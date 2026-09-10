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సింగిల్ చైల్డ్​కే పరిమితమయ్యారా? - ఇలా పెంచాలంట!

సింగిల్ చైల్డ్ పేరెంటింగ్ - నిపుణుల కీలక సూచనలు!!

సింగిల్ చైల్డ్ పేరెంటింగ్
సింగిల్ చైల్డ్ పేరెంటింగ్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 10, 2026 at 4:07 PM IST

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Parenting Tips for Single Child : ఒకప్పుడు కుటుంబంలో నలుగురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉండేవారు. కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితులన్నీ మారిపోయాయి. వర్క్​లైఫ్, ఆర్థిక భారం కారణంగా చాలా జంటలు ఒకే బిడ్డతో సరిపెట్టుకుంటున్నారు. ఆ బిడ్డకు సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని కల్పించేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. అంతేకానీ, మరో బిడ్డను కనేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఈ క్రమంలో ఒక్క బిడ్డ ఇంట్లో ఒంటరిగా పెరగడం వల్ల అది వారి జీవితంపై కొంత ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే తల్లిదండ్రులు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు.

నలుగురితో స్నేహంగా : ఒంటరిగా పెరిగే పిల్లలు ఒక్కరే ఆడుకుంటూ తమకు తామే మాట్లాడుకుంటుంటారు. ఒకరిని తోడుని ఊహించుకుంటారు. దీంతో బయట ఇతరులతో కలవడానికి అంత ఆసక్తి చూపరు. అందుకే, చిన్నతనం నుంచే వారిని తరచూ బయటకు తీసుకెళ్లి నలుగురితో కలిసి ఉండేలా, వారితో ఆడుకునేలా ప్రోత్సహించాలంటున్నారు నిపుణులు.

అతి ప్రేమతో : ఉన్నది ఒక్కరే కదా అని పేరెంట్స్ వారిని ప్రేమగా చూసుకుంటారు. అన్ని పనులూ దగ్గరుండి చేస్తుంటారు. దీంతో వారికి అదే అలవాటై బద్దకంగా తయారవుతారు. కాబట్టి, సొంతంగా స్నానం చేయడం, అన్నం తినడం, ఇంటి పనులు చేయడం వంటివి నేర్పించాలి.

అతి గారాబం వద్దు : ఏం కావాలంటే అది కొనిస్తూ గారాబంగా చూసుకుంటే పిల్లల్లో మొండితనం పెరుగుతుంది.పేరెంట్స్ ఏదైనా కాదంటే వెంటనే కోపం తెచ్చుకుంటారు. అందుకే, మొదటి నుంచే వారిని క్రమశిక్షణతో పెంచాలి. ఇందుకోసం నొప్పించుకుండా కాస్త కఠినంగా ప్రవర్తించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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అతి జోక్యం వద్దు : ఒక్కగానొక్క బిడ్డ అని, ఏమీ తెలియదని, తనకి ఏం కావాలో తల్లిదండ్రులే నిర్ణయిస్తారు. అన్నింటిలోనూ జోక్యం చేసుకుంటారు. అలా చేయొద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారిని స్వేచ్ఛగా వదిలేయాలని అంటున్నారు. వారికి ఏం కావాలో నిర్ణయించుకోవాలని చెప్పాలి. అభిప్రాయా బేధాలు ఉంటే వాటిని ఎలా గౌరవించాలో నేర్పించాలి.

చేసిన తప్పును ఒప్పుకునేలా : ఒంటరిగా పెరిగే పిల్లలు వారు చేస్తున్నదే సరైందని భావిస్తుంటారు. ఎవరు ఏమి చెప్పినా వినరు. అలాంటి పరిస్థితి రాకముందే జాగ్రత్త పడాలంటున్నారు నిపుణులు. ఏ పనిని ఎలా చేయాలో నేర్పించాలని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ తప్పులు చేసినా వాటిని పేరెంట్స్​ కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేయొద్దు. వాటి నుంచి గుణపాఠం నేర్చుకునేలా చూడాలి.

పక్కవారితో పోలికలు వద్దు : చదువు, కొన్ని విషయాల్లో ఇతరులతో పోల్చడం వల్ల వారు ఒత్తిడికి, ఆత్మన్యూనతకు లోనవుతారు. వారిపై అలాంటి భారం వేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చదువు విలువను అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పాలి. చదువుతో పాటు ఇతర యాక్టివిటీస్​లో పాల్గొనేలా వారిని ప్రోత్సహించాలి.

ఆత్మవిశ్వాసం నింపండిలా! : సింగిల్ చైల్డ్ ఇంట్లో చురుగ్గా ఉన్నా, బయటకు వెళ్లినప్పుడు ప్రతి విషయంలోనూ ఒత్తిడికి గురవుతారు. అందుకే, వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఏ మంచి పని చేసినా తాము అండగా ఉంటామని పేరెంట్స్ భరోసా ఇవ్వాలి.

మొదట పేరెంట్స్ మారాలి! : ఒంటరిగా పెరిగే పిల్లలు వారి పేరెంట్స్ నుంచే అన్నీ నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని వారికి చిన్న వయసు నుంచి అందించాలి. ఉదయాన్నే ఎక్సర్​సైజ్​ చేయడం, పోషకాహారం తినడం, జంక్​ ఫుడ్​ను దూరం పెట్టడం వంటివి చేస్తే వారూ అదే చేస్తారు.

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