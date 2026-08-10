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ఉదయాన్నే మొబైల్ చెక్ చేసుకునే అలవాటుందా? - నిద్ర లేవగానే తొలి 10 నిమిషాలు కీలకం!

ఉదయపు ఫోన్ స్క్రీనింగ్ - రోజంతా మానసిక ఒత్తిడికి కారణమంటున్న నిపుణులు!

Phone Addiction
Phone Addiction (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 10, 2026 at 5:09 PM IST

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Break Phone Addiction Morning : ఉదయం నిద్ర లేవగానే తెలియకుండానే ఫోన్ వైపు చెయ్యి చాచడం ఈ రోజుల్లో అందరికీ ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది. కేవలం అలారమ్ ఆపడం కోసమే ఫోన్ చేతిలోకి తీసుకున్నప్పటికీ! ఆ తర్వాత తెలియకుండానే సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్‌లో మునిగిపోతున్నాం. దీనివల్ల అసలు రోజే ప్రారంభం కాకముందే, మనస్సు రకరకాల ఆలోచనలతో నిండిపోయి తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయాన్నే ఫోన్‌కే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల, మన రోజు ఒక నెగెటివ్ ఆలోచనలు, బలహీనమైన మానసిక స్థితితో ప్రారంభమవుతోందట.

మంచం దిగకముందే ఫోన్ చూడటం వల్ల మన మానసిక శక్తి తగ్గిపోతుందట. అంతేకాదు, ఆ రోజంతా మనం ఏ పని సరిగ్గా చేయలేమని Fielding Graduate University పేర్కొంది. మనం నిద్రలేవగానే ఒక్కసారిగా వచ్చే సందేశాలు, ఈ మెయిల్​లు, సోషల్ మీడియా అప్​డేట్​లను చూడటం వల్ల శరీరంలో 'కార్టిసాల్' స్థాయిలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఏమిటి? ఈ అలవాటును మార్చుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలను సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

సాధారణంగా నిద్రలేవగానే ఫోన్ చూస్తూ గడపడం వల్ల ఉదయాన్నే కంగారు, ఆందోళన, అనవసరమైన ఆలోచనలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ అలవాటుకు బదులుగా ఉదయపు దినచర్యను మార్చుకోవడం మంచిదట. ఫోన్​ చూసే ముందు నీళ్లు తాగడం, బాడీ స్ట్రెచింగ్​, ఆ రోజు పనులను ప్రణాళిక బద్ధంగా చేసుకోవడం వంటి వాటి కోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం కేవలం 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే సరిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కొన్ని వారాల్లోనే మానసికంగా ప్రశాంతత లభిస్తుందట. పనులు క్రమబద్ధంగా సాగుతాయట. అంతేకాదు, పదే పదే ఫోన్ చూడాలనే కోరిక కూడా క్రమంగా తగ్గిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

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మంచినీరు తాగడం : ఉదయాన్నే ఒక గ్లాసు నీరు తాగడం వల్ల రాత్రంతా శరీరంలో తగ్గిన నీటి శాతం మళ్లీ సమకూరుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది మీ రోజును ఒక ఆరోగ్యకరమైన అలవాటుతో ప్రారంభించేలా చేస్తుందట.

సూర్యరశ్మి తగలడం : ఉదయం పూట 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు బయట తిరగడం లేదా కిటికీ పక్కన నిలబడటం వల్ల శరీర జీవ గడియారం (సిర్కాడియన్ రిథమ్) మెరుగుపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది పగటిపూట చురుకుదనాన్ని పెంచడమే కాకుండా, రాత్రి పూట మంచి నిద్ర పట్టేలా చేస్తుందట.

శారీరక శ్రమ : ఉదయాన్నే శరీరాన్ని సాగదీయడం, యోగా చేయడం లేదా కాసేపు నడవడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఉదయం పూట శరీరం పట్టివేసినట్లు ఉండే సమస్యను తగ్గించడమే కాకుండా, మనస్సుకు ఆనందాన్ని ఇచ్చే 'న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ల' ఉత్పత్తిని పెంచుతుందని అంటున్నారు.

ధ్యానం లేదా లోతైన శ్వాస : రోజుకు కేవలం 5 నిమిషాల పాటు ప్రశాంతంగా ధ్యానం చేయడం లేదా లోతుగా శ్వాస తీసుకోవడం వల్ల ఒత్తిడి స్థాయిలు తగ్గుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రోజంతా కంగారు పడకుండా, పనులను తొందరపాటు లేకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

డే ప్లాన్ : ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్న మూడు విషయాలను లేదా ఆ రోజు చేయాల్సిన మూడు ముఖ్యమైన పనులను డైరీలో రాసుకోవడం వల్ల ఏకాగ్రత పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది మిమ్మల్ని అనవసరంగా ఫోన్ స్క్రోలింగ్ చేయకుండా ఆపడమే కాకుండా, నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టేలా చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

టీ లేదా కాఫీని ఆస్వాదించడం : ఉదయాన్నే తాగే టీ లేదా కాఫీని ఎలాంటి హడావిడి లేకుండా పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తూ తాగడం, పక్షుల కిలకిలరావాలను వినడం లేదా మీ అంతరంగాన్ని మీరు గమనించుకోవడం వంటివి ప్రస్తుత క్షణంలో ప్రశాంతంగా జీవించే స్పృహను పెంచుతాయట.

ఉదయం లేవగానే ఫోన్ చూసే అలవాటును మార్చుకోవడానికి బెడ్‌రూమ్‌లో సాధారణ అలారం గడియారాన్ని ఉపయోగించడం లేదా ఫోన్‌ను అందుబాటులో లేని చోట ఉంచడం వంటి ఆచరణాత్మక చిట్కాలను నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ అలవాటు ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే చేసే మొదటి పని ఫోన్ చూడటం కాకూడదని హెచ్చరిస్తోందట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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