చలికాలంలో పెదాలు 'డ్రై' గా మారుతున్నాయా? - ఈ సహజ పద్ధతులతో సమస్య సాల్వ్!
Natural Ways to Prevent Dry Lips: శీతాకాలం పెదాలు పగలకుండా ఉండాలంటే - ఈ టిప్స్ ఫాలో అవ్వడం మంచిదంటున్న నిపుణులు!
Published : November 17, 2026 at 5:45 PM IST
ముఖ సౌందర్యాన్ని రెట్టింపు చేయడంలో పెదవులు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. ఎందుకంటే ఇవి ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే అందంగా కనిపిస్తారు. అంతేకాకుండా పెదాల అందం గురించి కూడా ఎంతో మంది కవులు వర్ణించారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా కొంతమందికి పెదాలు పొడిబారుతుంటాయి. ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఈ సమస్య ఎక్కువ. అందుకే దీని నుంచి రిలీఫ్ పొందేందుకు లిప్ బామ్, పెట్రోలియం జెల్లీ వంటి వాటిని తరచుగా వాడుతుంటారు. అయితే వీటితో పాటు కొన్ని సహజ చిట్కాలు పాటించడం వల్ల పెదాలు తేమను సంతరించుకోవడంతో పాటు మంచి రంగులో కూడా కనిపిస్తాయంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
దానిమ్మ రసంతో: పొడి బారిన పెదాలకు తేమనందించేందుకు దానిమ్మ రసం ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చెంచా తేనె, అరచెంచా దానిమ్మ రసాన్ని మిక్స్ చేసి పెదవులకు అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 15 నుంచి 20 నిమిషాలు ఆరనిచ్చి, అనంతరం నీటితో శుభ్రం చేసుకొని వెంటనే లిప్ బామ్ రాసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అధరాల్లో తేమ ఎక్కువసేపు నిలిచి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే తేనెలోని గుణాలు పెదాలకు తేమనందిస్తే.. దానిమ్మ రసం వల్ల పెదాలకు గులాబీ మెరుపు వస్తుందంటున్నారు.
పంచదార స్క్రబ్: పొడిబారిన పెదాల చర్మంపై మృతకణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని.. వాటిని రిమూవ్ చేసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం స్క్రబ్ ఉపయోగపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. పంచదార, తేనె, ఆలివ్ ఆయిల్, పెట్రోలియం జెల్లీని చెంచా చొప్పున సమాన భాగాలుగా తీసుకోవాలి. ఈ క్రమంలో ముందుగా ఒక బౌల్లో తేనె, పంచదార వేసి బాగా మిక్స్ చేసి, అందులో ఆలివ్ నూనె, తర్వాత పెట్రోలియం జెల్లీ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమం కొద్దిగా తీసుకొని దాంతో పెదవులపై మృదువుగా మసాజ్ చేసుకుని.. కాసేపటి తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకొని వెంటనే లిప్బామ్ రాసుకోవాలంటున్నారు. ఫలితంగా నిర్జీవమైన పెదాలు తేమగా, మృదువుగా మారతాయంటున్నారు. ఈ ప్రక్రియను వారానికి రెండుసార్లు చేయడం వల్ల మెరుగైన ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
గులాబీ రేకులతో: గులాబీ రేకులు ఉపయోగించి కూడా పొడి బారిన పెదాలకు తిరిగి జీవం తీసుకురావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం కొన్ని గులాబీరేకులను పచ్చిపాలలో కొన్ని గంటల పాటు నానబెట్టాలి. తర్వాత వాటిని మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకుని రోజుకి మూడు నుంచి నాలుగుసార్లు పెదాలకు అప్లై చేసుకోవాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల లిప్స్ స్మూత్గా మారడంతో మంచి కలర్లో కనిపిస్తాయంటున్నారు.
పాలమీగడ: ఇందులో ఉండే కొవ్వు పదార్థాలు పెదాలకు మంచి మాయిశ్చరైజర్గా పనిచేస్తాయని.. అలాగే పగిలిన అధరాలను తిరిగి మృదువుగా మారుస్తాయంటున్నారు. అయితే, ఈ ఫలితాన్ని పొందడం కోసం పాలమీగడను పెదవులకు రాసి కాసేపు ఆరనిచ్చి.. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని నీటిలో ముంచిన దూదితో తుడిచేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
ఇవి కూడా:
- కీరాదోస కూడా పెదవులను పొడిబారడం నుంచి కాపాడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం తొక్క తీసిన కీరాదోస ముక్కను మెత్తగా చేసుకుని.. ఆ గుజ్జును పెదాలకు రాసుకొని ఇరవై నిమిషాల పాటు ఆరనిచ్చి.. ఆ తర్వాత చల్లని నీటితో కడిగేస్తే ఫలితం కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.
- అధరాలను రోజూ కొబ్బరి నూనెతో మసాజ్ చేసినా పొడిబారకుండా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు.
- గ్లిజరిన్, రోజ్ వాటర్ సమపాళ్లలో తీసుకొని మిశ్రమంగా చేసుకుని.. నిద్రపోయే ముందు పెదవులకు అప్లై చేసుకోవాలంటున్నారు. ఇలా కొన్ని రోజుల పాటు చేస్తే, చక్కటి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- విటమిన్ "ఇ" నూనెను పెదాలకు అప్లై చేసి స్మూత్గా మసాజ్ చేసుకోవడం వల్ల అవి తేమను సంతరించుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు.
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