపం' అంటూ పిల్లల ప్రవర్తన గురించి ఫిర్యాదులు చెప్పే పేరెంట్స్ చూసే ఉంటాం. దీనికి కారణం ఏదైనా పిల్లలను బాధ్యుల్ని చేయడానికి ముందు మీరూ కొన్ని విషయాలను అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పాటించాలి : ఏ విషయాన్నైనా పదేపదే చెబితే పిల్లలకు నచ్చకపోవచ్చు. వారికి ఏదైనా చెబుతుంటే, దాన్ని ముందు పెద్దవాళ్లు పాటించినప్పుడే వారూ అనుసరిస్తారు. పేరెంట్స్​ను స్పూర్తిగా తీసుకుంటారు.

ఆదర్శంగా ఉండండి : పిల్లలు ఏ విషయమైనా పేరెంట్స్​ను చూసి నేర్చుకుంటారు. మీరు ఇతరుల మాట విన్నప్పుడే, వారు కూడా మీ మాట వింటారు. అలాగే, వారు మీ మాట విన్నప్పుడు లేదా ఏదైనా మంచి పని చేసినప్పుడు తప్పుకుండా మెచ్చుకోండి. ఇది వారు మళ్లీ అలాగే ప్రవర్తించేలా ప్రోత్సహిస్తుంది.

మీరూ చేయండి : ముందు చిన్నారులను కోపం తెప్పించే సందర్భాలు, పరిస్థితులను అర్థం తెలుసుకోండి. ఎలాగంటే, బొమ్మల్లో, పుస్తకాల్లో సర్దిపెట్టుకోమంటే, చేయకపోవచ్చు. అలాగని వాళ్లను తిట్టో, కొట్టో దారికి తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించొద్దంటున్నారు నిపుణులు. అలా చేస్తే వారు మరింత మొండిగా మారతారట. చిన్నారుల ఇష్టాయిష్టాలతో సంబంధం లేకపోయినా కొన్ని పనులు క్రమశిక్షణను అలవరుస్తాయి. పిల్లలు ఏవైనా సర్దుతుంటే మీరూ సాయం చేస్తానని చెప్పండి. ఒకవేళ వాటిని సరైన స్థానంలో పెట్టకపోతే తనే ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందని ముందే హింట్ ఇస్తే, వారు క్రమంగా మారతారట.

తాయిలాలు ఇవ్వొద్దు : బ్రేక్​ఫాస్ట్, లాంచ్ చేయడానికి పిల్లలు కొన్నిసార్లు మొండిగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. వాళ్లకి ఇష్టం లేనిది చేస్తే, కోపంతో అరిచేస్తుంటారు. భోజనం చేయకుండా మారాం చేస్తారు. ఇదే అలవాటుగా మారితే, భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తప్పవంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని ముందే గుర్తించి నివారించాలని చెబుతున్నారు. అలా కాకుండా భోజనం చేస్తే టీవీ పెడతాను, చాక్లెట్ ఇస్తాను లాంటి అనవసరమైన హామీలు ఇవ్వకండి. బదులుగా మీరు వండే పదార్థాల్ని మెచ్చేలా మరో రకంగా ఎలా చేయొచ్చో ఆలోచించండి. లేదంటే, పోషకాల లోపం వాళ్లలో అసహనాన్ని మరింత పెంచొచ్చట.

మీరే నేర్పాలి : చిన్నారులు కొన్నిసార్లు ఇతరులతో పోల్చుకుంటారు. మరికొన్ని సార్లు నచ్చింది కావాలని మారాం చేస్తుంటారు. లేదంటే, ఇంకేదైనా విషయానికి కోపం తెచ్చుకుంటారు. గట్టిగా అరవడం, ఏడవడం, మొండిగా ప్రవర్తించడం వంటివన్నీ చేస్తారు. ఇలాంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లోనూ మీరు సంయమనంతో వ్యవహరించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాళ్లతో ప్రశాంతంగా మాట్లాడండి. ఈ క్రమంలో వాళ్ల కోపాన్నీ బాధనీ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అవసరమైతే మీరే రాజీకి రావాలి. ఆ తర్వాత చిన్నారులు దిగొచ్చేలా చేయండి. ఇలా భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవడం నేర్పితేనే భవిష్యత్తులో సంతోషంగా ఉండగలరు.

వాదనలొద్దు : మన పిల్లలే కదా, కోప్పడొచ్చని పేరెంట్స్ భావించకూడదు. వారితో మాట్లాడేటప్పుడు గొంతును వీలైనంత తక్కువ స్థాయిలో ఉంచి మృదువుగా మాట్లాడాలంటున్నారు నిపుణులు.

