అభద్రతా భావంలో ఉన్నారా? - ఇలా బయటపడొచ్చట!
- ఆత్మవిశ్వాసం, స్వీయ ప్రేమను పెంచుకోవాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు
Published : May 13, 2026 at 4:47 PM IST
Insecurity and How to Overcome It : కొంతమంది తమలో సమర్థత ఉన్నా తమను తాము తక్కువగా అంచనా వేసుకుని అభద్రతకు లోనవుతుంటారు. ఇలా వివిధ కారణాలతో అభద్రతా భావానికి లోనై మానసికంగా బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య ఇటీవల పెరిగిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని ముందుగానే గుర్తించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మనలోని అభద్రతా భావాన్ని ఎలా గుర్తించాలి? దీని నుంచి ఎలా బయటపడాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
తక్కువ చేసి చూసుకొని : ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఒక ప్రత్యేక నైపుణ్యం ఉంటుంది. కానీ, కొందరు మాత్రమే దానిని సరైన రీతిలో వినియోగించుకుంటారు. అయితే, అభద్రతా భావం ఉన్నవారిలో కూడా మంచి నైపుణ్యాలున్నా, తమను తాము తక్కువగా అంచనా వేసుకుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారు సరిగా పనిచేసినా తరచుగా ఇతరుల అభిప్రాయం అడుగుతుంటారట. అవతలి వారి నుంచి సానుకూల స్పందన వస్తేనే సంతృప్తి చెందుతారని అంటున్నారు. లేదంటే బాధపడడం వంటివి చేస్తారని వివరిస్తున్నారు. అయితే, ఇలాంటి వారు స్వీయ నమ్మకం పెంపొందించుకోవడం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.
ఇతరులతో పోల్చుకుంటూ : అభద్రతకు లోనయ్యేవారు ఇతరులతో ఎక్కువగా పోల్చుకుంటారు. వారు సాధించిన విజయాలనే తాము సాధించాలని ఆరాటపడుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వారిపై అసూయ పడడం, ఒకవేళ వాటిని చేరుకోలేకపోతే కుంగిపోవడం వంటివి అభద్రతకు లోనయ్యే వారిలో కనిపించే ముఖ్య లక్షణాలని పేర్కొంటున్నారు.
నిందించడమే పనిగా : అభద్రతా భావం ఉన్నవారు తమ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి బదులుగా కప్పి పుచ్చుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తుంటారని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే, వీరు అప్పటికప్పుడు సంతృప్తి పొందినా, భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి స్వభావం ఉన్నవారు తమ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి సంబంధిత డాక్టర్లు సహాయం తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన : అభద్రతా భావం ఉన్నవారిలో భవిష్యత్తు గురించిన ఆందోళనలు అధికంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రతి చిన్న విషయం గురించీ ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంటారని తెలియజేస్తున్నారు. ఆ ఒత్తిడిని ఇతరులపై చూపించడం వల్ల అనుబంధంలోనూ సమస్యలు ఎదురవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే, వీరు ఇతరులను, చివరికి స్నేహితులను కూడా నమ్మడానికి వెనుకాడుతుంటారని వివరిస్తున్నారు. ఇది క్రమంగా మానసిక సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.
కాబట్టి ఇలా అభద్రతా భావంతో బాధపడేవారు.. దీని నుంచి బయటపడాలంటే ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించుకోవడం, స్వీయ ప్రేమను పెంచుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. వీటికి తోడు నిపుణుల సలహాలు పాటిస్తే ఈ సమస్య నుంచి త్వరగా బయటపడచ్చని చెబుతున్నారు.
