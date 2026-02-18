ETV Bharat / lifestyle

మీ చిన్నారులకు ఇలాంటి అవకాశాలు కల్పించండి - తెలివితేటలు పెరుగుతాయంటున్న నిపుణులు!

పిల్లలకు చదువుతో పాటు ఇవీ ముఖ్యమే - తల్లిదండ్రులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే

Smarter Learning in Kids
Smarter Learning in Kids (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 18, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Parenting Guide and Smarter Learning in Kids : పేరెంట్స్ ఎప్పుడూ పిల్లలు బాగుపడాలనే కోరుకుంటారు. ముఖ్యంగా, చదువు విషయంలో తమ పిల్లలు మంచి ర్యాంకులు సాధించి, ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని ఆరాటపడుతుంటారు. అందుకోసం లక్షలు ఖర్చు చేసి ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో చేర్పిస్తుంటారు. ఎక్కువ సేపు చదవాలంటూ పిల్లలపై ఒత్తిడి తెచ్చే వారూ లేకపోలేదు. కానీ, లైఫ్​ అంటే కేవలం చదువే కాదు, కొన్ని ఇతర అంశాలపైనా దృష్టి సారించేలా పిల్లల్ని ప్రోత్సహించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ల తెలివితేటల్ని పెంచచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

విరామం మంచిదే : పిల్లలు మంచి ర్యాంకులు సాధించాలని పేరెంట్స్ అదే పనిగా వారిని చదివిస్తుంటారు. కొందరు అయితే ప్రత్యేకంగా ట్యూషన్లు కూడా పెట్టిస్తుంటారు. ఇలా పిల్లల్ని విరామం లేకుండా చదివించడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ప్రతి 30 నిమిషాలకు ఒకసారి ఐదు నిమిషాల చొప్పున విరామమివ్వడం మేలని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా మెదడుకు విశ్రాంతి లభించి వారిలో ఏకాగ్రత పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, సాయంత్రంవేళ కాసేపు అలా ఏ పార్క్​కో తీసుకెళ్లి ఫ్రెండ్స్​తో ఓ అరగంట సమయం గడిపేలా చేస్తే ఒత్తిడి దరిచేరకుండా ఉంటుంది.

ఫ్రెండ్స్ మాటే శాసనం - ఈజీగా ఇన్​ఫ్లుయెన్స్​ అవుతున్న "జెన్‌ జీ"!

పేపర్‌పై రాసేలా! : ఈ డిజిటల్‌ ప్రపంచంలో చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా ఏదైనా రాయాలంటే కీ బోర్డ్‌నే వినియోగిస్తున్నారు. కానీ, కీబోర్డ్‌పై టైప్‌ చేయడం కంటే చేత్తో రాసిన అక్షరాలనే మన బ్రెయిన్ ఎక్కువగా గుర్తు పెట్టుకుంటుందట. తద్వారా ఆలోచనా శక్తి కూడా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే నేర్చుకున్న విషయాన్ని పేపర్‌పై రాసేలా వారిని ప్రోత్సహించాలంటున్నారు. అప్పుడే చిన్నారులకు విషయ పరిజ్ఞానం పెరుగుతుందట. ఇలా నోట్సే కాదు, డైరీ రాయించడమూ మేలట!

మెదడుకు పదును : 'మంచి మార్కులు రాకపోతే, జీవితం ముగిసినట్టే' అని ఎప్పుడూ చదువు, చదువు అంటూ ఒత్తిడి చేసినా పిల్లలకు బోర్‌ కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే, పుస్తకాలను కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టించి వారితో సరదాగా మాట్లాడండి. ఈ క్రమంలో మెదడుకు పదును పెట్టే పొడుపు కథలు అడగడం లేదా పజిల్స్‌ పూర్తి చేయమనండి. ఇలా చేస్తే వారిలో సమస్యలను పరిష్కరించే నైపుణ్యాలు పెరగడమే కాకుండా చదువుపై కూడా ఏకాగ్రత పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

దృఢంగా : పిల్లలు మంచి మార్కులు సాధించాలంటే కేవలం చదువు ఒక్కటే సరిపోదు. వారు శారీరకంగా, మానసికంగా కూడా దృఢంగా ఉండాలి. ఇందుకు ఆటలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, వారితో అవుట్‌డోర్‌ గేమ్స్‌ ఆడించాలి. ఉదయాన్నే కాసేపు ఎక్సర్​సైజ్, వాకింగ్‌, సైక్లింగ్‌ లాంటివి చేయించాలి. ఇవి ఒత్తిడిని తగ్గించడమే కాకుండా ఏకాగ్రతను పెంచడానికీ దోహదం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, పిల్లలకు ఆరోగ్యకరమైన పోషకాహారం అందించడమూ ముఖ్యమే అంటున్నారు.

తగినంత నిద్ర : జ్ఞాపకశక్తి పెరగాలంటే బ్రెయిన్ చురుగ్గా ఉండాలి. ఇందుకోసం శరీరానికి తగినంత నిద్ర అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, పిల్లలు రాత్రుళ్లు కనీసం 8 నుంచి 9 గంటల పాటు నిద్రపోయేలా చూడమంటున్నారు. ఇందుకు అనువైన వాతావరణం కల్పించడమూ ముఖ్యమని చెబుతున్నారు.

చిన్న వయసులోనే చర్మం ముడతలు పడుతోందా? - ఈ నేచురల్​ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్!​

ప్రసవానంతరం జుట్టు రాలిపోతోందా? - ఇవి కూడా కారణం కావచ్చట!

TAGGED:

PARENTING GUIDE FOR EXAMS
SMART EDUCATION TIPS
PREPARATION TIPS FOR STUDIES
SMARTER LEARNING IN KIDS
SMARTER LEARNING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.