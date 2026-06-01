ETV Bharat / lifestyle

మొటిమలు, నల్ల మచ్చలకు "వేప" ఆయుధమా? - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

వేపాకులని లైట్ తీసుకుంటున్నారా? - ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను మిస్ చేసుకున్నట్లే!

Neem leaves
Neem leaves (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 1, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Neem for skin And Hair Care : వేపాకుల వల్ల మన చర్మానికి, జుట్టుకు ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయన్న విషయం తెలిసిందే. అందుకే, దీనిని వివిధ సౌందర్య ఉత్పత్తుల తయారీలో వినియోగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో చర్మ, జుట్టు సంరక్షణలో ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మొటిమలు : వేపలో ఉండే శక్తివంతమైన ఔషధ గుణాలు మొటిమలను తగ్గించడంలో, చర్మాన్ని శుభ్రపరచడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుందట. ఇది చర్మ రంధ్రాలలోని మురికిని తొలగించడంలో, అధిక జిడ్డు ఉత్పత్తిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, మొటిమల వల్ల ముఖంపై వచ్చే వాపు, నొప్పి, ఎరుపుదనాన్ని వేపలోని యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలు త్వరగా తగ్గిస్తాయట. వేపలో యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉండటం వల్ల ఇది మొటిమలకు సమర్థవంతమైన చికిత్సగా పనిచేస్తుందని International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology పేర్కొంది. ఇది మొటిమలకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాను తగ్గించడంలో సహాయపడటంతో పాటు వాపును కూడా తగ్గిస్తుందట.

జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోతోందా? - ఈ ఆయుర్వేద చిట్కాలు​ మేలు చేస్తాయట!

చర్మాన్ని డీటాక్స్ చేస్తుంది : ప్రతిరోజూ మన చర్మం దుమ్ము, ధూళి, పర్యావరణ కాలుష్య కారకాలకు గురవుతుంది. దీనివల్ల చర్మం తన మెరుపును కోల్పోతుంది. ఈ క్రమంలో వేపాకులు ఒక సున్నితమైన డీటాక్సిఫైయర్​గా పనిచేస్తూ, చర్మంలోని మలినాలను బయటకు పంపిస్తుందట. అలాగే, అలసిపోయిన చర్మానికి కొత్త జీవాన్ని ఇస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. వేపతో కూడిన ఉత్పత్తులను క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించడం వల్ల చర్మం సహజ కాంతిగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. వేపాకులు ఫ్రీ రాడికల్స్ తొలగించే అధిక సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని MDPI పేర్కొంది.

పొడవాటి జుట్టుకు : వేపాకుల పొడిని తరచూ ఉపయోగిస్తూ ఉంటే తలలోని ఇన్ఫెక్షన్లు దూరమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వేపనూనెను తలకు పట్టించడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గుతుందట.

హెయిర్ కండిషనర్ : కొన్ని వేపాకులను తగినన్ని నీళ్లలో వేసి మరిగించాలి. ఆ నీటిని జుట్టుకు పట్టించి 30 నిమిషాలు పాటు ఆరనిచ్చి కడిగేయాలి. ఇది జుట్టుకు కండిషనర్​గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, బిరుసుగా ఉన్న జుట్టును మెత్తగా మార్చడమే కాకుండా చుండ్రును కూడా తొలగిస్తుందని చెబుతున్నారు.

అయితే, ఈ చిట్కాలు సహజసిద్ధమైనవే! అయినప్పుటికీ, వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వారు తమ జుట్టుతత్వానికి సరిపడతాయో లేదో పరిశీలించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అవసరమైతే ఆయా పదార్థాలను వాడే ముందు సంబంధిత డాక్టర్లు సంప్రదించి సలహా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

బ్రేకప్, ఆర్థిక విషయాలను దాచిపెడుతున్నారా? - బంధం చిక్కుల్లో పడినట్లే!

ఎండ నుంచి రక్షణ పొందాలంటే - ఎలాంటి రంగు దుస్తులు ధరించాలి?

TAGGED:

HOW TO USE NEEM
NEEM FOR SKIN CARE
NEEM BENEFITS FOR SKIN
NEEM FOR SKIN AND HAIR CARE
BENEFITS OF NEEM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.