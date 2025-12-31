"న్యూ ఇయర్ పార్టీ"కి వెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!
పార్టీలంటేనే ఇవన్నీ ఉంటాయి - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : December 31, 2025 at 3:34 PM IST
Precautions Before Going to Party : న్యూ ఇయర్ని ఘనంగా స్వాగతించాలని పార్టీలకు లేదా ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్లాడానికి ప్లాన్ చేసుకునే ఉంటారు చాలామంది. ఈ క్రమంలో ఏ దుస్తులు వేసుకోవాలి, ఎక్కడ నిర్వహించుకోవాలో కూడా నిర్ణయించేసుకొని ఉంటారు. అయితే, ఫ్రెండ్స్తో జాలీగా అలా బయటికి వెళ్లాలనుకుంటే మాత్రం ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమూ తప్పనిసరి మరి!
ఫలానా చోట అందరం కలుసుకుందాం, క్యాబ్లో వెళదాం, డ్రెస్ కోడ్ ఇది, ఇలా బయటకు వెళ్లేముందు ప్లాన్ వేసుకుంటారు కదా! అలాగే, ఏ టైంకి తిరుగు ప్రయాణం మొదలుపెట్టాలి, ఎలా రావాలన్నది ముందే నిర్ణయం తీసుకోండి. దాని ప్రకారం క్యాబ్ లేదా డ్రైవర్ను ఏర్పాటు చేసుకుంటే చివరి నిమిషంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అంతేకాకుండా, మీ ప్రణాళిక మొత్తం వెళ్లే ప్లేస్, ఫ్రెండ్స్ పేర్లతో సహా కుటుంబ సభ్యులకు లేదా ఎప్పుడూ మీకు అందుబాటులో ఉండే స్నేహితులు, బంధువులకు తెలియజేయండి. వీలైతే, మీరు లొకేషన్ షేర్ చేస్తే మరీ మంచిది. ఒక్కోసారి వేడుకలు ముగిశాక ఫ్రెండ్స్ తమ ఇంటికో లేదా మరో ప్రాంతానికో వెళదాం అన్నారనుకోండి. ఆ విషయాన్ని మీ ఇంట్లో వాళ్లకి ముందుగానే తెలియజేయండి. లేకుంటే, వారు అనవసరంగా కంగారు పడతారు.
పిల్లలు సరిగా నిద్రపోవడం లేదా? - ఇది చిన్న సమస్య కాదంటున్న నిపుణులు!
ఇవి చూసుకోండి : మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ ఫుల్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే, అత్యవసరమై ఎవరికైనా కాల్ చేయాలన్నా, డబ్బు చెల్లింపు, మ్యాప్, రైడ్ బుకింగ్ లాంటి వాటికి ఫోన్ ముఖ్యం. కాబట్టి, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టడం మర్చిపోవద్దు. అలాగే, పవర్ బ్యాంక్, పెప్పర్ స్ప్రేలనీ వెంట తీసుకెళ్తే మరింత మంచిది. ఇంకా, అత్యవసర నంబర్లను సేవ్ చేసుకోండి. త్వరగా స్పందించేవాళ్ల నంబర్లు స్పీడ్ డయల్లో పెట్టుకోవడం మేలు. మొబైల్ ఫోన్లో సేఫ్టీ యాప్లనూ వేసుకుంటే మేలు. అలాగే, ఐడీ కార్డుతో పాటు కొంత డబ్బునీ దగ్గర ఉంచుకోవాలి. ఏదైనా అత్యవసర సమయాల్లో ఇవి పనికొస్తాయి.
గమనించుకోండి : న్యూ ఇయర్ సంబరాల్లో పడి చుట్టూ వాతావరణాన్ని మర్చిపోవద్దు. ఈవెంట్ పార్టీలు అంటేనే మ్యూజిక్, డ్యాన్స్లతో గుంపులుగా జనం చేరుతారు. ఆ గుంపులకు దూరంగా ఉండటం మేలు. ఇలాంటి సందర్భంలో అమ్మాయిలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి. అందుకే ఒక్కరే వెళ్లడం, ఒంటరిగా ఉండటం లాంటివి చేయవద్దు. మీ ఫ్రెండ్స్తో బృందంగా వెళ్లండి. పార్టీలో టాయ్లెట్, ఆహారం ఇలా ఏ అవసరమైనా కలిసే వెళితే ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటారు.
కొత్త పరిచయాలు : ఇలాంటి చోట్ల కొత్త పరిచయాలు సహజమే. వారితో మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని పంచుకోవద్దు. ఎక్కడికైనా ఆహ్వానించినా సున్నితంగా తిరస్కరించండి. వాళ్ల వల్ల మీకు భయం, అసౌకర్యంగా తోస్తే వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోండి.
తినొద్దు, తాగొద్దు : ఎలాగో, బయటకు వెళ్లాం కదా అని దొరికిందల్లా పొట్టలో వేయకండి. తెలియని వాళ్లు ఇచ్చే ఆహారం, డ్రింక్లను అసలే తీసుకోవద్దు. అలాగే, తాగుతున్న డ్రింక్ను పక్కకు పెట్టి వెళితే, తిరిగి తాగొద్దు. అందులో ఏదైనా కలిపే ఆస్కారం ఉంది. వీలైతే చేతిలోనే పట్టుకొని ఉండండి. లేకుంటే పూర్తిగా పక్కన పెట్టేయండి.
చివరగా : వేడుకలు ముగిశాక త్వరగా ఇంటికి చేరాలన్న తొందరలో తెలియని వాళ్ల వాహనాలు ఎక్కొద్దు. రైడ్ బుకింగ్ నంబరు తప్పక సరిచూసుకోండి. ఒకవేళ డ్రైవర్ల ప్రవర్తన ఏ మాత్రం తేడాగా ఉన్నా రైడ్ క్యాన్సిల్ చేయండి. విమెన్ సేఫ్టీ నంబర్లు దగ్గర ఉంచుకోండి. క్యాబ్లో ఇంటికి ఒంటరిగా చేరుతోంటే వాహనం నంబరు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోవడంతో పాటు లైవ్ లొకేషన్నీ షేర్ చేస్తే, మీరెక్కడ ఉన్నారన్న సమాచారం వాళ్లకి తెలుస్తుంది. ఏదైనా ఇబ్బందిగా ఉంటే వెంటనే సాయం కోరగలుగుతారు. అంతేకాదు, ఎంత షార్ట్కట్ అయినా సరే జన సంచారం లేని, చీకటి రోడ్లలో నడుచుకుంటూ వెళ్లొద్దు.
"2026 వచ్చేస్తోంది" - నూతన సంవత్సరాన్ని ఇలా సరికొత్తగా ప్రారంభిద్దామా?
"కొత్త" ఆశలు చిగురింపజేసే నూతన సంవత్సరం - ఈ అలవాట్లతో '2026'కు స్వాగతం పలుకుదాం!