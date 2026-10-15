మేకప్ రిమూవ్ చేసుకునేందుకు "కెమికల్స్" వాడుతున్నారా? - ఈ "నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్" బెస్ట్ ఆప్షన్!
-బతుకమ్మ, దసరా వేడుకల్లో అందంగా కనిపించాలని మేకప్ వేసుకుంటున్నారా? - రిమూవ్ చేయడం తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు! - ఈ చిట్కాలు పాటించాలని సూచన!
Published : October 15, 2026 at 11:02 AM IST
Natural Ways to Remove Makeup: బతుకమ్మ, దేవీ నవరాత్రుల ఉత్సవాలతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండగ సంబరాలు ఘనంగా జరుగుతోన్నాయి. తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగే ఈ వేడుకల్లో మహిళలు, అమ్మాయిలు సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించి, ప్రత్యేకమైన మేకప్తో అందంగా మెరిసిపోతుంటారు. ఇక మేకప్ వేసుకోవడం మాత్రమే కాదు.. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు దానిని తొలగించుకోవడం కూడా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే వివిధ రకాల చర్మ సమస్యలు చుట్టుముడతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే మేకప్ రిమూవ్ చేసేందుకు రసాయనాలు కలిగిన రిమూవర్స్కు బదులుగా ఇంట్లోనే లభించే సహజమైన పదార్థాలతో మేకప్ను తొలగించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కొబ్బరినూనె: బతుకుమ్మ, దసరా అంటేనే ఆటపాటలు, దాండియా, కోలాటం ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే వేసుకున్న మేకప్ చెరిగిపోకూడదని, చాలామంది వాటర్ప్రూఫ్ మేకప్ను ఎంచుకుంటారు. అయితే ఇది వేసుకోవడానికి బాగానే ఉన్నా రిమూవ్ చేయడానికి కాస్త ఎక్కువగా శ్రమించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈక్రమంలోనే ఎక్కువ మొత్తంలో మేకప్ రిమూవర్స్ వాడాల్సి వస్తుందని.. దీనివల్ల చర్మం పొడిబారి, నిర్జీవంగా తయారవడంతో పాటు వివిధ రకాల చర్మ సమస్యలూ తలెత్తవచ్చంటున్నారు. ఇలాంటప్పుడు కొబ్బరినూనెను వాడడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. ఇది వాటర్ప్రూఫ్ మేకప్ను ఎంతో సులువుగా తొలగించడమే కాకుండా చర్మానికి మాయిశ్చరైజర్లాగా పనిచేసి స్మూత్గా మారుస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఒక టీస్పూన్ కొబ్బరినూనెను చేతుల్లోకి తీసుకొని ముఖానికి, మెడకు బాగా పట్టించి 2-3 నిమిషాల తర్వాత కాటన్ ప్యాడ్లతో తుడిచేసుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు. లిప్స్టిక్ను సైతం కొబ్బరినూనెతో ఇలాగే రిమూవ్ చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
పాలు: పచ్చి పాలను ఎన్నో సౌందర్య చికిత్సలలో వాడుతుంటారు. అయితే, పాలతో మేకప్ను సైతం తొలగించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. పాలలో కాటన్ బాల్ను ముంచి.. దాంతో ముఖాన్ని శుభ్రంగా తుడిచేసుకుంటే.. ముఖంపై ఉన్న మేకప్ తొలగిపోయి ఫేస్ నీట్గా, తాజాగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఎక్కువగా మేకప్ వేసుకున్నట్లయితే పాలలో ఒక టేబుల్స్పూన్ బాదం నూనెను మిక్స్ చేసుకుని, ఈ మేకప్ను రిమూవ్ చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. పాలు ముఖానికి తేమను అందించి కోమలంగా, ప్రకాశవంతంగా మారుస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
తేనె: తేనెలో ఉన్న యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు చర్మంపై ఉన్న మృతకణాలను తొలగించి మంచి మాయిశ్చరైజర్లాగా పనిచేస్తాయనే విషయం తెలిసిందే. తేనెతో ఈ బెనిఫిట్స్ మాత్రమే కాకుండా.. దీనిని నేచురల్ మేకర్ రిమూవర్గానూ ఉపయోగించవచ్చని సూచిస్తున్నారు. దీని కోసం.. ఒక కాటన్ బాల్ లేదా తడిపిన కాటన్ క్లాత్పై కాస్త తేనె వేసి, దానిని ముఖంపై మసాజ్ చేసినట్లుగా మృదువుగా 5 నిమిషాల పాటు రుద్దుకుని.. ఆపై గోరువెచ్చని నీటితో కడిగేసుకోవాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మేకప్ తొలగిపోతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే ఒక మెత్తటి కాటన్ క్లాత్పై కాస్త తేనె, బేకింగ్ సోడా వేసి ముఖంపై రుద్దుకున్నా ముఖంపై ఉన్న మేకప్ పూర్తిగా తొలగిపోతుందని.. ఒకవేళ మీది డ్రై స్కిన్ అయితే ఈ మిశ్రమంలో కొన్ని పాలు కలుపుకుంటే సరిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు.
ఆవిరి: "స్టీమింగ్" ప్రక్రియను సౌందర్య సంరక్షణలో భాగంగా ఉపయోగించడం మనకు తెలిసిందే. అయితే ఇదే ప్రాసెస్ను మేకప్ తొలగించుకోవడానికి కూడా ఉపయోగించచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఆవిరి ప్రక్రియ.. వేసుకున్న మేకప్ను నిమిషాల్లో తొలగించి ముఖాన్ని తాజాగా మారుస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో వేడి నీళ్లను తీసుకొని 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ఆవిరి పట్టాలని.. ఆపై మేకప్ రిమూవర్ స్పాంజి లేదా కాటన్ క్లాత్తో ముఖాన్ని తుడిచేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. తద్వారా మేకప్ మొత్తం చెమటతో పాటు తొలగిపోతుందని.. ఆవిరి పట్టడం వల్ల చర్మ రంధ్రాలు తెరచుకొని వాటిలోని దుమ్ము, ధూళి, మురికి సైతం తొలగిపోయి చర్మం తాజాగా మారుతుందని వివరిస్తున్నారు.
కలబంద: మేకప్ను తొలగించుకునేందుకు కలబంద కూడా మంచి ఆప్షన్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక గిన్నెలో టేబుల్స్పూన్ కలబంద గుజ్జు, కొద్దిగా తేనె, 4-5 చుక్కల బాదంనూనె వేసి కలుపుకుని.. ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖం, మెడకు అప్లై చేసుకొని.. చేతి వేళ్లతో రెండు నిమిషాల పాటు మసాజ్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఆపై చల్లని నీళ్లతో కడిగేస్తే.. మేకప్ తొలగిపోవడంతో పాటు ముఖం కాంతివంతంగా తయారవుతుందంటున్నారు. కలబంద, తేనెలో ఉండే సహజ గుణాలు చర్మాన్ని మృదువుగా మారుస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. సౌందర్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యులు లేదా బ్యూటీషియన్ల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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