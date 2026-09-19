పెళ్లైన కొత్తలో - ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!
-పెళ్లి తర్వాత గొడవలు రావద్దంటే - ఇలా చేయాలని సూచన!
Published : September 19, 2026 at 4:44 PM IST
Things Couples Should Adjust to in the First Year of Marriage : ఈ కాలపు జంటల్లో కొంతమందిలో భాగస్వామి కోసం నేనెందుకు మారాలి, సర్దుకుపోవాలి అనే ధోరణి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. ఇందుకు భార్యభర్తలిద్దరూ జాబ్ చేయడం.. చేతి నిండా సంపాదించడం వంటివి కారణాలు కావచ్చు. అయితే, ఇద్దరి మధ్య ప్రతి విషయంలోనూ ఈ స్వార్థం మంచిది కాదంటున్నారు రిలేషన్షిప్ నిపుణులు. ఇది అర్థం చేసుకోలేక చాలా మంది దంపతులు తమ వైవాహిక జీవితంలో తొలి ఏడాదే కొన్ని చేదు అనుభవాలు చవిచూడాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇలా జరగకూడదంటే భార్యభర్తలిద్దరూ కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఆర్థిక విషయాల్లో : అప్పటి దాకా తమ సంపాదనతో స్వేచ్ఛగా గడిపిన వారు.. పెళ్లయ్యాక కుటుంబం కోసం ఖర్చు పెట్టాల్సి రావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంకొందరికి భవిష్యత్తు కోసం చేయాల్సిన పొదుపు, మదుపుల గురించి సరైన అవగాహన ఉండకపోవచ్చని అంటున్నారు. మరికొందరికి తక్కువ సంపాదనతో ఖర్చులన్నీ నెట్టుకురావాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఇలా కారణమేదైనా ఆర్థిక విషయాల్లో ఇద్దరికీ పొసగక పలు భేదాభిప్రాయాలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటప్పుడు దంపతులిద్దరూ గొడవపడకుండా.. భవిష్యత్తు కోసం ఒకరికొకరు భరోసా ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇద్దరూ తమ లక్ష్యాలు, ఆలోచనలు చర్చించుకొని, చక్కటి ప్రణాళిక వేసుకుంటేనే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని అంటున్నారు. సంసారమూ సాఫీగా సాగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
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నొప్పించకుండా : పెళ్లి అంటే రెండు కుటుంబాల కలయిక. కాబట్టి, కొత్త దంపతులు తీసుకునే ఏ నిర్ణయమైనా వారి కుటుంబాలను సైతం ప్రభావితం చేయచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది వారి వైవాహిక జీవితం పైనా ప్రభావం చూపచ్చని అంటున్నారు. కాబట్టి, మీరు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం మీ ఇద్దరికీ నచ్చినట్లుగా, పెద్దవాళ్లను నొప్పించకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా మీరూ సంతోషంగా ఉండచ్చని.. అనుబంధాన్నీ దృఢం చేసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఇలా ఉంటే : దాంపత్య బంధం శాశ్వతంగా, బలంగా ఉండాలంటే భార్యాభర్తలిద్దరూ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ సర్దుకుపోవడం ఎంతో ముఖ్యం. అయితే, ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ ఒకరే సర్దుకుపోతుంటే.. అది అవతలి వారికి లోకువగా అనిపించి, క్రమంగా గొడవలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, బంధంలో ఆత్మగౌరవానికి భంగం కలగకుండా చూసుకోవడం చాలా అవసరమంటున్నారు. అలాగే, ఎవరికి వారు కొంత వ్యక్తిగత సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో స్నేహితులను కలవడం, నచ్చిన పనులు చేయడం, తమ అభిరుచులను పెంపొందించుకోవడం వంటివి చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా వ్యక్తిగతంగా పొందే మానసిక సంతృప్తి, వారి దాంపత్య బంధంపై ఎంతో సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
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