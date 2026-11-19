పిల్లలు ఆ "పనులు" చేయడానికి తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తనే కారణమట! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన!
Parenting Tips: పిల్లలు పెడదారి పట్టడానికి తల్లిదండ్రులే ప్రధాన కారణమంటున్న నిపుణులు!
Published : November 19, 2026 at 5:21 PM IST
పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాల గురించి తల్లిదండ్రులు చాలా ఆందోళన చెందుతుంటారు. అందులో ఫోన్ వాడటం, ఉదయాన్నే నిద్రలేవకపోవడం, వ్యాయామం పట్ల బద్ధకం వంటివి కొన్ని. ఇక వీటి గురించి ఇతరులకు చెప్పి కూడా బాధపడుతుంటారు. అయితే ఇలాంటి జరగడానికి ఎక్కువ శాతం తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తనే కారణమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఫోన్ వాడకం: వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఫోన్ ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు.. "మా పిల్లలు నిత్యం మొబైల్ వాడుతున్నారు. దానివల్ల సరిగా తినడం లేదు, చదువుకోవడం లేదు" అని బాధపడుతుంటారు. అయితే "యథా రాజా తథా ప్రజా" అన్నట్టు.. పేరెంట్స్ అదేపనిగా మొబైల్ ఉపయోగిస్తే పిల్లలు కూడా అలాగే చేస్తారంటున్నారు. కాబట్టి పిల్లల ముందు సెల్ఫోన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు మొబైల్ ఫోన్లను ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వల్ల పిల్లలపై పెట్టే శ్రద్ధ కూడా తగ్గిపోతుందని పలు అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయని.. కాబట్టి పిల్లల సమక్షంలో సాధ్యమైనంత వరకు మొబైల్ని పక్కన పెట్టమని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇలా తల్లిదండ్రులు పాటిస్తూ.. పిల్లల చేత కూడా దీనిని అలవాటు చేపిస్తే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఆ ఆహారం వద్దు: ఈ రోజుల్లో చిన్న వయసులోనే చాలా మంది పిల్లలు ఊబకాయం సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణాలు.. జంక్ ఫుడ్ తినడం, వ్యాయామం చేయకపోవడం. ప్రస్తుతం మెజార్టీ అమ్మలు పిల్లలు ఆకలి అనగానే రెండు నిమిషాల్లో అయిపోతుందిగా అని నూడుల్స్ చేసి పెడుతుంటారు. ఇక మరికొంతమంది పిల్లలు వ్యాయామం చేయడానికి బద్ధకిస్తుంటారు. అయితే పిల్లలను వ్యాయామం చేయమని చెప్పి.. పేరెంట్స్ లేటుగా నిద్ర లేస్తే ఎలాంటి లాభం ఉండదంటున్నారు. కాబట్టి ఆహారం, వ్యాయామం.. మొదలైన విషయాల్లో పిల్లలకు చెప్పే మంచి అలవాట్లను ముందు పెద్దలుగా మీరు ఆచరించి చూపించమంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మిమ్మల్ని చూసి వారే నెమ్మదిగా మారతారని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఈ అలవాట్లకు దూరంగా:
- పిల్లలకు గ్రాహ్య శక్తి ఎక్కువ. కాబట్టి మీరు మంచి చేసినా, చెడు చేసినా వాటిని ఇట్టే ఒంటబట్టించుకుంటారని, ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని పిల్లల ముందు ఇతరులను కించపరచడం, తక్కువ చేసి మాట్లాడడం, తిట్టడం వంటివి చేయకూడదంటున్నారు.
- అదే విధంగా కొంతమంది తల్లిదండ్రులు పిల్లల ముందే మద్యపానం, ధూమపానం.. వంటివి చేస్తుంటారని.. దీనివల్ల పిల్లలు కూడా ఆ అలవాట్లకు ప్రేరేపితమయ్యే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు.
- అలాగే కొంతమంది దంపతులు పిల్లల ముందే తమ భాగస్వామిని, ఇతర కుటుంబ సభ్యులను తక్కువ చేసి మాట్లాడుతుంటారు. మీ ప్రవర్తన చూసి కొన్నాళ్లకు వాళ్లు కూడా అలాగే తయారైనా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదంటున్నారు.
- అదేవిధంగా ఈ వయసులో వారికి ఏం తెలియదులే అనే భావనతో కొంతమంది దంపతులు వారి ముందే చాలా సన్నిహితంగా మెలుగుతుంటారని.. దీనివల్ల వాళ్ల మెదడుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడటమే కాకుండా అనవసర విషయాలకు ప్రేరేపితమై తప్పటడుగులు వేస్తారంటున్నారు. కాబట్టి పిల్లల ముందు ఈ అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలంటున్నారు.
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