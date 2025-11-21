ETV Bharat / lifestyle

జుట్టు సమస్యలకు "ఉల్లి నూనె"! - తగ్గిపోతాయంటున్న నిపుణులు

- ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​ - ఇలా వాడాలని సూచన!

Onion Oil
Onion Oil (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 21, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Onion Oil Naturally Making Process : జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్లు, పని ఒత్తిడి, కాలుష్యం, వాతావరణ మార్పులు.. ఇలా ఎన్నో కారణాలతోపాటు తెలియకుండానే చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల కూడా జుట్టు రాలిపోతూ ఉంటుంది. పొడిబారిపోవడం, నెరిసిపోవడం, చుండ్రు ఇలా పలు రకాల సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి. దీంతో.. వీటిని తగ్గించుకునేందుకు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. కొందరు మార్కెట్లో దొరికే ప్రొడక్ట్స్ వాడితే.. మరికొందరు నేచురల్ ఉత్పత్తులు వాడుతుంటారు. అయితే.. నిపుణులు ఓ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. అదే "ఉల్లిపాయ నూనె". మరి, దీని ఉపయోగాలేంటి? అసలు దీన్ని ఎలా తయారుచేసుకోవాలి? అన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కావాల్సినవి :

  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • నువ్వుల నూనె - ఒక కప్పు
  • కొబ్బరి నూనె - ఒక కప్పు

తయారీ :

  • ముందుగా మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తొలగించి పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. వీటిని మిక్సీ జార్​లో వేసి పేస్ట్​లా చేసుకోవాలి. కావాలంటే కొద్దిగా కొబ్బరి నూనెను వేసుకోవచ్చు.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద ప్యాన్ పెట్టి, అందులో ఉల్లిపాయ పేస్ట్​, మిగతా కొబ్బరి నూనె, నువ్వుల నూనె వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • పెద్ద మంట పైన పెట్టి ఒక పొంగు వచ్చాక, సిమ్ చేసి 30 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి. దీంతో ఉల్లిపాయలోకి సుగుణాలన్నీ నూనెలోకి చేరతాయి.
  • ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి నూనె చల్లబడే దాకా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఒక శుభ్రమైన క్లాత్​ సహాయంతో ఈ నూనెను గాలి చొరబడని డబ్బాలోకి వడకట్టుకోని ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకోవాలి.
  • ఈ నూనెను మూడు నుంచి నాలుగు నెలల పాటు ఉపయోగించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Onion Oil
ఉల్లిపాయ నూనె (Getty Images)

కుదుళ్లు దృఢంగా, జుట్టు ఒత్తుగా : ఉల్లిపాయలో ఉండే పోషకాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని, ఇందులో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు కురులను ఆరోగ్యంగా ఉంచటంతో పాటు జుట్టును ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే హాని నుంచి కూడా రక్షిస్తాయని International Journal of Pharmaceutical Sciences ప్రచురించింది. ఈ క్రమంలో ఉల్లిపాయ నూనెను కుదుళ్లపై వేసి మునివేళ్లతో గుండ్రంగా తిప్పుతూ మర్దన చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కుదుళ్లలో రక్తప్రసరణ మెరుగవుతుందని, నూనెలోని పోషకాలు కుదుళ్లలోకి ఇంకుతాయని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, కుదుళ్లు దృఢమై జుట్టు రాలే సమస్య తగ్గుముఖం పడుతుందంటున్నారు. అంతేకాకుండా, ఉల్లిపాయలో అధికంగా ఉండే సల్ఫర్ జుట్టు పెరుగుదలను ప్రేరేపిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

Onion Oil
ఉల్లిపాయ నూనె (Getty Images)

క్యారియర్ ఆయిల్​లా : కుదుళ్లు పొడిబారిపోవడం, అక్కడి చర్మం ప్యాచుల్లాగా రాలిపోవడం, చుండ్రు వంటి సమస్యలతో చాలా మంది బాధపడుతుంటారు. వీటి నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఉల్లిపాయ నూనె మంచిదని చెబుతున్నారు. ఈ నూనెలోని బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలు కుదుళ్ల సమస్యల్ని తగ్గించి జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తాయంటున్నారు. అంతేకాకుండా, ఉల్లిపాయ నూనె క్యారియర్ ఆయిల్​లా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.

ఏదైనా అత్యవసర నూనె వాడాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఈ నూనెలో చేర్చుకొని ఉపయోగిస్తే, రెండు నూనెల్లోని సుగుణాలు కుదుళ్లకు, జుట్టుకు సంపూర్ణంగా అందుతాయని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, ఉల్లిపాయ నూనె జుట్టుకు కండిషనర్​లా కూడా ఉపయోగపడుతుందని, రోజూ ఈ నూనెతో మర్దన చేసుకుంటే కేశాలు పొడిబారిపోవడం, నిర్జీవమైపోవడం, గడ్డిలా మారిపోవడం వంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

