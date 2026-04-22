జుత్తు కుదుళ్లు బలంగా ఉండాలంటే - నిపుణులు సూచిస్తున్న సింపుల్ చిట్కాలివి!

Strengthen Hair Roots
Strengthen Hair Roots (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 22, 2026 at 3:57 PM IST

Natural Ways To Strengthen Hair Roots : అందంగా కనిపించాలంటే చర్మ సౌందర్యంతో పాటు జుట్టు సంరక్షణ కూడా చాలా ముఖ్యం. అందుకే, మగువలు ఒత్తైన, పొడవాటి కురుల కోసం విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఇందుకోసం మార్కెట్లో దొరికే వివిధ రకాల నూనెలు, షాంపూలు, కండిషనర్లు వాడుతుంటారు. వీటి వల్ల జుట్టు రాలిపోవడం, పొడిబారిపోవడం, చుండ్రు వంటి పలు రకాల సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో జుట్టు ఒత్తుగా, ఆరోగ్యంగా, బలంగా ఉండాలంటే కుదుళ్ల ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

జుట్టు సంరక్షణ విషయానికి వస్తే, చాలామంది కుదుళ్ల మీద తగినంత శ్రద్ధ చూపరు. కానీ జుట్టు బలానికి కుదుళ్లే పునాది అంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి బలహీనంగా ఉంటే జుట్టు దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సరైన సంరక్షణతో పాటు పోషకాలు ఉన్న ఆహారం తీసుకుంటే కుదుళ్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటాయట. ఫలితంగా, జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.

స్కాల్ప్ శుభ్రంగా : ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు కోసం మాడు (స్కాల్ప్​ను) శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇది శుభ్రంగా లేకపోతే చర్మం మృత కణాలు, మురికి, కాలుష్య కారకాలు పేరుకుపోతాయి. ఇవి బ్యాక్టీరియాను ఆకర్షించి జుట్టు కుదుళ్లను బలహీనపరుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, చర్మం ఇన్​ఫెక్షన్లు రాకుండా ఉండటానికి, కుదుళ్లు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి క్రమం తప్పకుండా తలస్నానం చేయమని సూచిస్తున్నారు.

ఆయిల్ మసాజ్ : జుట్టు కుదుళ్ల పోషణకు ఆయిల్ మసాజ్​ కీలకం. కొబ్బరి నూనె, బాదం నూనె లేదా ఆలివ్ నూనె వంటివి మాడు లోపలికి వెళ్లి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంతో పాటు కుదుళ్లను బలోపేతం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో నూనెను మాడుకు అప్లై చేసే ముందు గోరువెచ్చగా వేడి చేసి రాసుకుంటే మంచిదట

ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం : జుట్టు ఎదుగుదల ప్రొటీన్​పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే, రోజువారీ ఆహారంలో గుడ్లు, చేపలు, పాలు, సోయా ఉత్పత్తులు, అవిసె గింజలు లాంటివి ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల కుదుళ్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సరైన పోషకాహారం లేకపోవడం వల్ల జుట్టు బలహీనంగా, పెళుసుగా మారుతుందట. దీంతో కుదుళ్ల పెరుగుదల ఆగిపోతుంది. దృఢమైన, మెరిసే జుట్టుకు సమతులాహారం కీలకం.

హెయిర్ మాస్క్​ : కొబ్బరి నూనె, తేనె, గుడ్డు తెల్లసొనతో తయారు చేసుకునే హెయిర్ మాస్క్​ను ట్రై చేయమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ మిశ్రమం జుట్టుకు కావాల్సిన పోషకాలను అందించి, కుదుళ్లను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ హెయిర్​ మాస్క్​ను కుదుళ్లకు అప్లై చేసుకుని సుమారు 20-30 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి, తర్వాత గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో శుభ్రం చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

తగినంత నీరు : శరీరానికే కాకుండా జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి రోజు తగినంత నీరు తాగాలంటున్నారు నిపుణులు. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గితే జుట్టు కుదుళ్లు పొడిబారి, పెళుసుగా మారిపోతాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో జుట్టు లోపలి నుంచి తేమగా ఉండాలంటే రోజుకు 8-10 గ్లాసుల నీరు తాగాలట.

అతిగా దువ్వడం : జుట్టును తరచుగా దువ్వడం వల్ల కుదుళ్లపై ఒత్తిడి పడి జుట్టు రాలిపోతుంది. జుట్టును అతిగా దువ్వడం వల్ల వెంట్రుకలు దెబ్బతినడమే కాకుండా కుదుళ్లు బలహీనమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో జుట్టు రాలిపోవడం, పల్చబడటం జరుగుతుంది. జుట్టుకు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే చాలా సున్నితంగా దువ్వామని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

