రాత్రి పడుకునే ముందు ఇలా చేస్తే - ముఖం అందంగా మెరిసిపోతుందట!
-రాత్రి పూట చర్మ సంరక్షణ - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : April 27, 2026 at 8:46 PM IST
Night Skincare Tips to Prevent Pimples and Blackheads: చర్మం తాజాగా, అందంగా నిగారింపుతో ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటారు. కానీ బయట తిరిగినప్పుడు చర్మంపై పడిన దుమ్ము, ధూళి అలాగే ఉండిపోవడం, మేకప్ తొలగించుకోకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోతాయి. ఫలితంగా, మొటిమలు, బ్లాక్ హెడ్స్ మొదలైన సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే చర్మాన్ని సంరక్షించుకునే విషయంలో రాత్రి నిద్ర పోయే సమయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేకప్ తలగించడం : చర్మ కణాల మరమ్మత్తు ప్రక్రియ రాత్రి సమయంలోనే ఎక్కువగా జరుగుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది. అయితే, పడుకునే ముందు మేకప్ లేదా సన్స్క్రీన్ తొలగించకపోవడం వల్ల చర్మ రంధ్రాల్లో చేరిన దుమ్ము- ధూళి అక్కడే ఉండిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల మొటిమలు, బ్లాక్ హెడ్స్ వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, పడుకునే ముందు మేకప్ పూర్తిగా తొలగించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే, చాలా మంది మేకప్ తొలగించుకోవడానికి క్లెన్సర్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తారని పేర్కొంటున్నారు. కానీ, మేకప్ రిమూవర్ని వాడడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల చర్మపు PH మారకుండా ఉంటుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక కాటన్ బాల్ని తీసుకొని దాన్ని రిమూవర్లో ముంచి మసాజ్ చేస్తున్నట్టుగా తొలగించుకుంటే.. మేకప్ పూర్తిగా తొలగిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా, చర్మ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
పిగ్మెంటేషన్తో బాధపడుతున్నారా? - ఇలా ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!
స్క్రబ్ చేయాలి : రోజూ కాకపోయినా, అప్పుడప్పుడైనా చర్మాన్ని స్క్రబ్ చేస్తూ ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల చర్మం మీద పేరుకున్న మృతకణాలు ఎప్పటికప్పుడు తొలిగిపోతాయంటున్నారు. ఫలితంగా, చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోకుండానూ జాగ్రత్త పడచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. రాత్రి పూట ఈ ప్రక్రియను పాటిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో పాటు చర్మతత్వానికి సరిపడే స్క్రబ్ని ఎంచుకోవడం కూడా ముఖ్యమేనని వివరిస్తున్నారు.
ఇలా కూడా : కంటి కింది భాగం మాదిరిగానే పెదాలు కూడా సున్నితంగా ఉంటాయట. అందుకే పెదాలపై స్క్రబ్ చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పెదాలను గోరువెచ్చని నీటితో కడిగి ఓ శుభ్రమైన వస్త్రంతో తుడవాలని తెలియజేస్తున్నారు. మరీ, గట్టిగా కాకుండా నెమ్మదిగా రుద్దడం వల్ల అక్కడ ఏర్పడిన మృత కణాలు తొలగిపోతాయని వివరిస్తున్నారు. తర్వాత లిప్బామ్ పూయడం వల్ల వాటికి తేమ అందుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీనివల్ల పెదాలు పొడిబారకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇవన్నీ చేసినా మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవడం చాల ముఖ్యమంటున్నారు. తద్వారా చర్మానికి తేమ అంది సున్నితంగా మారుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. రాత్రి మాయిశ్చరైజర్ వాడకం చర్మ పరిస్థితిని, తేమను మెరుగుపరిచి, సిర్కాడియన్ రిథమ్ అసమతుల్యతను సరిచేస్తుందని researchgate పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
జుత్తు కుదుళ్లు బలంగా ఉండాలంటే - నిపుణులు సూచిస్తున్న సింపుల్ చిట్కాలివి!
'ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి' తగ్గిపోతోందా? - ఈ పనులతో మీ బ్రెయిన్ షార్ప్గా పనిచేస్తుందట!