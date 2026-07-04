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కళ్ల కింద డార్క్​ సర్కిల్స్​ వచ్చాయా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​!

- డార్క్​ సర్కిల్స్​ ఎందుకొస్తాయి? - వాటిని ఎలా తగ్గించుకోవాలి?

Dark Circles
Dark Circles (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 4, 2026 at 4:20 PM IST

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Home Remedies for Dark Circles : ఒకరిని చూడగానే మొదట ఆకర్షించేవి వారి ముఖం, చర్మం, జుట్టు. వీటివల్ల ఎక్కడలేని ఆత్మవిశ్వాసం వస్తుంది. చర్మం కాంతివంతంగా ఉంటే ఆ ఉత్సాహమే వేరు. కానీ, ఈ రోజుల్లో చాలామంది కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్​తో బాధపడుతున్నారు. వీటిని తగ్గించుకోవడానికి మార్కెట్లో దొరికే ఏవేవో క్రీములు వాడుతూ ఉంటారు. అయితే, అవేమీ అవసరం లేకుండానే ఈ సమస్యను కొన్ని సహజ చిట్కాలతో తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కారణాలేమిటి? : మొబైల్, కంప్యూటర్ ఎక్కువసేపు వాడడం, ఒత్తిడి, అలసట, పోషకాహార లేమి, సరిపడా నీళ్లు తాగకపోవడం, నిద్రలేమి ఇలా చాలా అంశాలు కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలకు కారణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే విధంగా, హైపర్ పిగ్మెంటేషన్, వృద్ధాప్యం, ఎగ్జిమా, కొన్ని రకాల ఎలర్జీలు, ఎండలో ఎక్కువగా తిరగడం వంటి కారణాల వల్ల కూడా కళ్ల కింద చర్మం నల్లగా మారే అవకాశం ఉందని mayoclinic పేర్కొంది.

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ఈ మార్పులు తప్పనిసరి! : ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. పోషకాలు కలిగిన ఆహారం తీసుకోవాలట. అయితే, రోజూ కనీసం 7-8 గంటలు కంటి నిండా నిద్రపోవాలని clevelandclinic పేర్కొంది. మొబైల్ వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, ఒత్తిడి, ఆందోళనల నుంచి దూరంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం యోగా, ధ్యానం మొదలైన వాటిని జీవనశైలిలో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మసాలా పదార్థాలు, క్రమరహిత ఆహారపు అలవాట్లు, మానసిక ఒత్తిడి, కోపం, అధికంగా కెఫిన్ తీసుకోవడం, రాత్రిపూట ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వంటివి తరచుగా ఈ పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయని ayurved.dpu.edu పేర్కొంది.

ఈ సహజ చిట్కాలతో :

  • ముఖాన్ని శుభ్రపరచుకోవడం కోసం చర్మతత్వానికి సరిపడే సబ్బులను ఎంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
  • మధ్యాహ్నం లంచ్ తర్వాత చాలా మందికి నిద్ర ముంచుకొస్తుంటుంది. అయితే, ఉద్యోగం, ఇతర కారణాల వల్ల ఆ నిద్రను ఆపుకోవడం లేదా కాఫీ, టీలతో నిద్రను దూరం చేసుకోవడం చేస్తుంటారు. ఇది మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో ఉండే వారు వీలైతే మధ్యాహ్న సమయంలో కాసేపు కునుకు తీయడం వల్ల కంటి ఆరోగ్యం మెరుగవుతుందని చెబుతున్నారు. అయితే , అది అరగంటకు మించకుండా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • అర్ధరాత్రి వరకు మేల్కొనకుండా సాధ్యమైనంత త్వరగా నిద్రకు ఉపక్రమించాలంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల కళ్లపై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఒత్తిడి, ఆందోళన కలిగించే వ్యక్తులు, వస్తువులకు పూర్తి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, మొబైల్ ఫోన్లుకు దూరంగా ఉండాలట.

అయితే, కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు ఒక్కోసారి అంతర్లీనంగా ఉండే కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు కూడా సంకేతం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీరు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా తగ్గకపోతే.. అశ్రద్ధ చేయకుండా వెంటనే సంబంధిత డాక్టర్లును సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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