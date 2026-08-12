ETV Bharat / lifestyle

జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా? - 'హెయిర్ ట్రిమ్' చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుందా?

జుట్టు సంరక్షణలో చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే మంచిదంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​! - ఇవి కురులు రాలిపోకుండా చూస్తాయట!

Hair Care
Hair Care (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 12, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Simple Hair Care Tips to Prevent Early Hair Fall : చిన్న, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా జుట్టూడిపోవడం ఈ మధ్య కామనైపోయింది. అయితే, ఎవరికి వారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే జుట్టూడిపోవడం కొంత వరకు కాపాడుకోవచ్చట. ఈ క్రమంలో జుట్టు ఆరోగ్యానికి పాటించాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు గురించి నిపుణులు చెబుతున్నారు.

జుట్టు రాలడం తగ్గాలంటే : శరీరానికి ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఎంత అవసరమో, జుట్టు సంరక్షణ కూడా అంతే అవసరం. ఇందులో భాగంగా సరిపడినన్ని మంచి నీళ్లు తీసుకోవాలి. దీంతో శరీరంలో నీటి స్థాయిలు పెరగడమే కాకుండా వ్యర్థాలు, మలినాలు బయటకు వెళ్లిపోతాయి. ఫలితంగా, జుట్టు కూడా ఆరోగ్యాన్ని సంతరించుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక అవసరమైతే డాక్టర్లు సంప్రదించి విటమన్ సప్లిమెంట్స్​ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇందులోని పోషకాలు జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి సహకరిస్తాయట.

  • శిరోజాలు ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే క్రమం తప్పకుండా హెయిర్​ను ట్రిమ్ చేసుకోవాలి.

వేడి నీళ్లతో తలస్నానం చేస్తున్నారా? : తలస్నానానికి బాగా వేడిగా ఉండే నీళ్లు ఉపయోగించడం వల్ల కుదుళ్లకు నష్టం కలుగుతుంది. కాబట్టి, గోరువెచ్చని నీటినే తలస్నానానికి ఉపయోగించాలంటున్నారు నిపుణులు. జుట్టు దృఢత్వాన్ని సంతరించుకోవాలంటే స్నానం తర్వాత కండిషనర్​ను రాసుకోవడం తప్పనిసరని చెబుతున్నారు.

డోపమైన్ సహజంగా పెరగాలంటే - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!

హెయిర్​ డ్రయర్స్ వద్దు : హెడ్​బాత్​ చేసిన తర్వాత సాధ్యమైనంత వరకు జుట్టును సహజంగానే ఆరనివ్వాలట. వేడి కలిగించే హెయిర్​ డ్రయర్స్​ను అధికంగా వాడడం వల్ల జుట్టు గరుకుగా మారడం, పొడిబారడం, చిట్లిపోవడం, రంగు కోల్పోవడం, కుదుళ్లలో దురద, అలర్జీలు వంటి సమస్యలు వస్తాయట. అలాగే, తలస్నానం చేశాక జుట్టును తుడుచుకునేందుకు రెగ్యుటర్ టవల్స్​ బదులు మైక్రోఫైబర్ ర్యాపర్స్​ను వినియోగిస్తే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.

తలస్నానం చేశాక : తలస్నానం చేసిన వెంటనే జుట్టును దువ్వకూడదట. అలా చేస్తే వెంట్రుకలు తెగిపోవడం, ఎక్కువ జుట్టు రాలిపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, జుట్టు దువ్వుకోవడానికి కూడా మెత్తటి బ్రిజిల్స్​ ఉండే దువ్వెనను ఉపయోగించడం మంచిదట.

హెయిర్ మసాజ్! : జుట్టు ఆరోగ్యానికి మనాజ్​కు మించిన సాధనం లేదని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కనీసం వారానికోసారైనా హెయిర్ మసాజ్ చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

ఒత్తిడి, నిద్రలేమి : దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, సరైన నిద్రలేకపోవడం అనేవి శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు స్కాల్ప్, జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయి. ఈ క్రమంలో విపరీతమైన ఒత్తిడి, సరిపడా నిద్రలేకపోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లకు అందాల్సిన పోషకాలు అందక టెలోజెన్ ఎఫ్లూవియం అనే సమస్య ఏర్పడి, జుట్టు గుత్తులు గుత్తులుగా రాలిపోతుంది.

పరిశోధన మూలాలు :

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25883641/

https://www.hsci.harvard.edu/news/how-chronic-stress-leads-to-hair-loss

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3229938/

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఉదయాన్నే మొబైల్ చెక్ చేసుకునే అలవాటుందా? - నిద్ర లేవగానే తొలి 10 నిమిషాలు కీలకం!

మైండ్ డీటాక్సిఫికేషన్ కావాలా? - ఈ జపనీస్ టెక్నిక్స్ ట్రై చేయండి!

TAGGED:

PREVENT EARLY HAIR FALL
EARLY HAIR FALL PREVENTION TIPS
STOP HAIR FALL AT YOUNG AGE
HAIR FALL CONTROL TIPS
HAIR CARE TIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.