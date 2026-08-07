చర్మం మెరవాలంటే - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!
- చర్మ సంరక్షణ యంలో - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సరిపోతుందంటున్న నిపుణులు!
Published : August 7, 2026 at 3:59 PM IST
Simple Ways to Refresh Tired and Dull Skin Naturally : కాసేపు పని చేస్తే చాలు.. ఎక్కడ లేని అలసట వచ్చేస్తుంది. ఈ అలసట శరీర భాగాలకే కాదు.. చర్మానికీ కూడా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మనం అంతగా పట్టించుకోం కానీ, మన చర్మం కూడా చాలా అలసిపోతుందని అంటున్నారు. అందుకే, అప్పుడప్పుడూ ముఖం వాడిపోయినట్లు కనిపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. మరి, అలసిన చర్మం తిరిగి సాంత్వన పొంది తాజాగా మారాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మృతకణాలు తొలగించాలి : చర్మం అలసిపోయినట్లు కనిపించడానికి సగం కారణం ముఖంపై ఏర్పడే మృతకణాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, వీటిని ఎప్పటికప్పుడు స్క్రబ్ చేస్తూ తొలగించుకుంటే చర్మం తాజా ఉంటుందని అంటున్నారు. చర్మ ఛాయ కూడా మెరుగుపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. కనీసం వారానికి ఒకసారైనా ముఖం, చర్మంపై పేరుకున్న మృతకణాల్ని తొలగించుకోవాల్సి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఒక టేబుల్ స్పూను ఓట్స్ పొడి, పావు టీస్పూను ఉప్పు తీసుకొని, దీనికి ఆలివ్ ఆయిల్ లేదా నీళ్లు జత చేసి మెత్తని పేస్ట్లా చేయాలని పేర్కొంటున్నారు. ఈ మిశ్రమంతో ముఖాన్ని మృదువుగా రుద్దుతూ ముఖంపై పేరుకున్న మురికి, దుమ్ము, మృతకణాల్ని తొలగించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. పొడి లేదా సున్నితమైన చర్మానికి తేమను అందించడానికి ఓట్మీల్ ఒక మంచి ఎంపికని Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology పేర్కొంది.
ఐస్ థెరపీ : అలసిన చర్మానికి సాంత్వన చేకూర్చడానికి ఐస్ థెరపీ ఒక చక్కటి పరిష్కారమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఐస్ థెరపీ ముఖంలోని రక్తనాళాలను సంకోచింపజేస్తుంది, దీనివల్ల చర్మ రంధ్రాలు, ముడతలు తగ్గి , మొత్తం మీద మరింత కాంతివంతంగా, ప్రకాశవంతంగా, తేజోవంతంగా కనిపిస్తారని clevelandclinic పేర్కొంది.
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సరిపడినన్ని నీళ్లు : నీళ్లు సరిపడినన్ని తాగడం వల్ల శరీరానికే కాదు, చర్మ ఆరోగ్యానికీ మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. శరీరంలో నీటి స్థాయిలు తగినంత ఉన్నప్పుడే చర్మం తాజాగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. అందుకే సరిపడినన్ని నీళ్లు తాగడం, పండ్ల రసాలు, కొబ్బరి నీళ్లు వంటి ద్రవాహారం తీసుకోవడం మంచిదని పేర్కొంటున్నారు.
ఉప్పు తగ్గించాలి : మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఉప్పు పరిమాణం పెరిగితే కళ్ల కింద వలయాలు, ఉబ్బినట్లుగా కనిపించే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, డాక్టర్లు సలహా మేరకు ఉప్పును తగిన మోతాదులో తీసుకోవడం అటు ఆరోగ్యానికి, ఇటు అందానికీ మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. రాత్రివేళ ఎక్కువ ఉప్పుతో కూడిన ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత.. ఉదయం పూట కళ్ల కింద డార్క్ సర్కిల్స్ కనిపించే అవకాశం ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
ఇవి కూడా! :
- తగినంత నిద్ర లేకపోయినా చర్మం అలసిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలైనా నిద్రకు కేటాయించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- చర్మంలో తేమను నిలిపి ఉంచడంలో మాయిశ్చరైజర్ పాత్ర కీలక పాత్ర పోషిస్తుందట. కాబట్టి ఏ కాలమైనా, రాత్రుళ్లు మేకప్ తొలగించాక మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవడం మర్చిపోకూడదని పేర్కొంటున్నారు.
- ఇంట్లో తయారు చేసుకునే సహజసిద్ధమైన ఫేస్ప్యాక్లతోనూ చర్మాన్ని తాజాగా, ప్రకాశవంతంగా మెరిపించుకోవచ్చని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మీ చర్మతత్వాన్ని బట్టి ఏ ప్యాక్ వేసుకుంటే మంచిదో డాక్టర్ సలహా మేరకు ప్రయత్నించచ్చట.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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