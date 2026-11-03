ఇంట్లో ఈ 'వస్తువులను' అందరూ షేర్ చేసుకుంటున్నారా? - ఈ నిజాలు తెలిస్తే ఇకపై ముట్టుకోరు!
Not Sharing Personal Items : ఎంత ప్రేమ ఉన్నా సరే - ఈ వస్తువుల విషయంలో 'నో' చెప్పాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 4:26 PM IST
Personal Things : మన వాళ్లంటే మనకెంతో ప్రేమ. అందుకే తోబుట్టువులు, పిల్లలు, శ్రీవారు ఇలా ఎవరు ఏది అడిగినా మన అవసరాన్ని కాదనుకుని మరీ ఇచ్చేస్తుంటాం. ఒకే ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు ఒకరి వస్తువులు మరొకరు వాడుకోవడం చాలా మంది ఇళ్లలో జరిగే ముచ్చటే. అయితే, మిగతా వస్తువుల సంగతి ఏమో కానీ, కొన్ని ప్రత్యేకమైన వస్తువులను మాత్రం ఎంతటి ఆత్మీయులైనా సరే వీలైనంత వరకు షేర్ చేసుకోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు సోకడంతో పాటు పలు అనారోగ్యాలూ వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. మరి, ఇంతకీ ప్రేమతోనైనా ఎవరితో షేర్ చేసుకోకూడని ఆ వస్తువులేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
టవల్ :
తడి తుడుచుకోవడమేగా ఏం కాదులే అని చాలామంది టవల్స్ను చాలా తేలిగ్గా ఇతరులతో పంచుకుంటారు. అయితే, మనం ఒళ్లు తుడుచుకున్నప్పుడు మన శరీరంలోని మృతకణాలు ఆ టవల్కు చేరుకుంటాయి. ఒకవేళ అది సరిగా ఆరకపోతే, అందులో సూక్ష్మజీవులు చేరే ప్రమాదం ఉంది. అలాంటప్పుడు దాన్ని మరొకరు షేర్ చేసుకుంటే చర్మ సమస్యలు, ఇన్ఫెక్షన్లు రావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఎవరిది వాళ్లు వాడటమే మేలు అంటున్నారు.
బ్రష్ :
కాస్త ఊహ తెలిశాక పెద్దవాళ్లెవరూ ఇతరుల బ్రష్ తీసుకోరు కానీ, పిల్లల విషయం వేరు. వాళ్లకు అమ్మ వస్తువులంటేనే ఇష్టం. అందుకే ఒక్కోసారి అమ్మ బ్రష్తోనే తోముకుంటామని మారాం చేస్తారు. చాలా మంది అమ్మలు మన పిల్లలేగా అని కొన్నిసార్లు ఇచ్చేస్తుంటారు. కానీ, బ్రష్ అపరిశుభ్రమైన నోరు, క్రిములు, పాచి ఎన్నింటిని క్లీన్ చేస్తుంది. అప్పుడు కొన్ని బ్యాక్టీరియా అవశేషాలు బ్రష్ మీద మిగిలే ఆస్కారం ఉంటుంది. దాంతో ఇన్ఫెక్షన్లు సరఫరా కావొచ్చంటున్నారు. అందుకే పిల్లలపై ప్రేమ ఉన్నా బ్రష్ల విషయంలో మాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వొద్దంటున్నారు నిపుణులు.
నెయిల్ కట్టర్ :
మిగతా వస్తువుల సంగతి సరే కానీ, ఇది కూడానా అని ఆశ్చర్యపోకండి. గోళ్లు కత్తిరించేటప్పుడు ఒక్కోసారి చిన్నగాయాలు అవుతుంటాయి. వాటి తాలూకూ రక్తపు అవశేషాలు, జిగురు ఆ నెయిల్ కట్టర్కు అంటుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నార్మల్గా నెయిల్ కట్టర్ వాడిన తర్వాత ఎవరూ అంతగా శుభ్రం చేయరు. దీనివల్ల దానిపై ఫంగస్ చేరే ముప్పు చాలానే. అందుకే దీన్ని పంచుకోవద్దంటున్నారు.
జుట్టు రాలడానికి దువ్వే విధానం కూడా కారణమట! - మరి ఎలా దువ్వుకోవాలో తెలుసా?
దువ్వెన :
దువ్వెన అనేది కేవలం కేశాలంకరణకు ఉపయోగించే పరికరమే కాదు. జుట్టు దువ్వుకునే క్రమంలో మాడు మీది మృతకణాలు, తలలో చేరిన దుమ్ము, జిడ్డు అన్నీ చేరేది దువ్వెనలు, హెయిర్ బ్రష్ల మీదకే! ఒకవేళ చుండ్రు కూడా ఉంటే అది పక్కవాళ్లకీ వస్తుంది. లేదంటే వాళ్లవి మీకు వచ్చే అవకాశముంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఎవరిది వారికి ఉండటమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
సబ్బు :
ఇంట్లో ఎవరి సబ్బు వారు వాడటం మేలు అంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే బ్యాక్టీరియా, క్రిములు ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాప్తి చెంది, వివిధ రకాల ఆరోగ్య, చర్మ సమస్యల బారిన పడే ప్రమాదం లేకపోలేదంటున్నారు.
రేజర్ :
అవాంఛిత రోమాలు తొలగించుకోడానికి చాలా మంది రేజర్లను యూజ్ చేస్తుంటారు. అయితే, దీన్ని కూడా మీకంటూ ఒకదాన్ని ప్రత్యేకంగా ఉంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే రేజర్ వాడే క్రమంలో చర్మంపై చిన్న చిన్న గాయాలు కావడం సహజం. ఆ టైమ్లో బ్లేడ్పై మన కంటికి కనిపించని చర్మ కణాలు, రక్తపు అవశేషాలు మిగిలితే సూక్ష్మజీవులు దరిచేరతాయి. అవి ఇన్ఫెక్షన్లు కలిగిస్తాయి. కొన్నిసార్లు ప్రమాదకర వ్యాధుల వ్యాప్తి కూడా వీటి ద్వారానే జరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు. అందుకే వీటిని వీలైనంత వరకు పంచుకోవద్దు, ఇతరులవి వాడొద్దంటున్నారు. ప్రేమ అంటే పంచుకోవడమే అనుకోకండి. సురక్షితమని కూడా చూసుకోవాలి. కాబట్టి, వీటిని మాత్రం ఇచ్చి పుచ్చుకోకండి అని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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