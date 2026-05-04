"సోషల్ మీడియా"తో సంతోషం ఆవిరి! - వారిని "అన్​ఫాలో" చేస్తేనే ఆనందం!

సామాజిక మాధ్యమాలకు తక్కువ సమయం కేటాయించమంటున్న నిపుణులు!

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 4, 2026 at 5:28 PM IST

There is No Happiness with Social Media : మార్నింగ్ లేచింది మొదలు నైట్ పడుకునే వరకూ వాట్సప్, ఫేస్​బుక్, ఇన్​స్టాగ్రామ్ వంటి సోషల్ మీడియాలతోనే చాలామంది సమయం గడుపుతున్నారు. ఇవి చాలవన్నట్టు వేళాపాళా లేకుండా ఈ-మెయిళ్లు, వెబ్​సైట్లలో సమాచారంతో తీరికన్నదే లేకుండా పోతోంది. ఇలాంటి డిజిటల్ వాతావరణం నేటి తరంలో ఆనందాన్ని తగ్గిస్తోందంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

సోషల్​ మీడియాను తక్కువగా వాడే వారిలో జీవితంలో సంతృప్తి చెందటం చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నట్టు ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ అసెస్​మెంట్ (PISA) డేటా చెబుతోంది. ఇంటర్నెట్ వాడుకునే తీరుతోనూ ఇది మారిపోతోంది. వార్తలు, నేర్చుకోవటం, కమ్యూనికేషన్లు, కంటెంట్ సృష్టించటం మూలంగా జీవితంలో సంతృప్తి ఎక్కువగా ఉంటుండగా, సోషల్ మీడియా, ఆన్​లైన్ గైమ్స్, సరదా కోసం బ్రౌజ్​ చేయటంతో తక్కువగా ఉంటున్నట్టు తేలింది.

అతి వాడకమే ప్రమాదకరం : సోషల్ మీడియాతో విచారణ, ఆందోళన వంటి భావాలకు లోనవుతున్నట్టు యువతకు తెలుస్తూనే ఉందనీ పరిశోధకులు గుర్తించారు. తోటివారి ప్రోద్బలంతోనే ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారని తెలిపారు. తమ ఫ్రెండ్స్ లేదా కుటుంబ సభ్యులు సామాజిక మాధ్యమాలతో గడపటం మూలంగా తామెక్కడ వెనకబడి పోతామోననే భయంతోనే చాలామంది యువతీ యువకులు వీటికి సమయం వెచ్చిస్తున్నారు. మామూలుగా అయితే సోషల్ మీడియా పెద్ద హానికరం కాదు. కానీ అతి వాడకమే సమస్యాత్మకంగా మారింది.

మానసిక సమస్యలు : రోజుకు 5 గంటల కన్నా ఎక్కువ సేపు సోషల్ మీడియాతో గడిపే వారిలో ఆనందం తక్కువగా ఉంటుందని వరల్డ్ హ్యాపినెస్ రిపోర్డు పేర్కొంది. అదే సమయంలో ఒత్తిడి, డిప్రెషన్ లక్షణాలు, ఇతరులతో తమను ప్రతికూలంగా పోల్చుకోవటం మరింత ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా మీద బాగా ఆధారపడేవారిలో, ఆన్​లైన్ ఇన్​ఫ్లుయెన్సర్లను అనుసరించే వారిలో, పలు రకాల వేదికలను వాడే వారిలో ఇవి ఇంకాస్త ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి.

ఏం చేయాలి? : ప్రస్తుతం అన్ని చోట్లా సోషల్ మీడియా విస్తరించిన నేపథ్యంలో ఆనందంగా ఉండటానికి నిపుణులు కొన్ని చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

  • వీలైనంత వరకూ సోషల్ మీడియాలతో గడిపే సమయం తగ్గించుకోవాలి. ఒకేసారి మానెయ్యటం ఎవరికి సాధ్యం కాదు. కానీ, రోజుకు గంట మించకుండా చూసుకోవటం కష్టమేమీ కాదు. దీంతో ఆనందం గణనీయంగా ఇనుమడిస్తుంది. సోషల్ మీడియా కన్నా ఆన్​లైన్​లో ఇతర ఆరోగ్యకర మార్గాలను అనుసరించాలి
  • 'ఇలా ఉంటేనే పర్​ఫెక్ట్' అని చెప్పే ఇన్​ఫ్లయెన్సర్లను అన్​ఫాలో లేదా మ్యూట్ చేయడం ద్వారా మీడియా ఫీడ్​ను తగ్గించుకోవచ్చు.
  • భోజనం చేసేటప్పుడు మొబైల్ వాడకపోవటం, సెలవు రోజున యాప్స్ జోలికి వెళ్లకపోవటం, రాత్రి 9 తర్వాత స్క్రోలింగ్ చేయకపోవటం వంటి నిబంధనలు పెట్టుకోవాలి. వాటిని కచ్చితంగా పాటించాలి.
  • ఒకవేళ సోషల్ మీడియా వాడకాన్ని తగ్గిస్తే, ఆ సమయాన్ని పుస్తకాలు చదువుకోవటం, ఆటలు, స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలు చేయటం, క్లబ్​లకు వెళ్లటం వంటి వాటికి వెచ్చించాలి. దీంతో ఏదో కోల్పోయామన్న వెలితిని చాలా వరకూ తగ్గించుకోవచ్చు.
  • సోషల్ మీడియాలు తమ సంతోషాన్ని ఎలా దెబ్బతీస్తాయో గుర్తించి, దానికి అనుగుణంగా ఆన్​లైన్​ ప్రవర్తనను మార్చుకోవాలి.
  • పిల్లలకు పేరెంట్స్ మార్గదర్శకంగా నిలవాలి. పిల్లల వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ఎంత సేపు సోషల్ మీడియాను వాడుకోవాలో కచ్చితంగా నిర్దేశించాలి. వీటి వాడకంతో కలిగే లాభనష్టాల గురించి వారితో చర్చించాలి.

