పరీక్షల్లో పిల్లలు రాణించాలంటే ఏం చేయాలి? - పేరెంట్స్ ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
పరీక్ష ఓ ఆట, గెలుపు మన బాట - అందుకు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు
Published : February 25, 2026 at 11:41 AM IST
Parents Can Support Children During Exams : పరీక్షలంటే పాస్, ఫెయిల్ లెక్కలు కాదు. జీవస్మరణ సమస్యగా చూస్తున్న రోజులివి. తల్లిదండ్రులు ఆశలు, టీచర్ల టార్గెట్లు, వెరసి విద్యార్థి మెదడును ప్రెషర్ కుక్కర్లా మార్చేస్తున్నాయి. ఫలితం, నిద్ర లేని రాత్రులు, తెలియని భయాలు. అయితే, 'పరీక్ష అనేది ఒక ఆట మాత్రమే, సరైన ప్రణాళిక ఉంటే ఒత్తిడిని చిత్తు చేసి విజయాన్ని అలవోకగా సాధించొచ్చు అంటున్నారు తిరుపతి రుయాలో మానసిక వైద్యురాలు మానస. పరీక్షల్లో రాణించాలంటే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు కొన్ని సూచనలు సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రస్తుతం 14 నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లల్లో సుమారు 30 నుంచి 40 శాతం మంది తీవ్రమైన ఆందోళనతో బాధపడుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు విధిస్తున్న అవాస్తవిక లక్ష్యాలే. 'నీకు ర్యాంకు రావాలి, లేకపోతే వేస్ట్' అనే మాటలు పిల్లలను మానసికంగా కుంగదీస్తున్నాయి. దీనివల్ల పిల్లలు పరీక్షలంటేనే భయపడిపోతున్నారు. పరీక్ష గదిలోకి వెళ్లగానే చదివిందంతా మార్చిపోవడం, గుండెదడ లాంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ ధోరణిని తల్లిదండ్రులే మార్చలంటున్నారు నిపుణులు.
7 డే రూల్ : పరీక్షల కోసం గంటల తరబడి చదవడం కాదు. స్మార్ట్గా చదవడం ముఖ్యం. సరైన ప్రణాళిక, వ్యూహం ఉంటే సులువుగా విజయాన్ని చేరుకోవచ్చు. రెండు నెలల టైం టేబుల్ ఒకేసారి వేసుకుంటే ఎవరూ పాటించలేరు. కేవలం ఒక వారం షెడ్యూల్ వేసుకోండి. అందులో కష్టమైన సబ్జెక్టును ఎంచుకోండి. ఆ టార్గెట్ పూర్తయ్యాకే తర్వాత వారం ప్లాన్ చేయండి.
నిద్రే మీ బలం : ఏడాదంతా చదివి, పరీక్ష ముందు రోజు నిద్రపోకపోతే బ్రెయిన్ మొరాయిస్తుంది. కనీసం 7 నుంచి 8 గంటల నిద్ర తప్పనిసరి. నిద్రలోనే మన బ్రెయిన్ రిపేర్ అవుతుంది.
పొమిడారో టెక్నిక్ : గంటల తరబడి చదవడం కాదు. 25 నిమిషాలు చదివితే, 5 నిమిషాల బ్రేక్ తీసుకోవాలి. అలా సుదీర్ఘంగా చదివాక, 15 నుంచి 20 నిమిషాలు విరామం ఇవ్వాలి. దీనివల్ల ఎక్కువ సేపు ఏకాగ్రత ఉంటుంది.
గుర్తుంచుకోడానికో మార్గం : 'నాకు గుర్తుండటం లేదు' అని భయపడేవారి కోసం ఒక టెక్నిక్ ఉంది. చదివిన దాన్ని ప్లో-చార్ట్ రూపంలో లేదా కీ పాయింట్ల రూపంలో పేపర్పై పెట్టండి. సినిమా చూసినట్లు కాకుండా రాస్తూ, చదివితే మెదడులో నిక్షిప్తం అవుతుంది.
పేరెంట్స్ బాధ్యత : పిల్లలు పరీక్షల్లో గెలవాలంటే, ముందు ఇంట్లో వాతావరణం బాగుండాలి. వారిలో స్థైర్యం పెంచేలా తల్లిదండ్రులే ఊతం ఇవ్వాలి.
ఆ ప్రశ్న అడగొద్దు : సాయంత్రం ఇంటికి రాగానే 'ఈ రోజు ఎన్ని పాఠాలు చదివావ్' అని అడగకండి. 'ఈ రోజు స్కూల్లో ఎలా గడిచింది? ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకున్నావా? భోజనం చేశావా? అని అడగండి. దీనివల్ల వారికి 'మా అమ్మానాన్నలకు నా చదువు కంటే నేనే ముఖ్యం' అనే భరోసా వస్తుంది.
పోలిక వద్దు : పక్కింటి పిల్లలతో మీ వాళ్లను పోల్చకండి. ప్రతి విద్యార్థి యూనిక్ అని గుర్తుంచుకోండి.
జీవితంలో గెలవాలి : మార్కులు జీవితాన్ని నిర్ణయించలేవు. కేవలం సీటు కోసమే పనికొస్తాయి తప్ప, జీవితంలో గెలిచేందుకు కాదు. ఫెయిలైనా పర్లేదు, మళ్లీ రాసుకోవచ్చు. ఆ ధైర్యాన్ని మీ పిల్లలకు ఇవ్వండి. ఓటమి దరిచేరకుండా ఊతమివ్వండి. ఆ ధైర్యమే వారిని విజేతలుగా నిలబెడుతుంది. ఈ క్రమంలో పరీక్ష అనేది సామర్థ్యాన్ని కొలిచే సాధనం మాత్రమే, అదే జీవితం కాదని గుర్తుంచుకోండి.
