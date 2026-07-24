ETV Bharat / lifestyle

కోపాన్ని ఆపుకోలేక పిల్లలను కొడుతున్నారా? - ఇలా ట్రై చేయండి!

- స్మార్ట్ పేరెంటింగ్​తో పిల్లల్లో మార్పు తెచ్చే చిట్కాలు సూచిస్తున్న నిపుణులు

Representational image
Representational image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 24, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Child Behavior Correction Tips : పిల్లలు అల్లరి చేసినా, ఏదైనా పగలగొట్టిన లేదా పాడు చేసినా మనకు కోపం ముంచుకురావడం ఖాయం. ఒకవేళ చేసింది పెద్ద పొరపాటైతే కేవలం కోప్పడటంతో ఊరుకోకుండా ఒక దెబ్బ కూడా వేస్తాం. ఇంకొసారి అలా చేయకుండా ఉంటారని అనుకుంటాం. కానీ, పిల్లల మీద ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అలా జరగకుండా ఉండాలంటే, ఇలా ప్రయత్నించి చూడాలని సూచిస్తున్నారు.

మీ మాట వినట్లేదా? : పిల్లల్ని మనం ఒక రకంగా గాజు బొమ్మల్లానే పెంచుతాం. కాబట్టే, వాళ్లు వద్దు అని మొరాయిస్తూ ఉన్నా.. మనం మాత్రం వర్షం వస్తోంది జాకెట్ వేసుకో! చలేస్తోంది స్వెటర్ వేసుకో లేకుంటే జ్వరం, జలుబు వస్తాయని బలవంతంగా అయినా వేస్తాం. అయితే, పిల్లలు మనం చెప్పిన మాటలు వినకపోతే.. వదిలేయమంటున్నారు నిపుణులు. వర్షంలో తడిచినప్పుడో లేదా చలివేస్తున్నప్పుడో వాళ్లే మన దగ్గరకు వస్తారట. అప్పుడు చెప్పి చూడమని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, పరిస్థితి అర్థమవుతుంది కదా వింటారట. అంతేకాదు, పిల్లలు చేసే పనులకు వాళ్లే పర్యవసానం అనుభవించాలనీ అర్థమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

యువత నుంచి రాజకీయ నేతలు ఇష్టపడే "లినెన్ ఫ్యాషన్" - ఒరిజినల్ ఎలా గుర్తుపట్టాలో తెలుసుకోండి!

‘పావుగంట’ ఫార్ములా! : కోపమొస్తే చీకటి గదిలో వేయాల్సిన పనిలేదు. ఓ మూల లేదా గదిలో ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా పావు గంట కూర్చోమనండి. గడువు కన్నా ముందే మాట్లాడితే సమయం పెరుగుతుందని చెప్పండి. వాళ్లలోనూ బాధ, కోపం వంటివి ఉంటాయట. అవి ఈ క్రమంలో నెమ్మదిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. పావుగంట పూర్తయ్యాక మీరే నెమ్మదిగా పరిస్థితిని విశ్లేషించి, అర్థమయ్యేలా చెబితే సరిపోతుందట.

గోడలపై బొమ్మలు గీస్తున్నారా? : పిల్లలకి ఎన్ని పుస్తకాలైనా ఉండనీ, వారికి గోడలే కనిపిస్తాయి. ఇంకేం, ఉన్న రంగులన్నీంటితో బొమ్మలు గీసేస్తారు. కోపంతో వాళ్లపై అరిచినా తుడిచే కష్టం మాత్రం మీకు తప్పదు కదా! అయితే, ఈసారి అలా పాడుచేస్తే వాళ్లనే తుడవమనండి. ఇలా చేస్తే ఇంకోసారి అలా చేయారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మారాం చేసే పిల్లలు : కొంతమంది పిల్లలు అన్నం తిననని మారాం చేస్తే, ఇంకొందరు ప్లేటు తోసేస్తారు. ఇలాంటప్పుడు వాళ్లతోనే నేల, టేబుల్ శుభ్రం చేయించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆ పూటకి బతిమాలి అన్నం పెట్టొద్దని చెబుతున్నారు. వారికి ఆకలిగా అనిపించినప్పుడు వాళ్లే అడుగుతారని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, బొమ్మ విరగ్గొడితే వెంటనే కొనివ్వడం లాంటివి చేయొద్దట. ఏదైనా పని అప్పగించి, దాన్ని పూర్తి చేస్తేనే కొనివ్వాలని వివరిస్తున్నారు. అయితే, వయసుకి తగ్గవే ఇవ్వాలని తెలియజేస్తున్నారు.

కొట్టకుండా, కోప్పడకుండా : టీవీ సమయంలో కోత వేయడం, పిల్లలకు నచ్చిన బొమ్మని మీ అధీనంలో ఉంచుకోవడం ఇలాంటి శిక్షలు వేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మళ్లీ వాళ్ల ప్రవర్తన బాగుంటేనే ఇస్తానని చెప్పమని చెబుతున్నారు. ఇవీ వాళ్లలో సానుకూల మార్పునే తెస్తాయట. అయితే, పిల్లలు చేసిన పొరపాటును బట్టి ఇలాంటి శిక్షణని ప్లాన్ చేయామని సూచిస్తున్నారు. మీరు కోరుకునేదీ వాళ్లలో మార్పునే కదా! దానికి దీర్ఘకాలం వాళ్లపై ప్రభావం చూపే కోప్పడటం, కొట్టడం వంటివే అవసరం లేదని సలహా ఇస్తున్నారు. ఆలోచన రేకెత్తించే ఇలాంటివీ ప్రయత్నించొచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

'లిప్‌స్టిక్‌' ఎక్కువసేపు చెదిరిపోకుండా ఉండాలా? - ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు!

భావోద్వేగాలతో ఏ అవయవంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో తెలుసా? - ఆసనాలతో అంతా సెట్!

TAGGED:

DISCIPLINE WITHOUT HITTING
GENTLE PARENTING ALTERNATIVES
CALM PARENTING STRATEGIES
DISCIPLINE WITHOUT PUNISHMENT
POSITIVE DISCIPLINE TIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.