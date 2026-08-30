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ట్రెండింగ్​లో "బేబీమూన్​" - దీని వల్ల కలిగే లాభాలు తెలుసా?

-హనీమూన్​, బడ్డీమూన్​ మాత్రమే కాదు బేబీమూన్​ కూడా ఉంది - అయితే వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందేనట!

బేబీమూన్
బేబీమూన్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 30, 2026 at 4:04 PM IST

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New Trend Babymoon and Its Benefits : కొత్తగా పెళ్లైన జంటలు హనీమూన్​కి వెళ్లడం, పెళ్లి పనుల్లో సాయం చేసిన ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి సరదాగా గడిపేందుకు బడ్డీమూన్​కీ వెళ్లడం అందరికీ తెలిసిందే. తాజాగా అలాంటి ట్రిప్​ ఒకటి సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. అదే బేబీమూన్ ట్రిప్​. నటి సమంత కారణంగా ఇప్పుడిది మళ్లీ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఈ క్రమంలో దీనివల్ల లాభాలేంటి? ప్రణాళిక ఎలా? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఇద్దరు వ్యక్తులు.. పెళ్లితో ఒకటవుతారు.వివాహానికి ముందే పరిచయం ఉన్నప్పటికీ, పెళ్లయిన తర్వాత ఏర్పడే బంధంలోనే భాగస్వాములు ఒకరినొకరు పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు. తమదైన ప్రపంచాన్ని నిర్మించుకుంటారు. ఈలోగా ప్రెగ్నెన్సీ.. ఓ పక్క తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నామన్న ఆనందం, మరోపక్క కొత్త బాధ్యతలు.. జీవితం ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది. నిద్ర లేని రాత్రులు గడపాల్సి ఉంటుంది. వీటికి మానసికంగా సిద్ధపడాలంటే ముందు ఇద్దరి మధ్యా చక్కని అవగాహన ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు.

ముఖ్యంగా, గర్భధారణ సమయంలో మహిళల్లో అనేక శారీరక, మానసిక మార్పులు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. హార్మోన్ల అసమతౌల్యత వల్ల వారు తీవ్ర ఒత్తిడికి, భయాందోళనలకు లోనవుతుంటారని చెబుతున్నారు. అపోహాలు, అపార్థాలు.. ఇవన్నీ లేకుండా ఉండేందుకు.. ఈ తరం ఎంచుకుంటున్నదే బేబీ మూన్. వీళ్లనే బేబీమూనర్లు అనీ అంటున్నారు. ఎక్కువగా 14-28 వారాల మధ్యలో ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం చాలామంది రిసార్టులకీ, స్పాలకీ, పచ్చని పరిసరాల్లోకి వెళుతున్నారు. మన దగ్గర బేబీమూన్​ కోసం ఎక్కువగా ఏపీలోని అరకులోయ, తెలంగాణలో అనంతగిరి హిల్స్, తమిళనాడులోని ఊటీ, కర్ణాటకలోని కూర్గ్, దక్షిణ గోవా బీచ్​లూ వంటి వాటిని ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు.

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కొన్ని రోజుల పాటు ప్రశాంత వాతావరణంలో గడపడం వల్ల కాబోయే పేరెంట్స్​ల్లో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇది ఒకరినొకరు పట్టించుకోవడానికీ, పుట్టబోయే బిడ్డ గురించి ఆలోచనలను పంచుకోవడానికీ, అలాగే భావోద్వేగపరంగా ఇద్దరూ మరింత దగ్గరవ్వడానికీ దోహదపడుతుంది. కొందరు తామిద్దరే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, ఫ్రెండ్స్​తోనూ ఆనందంగా గడిపేందుకు బేబీమూన్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. దీంతో వాళ్ల మధ్య బంధాలు మరింత బలపడటమే కాదు, బిడ్డ పుట్టాక కుబుంబీకులు దంపతులకు అండగా నిలబడేందుకూ ఈ ట్రిప్​లు దోహదపడుతున్నాయి. బిడ్డ బాధ్యతల్ని పంచుకోవడం, పోస్ట్​పార్టమ్ సపోర్ట్, ఆర్థిక విషయాలు వంటివన్నీ చర్చించుకునేందుకు ఈ రకమైన విరామం మేలే. అయితే, దీనికోసం వేరే ప్రాంతాలకే వెళ్లనక్కర్లేదు. దంపతులిద్దరూ తమ కోసం సమయం కేటాయించుకుని మానసికంగా దగ్గరవ్వడమే బేబీమూన్​కి సరైన అర్థం.- అర్చనాకృష్ణ, సైకాలజిస్ట్

ప్రణాళిక ఎలా? :

  • ముందు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. సరేనంటేనే వెళ్లాలని చెబుతున్నారు. డాక్టర్ నంబర్ దగ్గర పెట్టుకోవడం మర్చిపోవద్దని పేర్కొంటున్నారు. వెళ్లే ప్రదేశంలోనూ ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయా అన్నదీ చెక్ చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. కొండ ప్రాంతాలకు వెళితే దగ్గర్లోని స్థానిక హాస్పిటల్స్, NICU ఉందో? లేదో? చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • వికారం ఎక్కువగా ఉండే వాళ్లు వెళ్లకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. శరీరం చెప్పేదే వినాలని సూచిస్తున్నారు. అంతా బాగుంటేనే వెళ్లాలట. ఒకళ్లని చూసి ప్లాన్ చేసుకోవద్దని చెబుతున్నారు. ఎవరికి వారే ప్రత్యేకమని పేర్కొంటున్నారు. అందరి ఆరోగ్యం ఒకేలా ఉండదట.
  • సాధ్యమైనంత వరకూ మరీ దూరప్రాంతాలకు వెళ్లొద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాదూ వెళ్లాలీ అనుకుంటే.. హడావుడి, గందరగోళం నెలకొన్న కిక్కిరిసిన నగరాల్లో కాకుండా ప్రశాంత ప్రదేశాలనే ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వెళ్లేటప్పుడు అక్కడి నీరు, ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • ఈ సమయంలో ఫ్యాషన్ కన్నా సౌకర్యమే ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. వదులుగా సౌలభ్యంగా ఉండే దుస్తుల్నే పెట్టుకోవాలని చెబుతున్నారు. దిండు, విటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు మర్చిపోవద్దని సూచిస్తున్నారు. ఆహారంలో కొత్త పదార్థాలను ప్రయత్నించకపోవడమే మంచిదట. శరీరానికి సరిపడేవీ, ప్రొటీన్, స్నాక్స్.. చాలా వరకూ ఇంటి నుంచి తీసుకెళ్లడమే మేలని పేర్కొంటున్నారు.
  • మార్చుకోగలిగే లేదా రద్దు చేసుకునే సౌలభ్యం ఉన్న టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోమంటున్నారు నిపుణులు. విమానంలో, రైల్లో ప్రయాణిస్తుంటే మధ్యలో లేచి నడవడం, నీళ్లు తాగాలని సూచిస్తున్నారు.
  • దూరం వెళ్లలేని వాళ్లు వారాంతాల్లో దగ్గర్లో వెల్​నెస్ రిట్రీట్​లకీ వెళ్లొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రసవం తేలికగా అయ్యే మసాజ్​లు చేయించుకోవడం, ప్రకృతిలో చిన్నగా నడవడం, ధ్యానం చేయడం వంటి వాటివల్ల ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో హార్మోన్ల మార్పులతో వచ్చే ఒత్తిడి, ఆందోళనలు తగ్గుతాయని వివరిస్తున్నారు.
  • ఇలా తగు జాగ్రత్తులు తీసుకుంటూ మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకుంటూ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ విహరించినప్పుడే.. బేబీమూన్ ఓ అందమైన జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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