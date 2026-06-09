అందం కోసం ఆ 'మందం' తొలగించాల్సిందే! - మొటిమలకూ అదే కారణమంటున్న నిపుణులు!
చర్మ సంరక్షణ విషయంలో పొరపాట్లు - రాత్రి ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది!
Published : June 9, 2026 at 4:04 PM IST
Night time Skincare Habits : చర్మంపై పడిన దుమ్ము-ధూళి అలాగే ఉండిపోవడం, మేకప్ తొలగించుకోకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, మొటిమలు, బ్లాక్ హెడ్స్ మొదలైన సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందట. అందుకే, రాత్రిపూట చర్మాన్ని సంరక్షించుకునే విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలి.
మేకప్ని తొలిగించుకోవాలి : రాత్రిపూట పడుకున్న సమయంలో మన శరీరం చర్మ కణాల్ని రిపేర్ చేస్తుంది. అయితే, పడుకునే ముందు మేకప్ తొలగించకపోవడం వల్ల చర్మ రంధ్రాల్లో చేరిన దుమ్ము-ధూళి అక్కడే ఉండిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మొటిమలు వస్తాయట. కాబట్టి, పడుకునే ముందు మేకప్ను తొలగించుకోవాలట.
పడుకునే ముందు ముఖం శుభ్రం చేసుకోకపోవడం : రోజంతా కాలుష్యానికి గురికావడం వల్ల చర్మంలోకి దుమ్ము, ధూళి చేరుతాయి. అందుకే, వీటిని తొలగించుకోకుండా పడుకోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. లేకుంటే, ఇవి చర్మ రంధ్రాలను మూసివేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, మొటిమలు రావడానికి కారణమవుతాట. కాబట్టి, రాత్రిపూట ముఖం శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
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రాత్రిపూట మసాలా ఆహారం తినడం : రాత్రివేళ కారంగా, మసాలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది మొటిమలు, చర్మ అలర్జీలకు దారితీస్తుందట. మెరిసే చర్మాన్ని పొందడానికి, వేయించిన స్నాక్స్, జంక్ ఫుడ్స్కు దూరంగా ఉండాలట. ఈ క్రమంలో పడుకునే ముందు తేలికపాటి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇది చర్మానికి, పేగులకు ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.
అర్ధరాత్రి వరకు ఫోన్ స్క్రీన్లను చూడటం : స్క్రీన్ బ్లూ లైట్ మెలటోనిన్ ఉత్పత్తిని తగ్గించడంతో పాటు చర్మానికి హాని కలిగిస్తుంది. ఇది కళ్ల చుట్టూ నల్లటి వలయాన్ని పెంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ముడతలకు కారణమవుతుందట. అందుకే, లాప్టాప్ స్క్రీన్ల వెలుతురును తగ్గించడం, మొబైల్ వాడకాన్ని నియంత్రించడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన చర్మం మీ సొంతమవుతుందట.
డీ హైడ్రేషన్ : శరీరంలో నీటిశాతం తగ్గడం వల్ల చర్మం తేమను కోల్పోయి, రాత్రంతా పొడిగా ఉంటుంది. కాబట్టి, పడుకునే ముందు ఒక గ్లాసు నీరు తాగడం వల్ల చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
అందుకే, రాత్రిపూట ఈ అలవాట్లను మానేసి, మెరిసే చర్మం కోసం ప్రయత్నించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నైట్ టైంలో చర్మ సంరక్షణను సరిగ్గా పాటించడం, చెడు అలవాట్లను వదిలేయడం ద్వారా, కేవలం రెండు వారాల్లోనే మీ చర్మంలో మార్పును గమనించవచ్చంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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