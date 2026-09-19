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తలుపులు మూసినా దోమలు వస్తున్నాయా? - అసలు కారణం మీ ఇంట్లోనే ఉందట!

-సాయంత్రం అయ్యిందంటే ఇంట్లో దోమల బెడద కామన్​ - అయితే మీరు చేసే చిన్న చిన్న తప్పులే వాటికి వెల్కమ్​ అంటున్న నిపుణులు!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 19, 2026 at 4:08 PM IST

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Mosquito Breeding at Home : తలుపులు మూసినా, కిటికీలకు మెష్​లు పెట్టినా దోమలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో అర్థం కాదు. ఇక సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలు.. ఇంట్లో వాటి దండయాత్ర మొదలవుతుంది. నిజానికి దోమలను బయట ఎక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదని, ఇంటి ఆవరణలో పగిలిన కొబ్బరి చిప్పలు, కప్పుల్లో నిల్వ ఉండే నీరు, పూల కుండీ కింద ప్లేట్, పాత టైరు, మూతలేని నీటి ట్యాంకు, ఇవన్నీ దోమలకు ఆశ్రయాలే అంటున్నారు నిపుణులు.

ఎందెందు వెతికినా :

  • పూల కుండీల కింద ప్లేట్లలో రెండు, మూడు రోజుల పాటు నీరు నిల్వ ఉంటే దోమలు గుడ్లు పెడతాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఓవర్​హెడ్​ ట్యాంకులు, సింటెక్​లలో మూత సరిగా లేకపోతే దోమలకు కేంద్రాలుగా మారే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • పాత టైర్లు, కొబ్బరి చిప్పలు, ఖాళీ డబ్బాల్లో నిలిచిపోయే వర్షపు నీటిలో దోమలు పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
  • ఫ్రిజ్​ వెనుక ట్రేలో నీరు నిల్వ ఉంటే, అందులో దోమలు గుడ్లు పెట్టేందుకు ఆస్కారం ఉందని తెలియజేస్తున్నారు.
  • కూలర్లలో నీరు తరచూ మార్చకపోతే దోమలు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని వివరిస్తున్నారు.
  • పక్షులు, పెంపుడు జంతువులకు పెట్టే నీటి పాత్రల్లో కూడా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

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ప్రాణాలు తోడేస్తాయి :

డెంగీ : అధిక జ్వరం, తలనొప్పి, కండరాల నొప్పులు, ప్లేట్​లెట్స్ తగ్గడం

గున్యా : తీవ్రమైన కీళ్ల నొప్పులు

మలేరియా : జ్వరం, వణుకు, బలహీనత

ఏం చేద్దాం :

  • నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూడాలి.
  • ట్యాంకులకు మూతలు తప్పనిసరి.
  • పూల కుండీలలోని నీటిని తరచూ మార్చాలి.
  • పాత టైర్లు, ఖాళీ డబ్బాలు తొలగించాలి.
  • కిటికీలకు మెష్​లు ఏర్పాటు చేయాలి.
  • చిన్నారులు, వృద్ధులు దోమ తెరలు ఉపయోగించాలి
  • సాయంత్రం పూర్తిగా శరీరాన్ని కప్పే దుస్తులు ధరించాలి.

దోమల నియంత్రణకు మందులు పిచికారీ చేయడం ఒక్కటే పరిష్కారం కాదు. ప్రతి కుటుంబం తమ ఇంటి చుట్టూ పరిశుభ్రత పాటించాలి. నీరు నిల్వ లేకుండా చూడడం అత్యంత ముఖ్యం. వారానికో రోజు ఇంటి చుట్టూ పరిశీలించి నీరు నిల్వ ఉన్న ప్రదేశాలను శుభ్రం చేయాలి. ఇంటి పైకప్పు, వెనుక భాగం, బాల్కనీ, పూల కుండీల్లో నీరు నిల్వ లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దోమల ఉత్పత్తికి ప్రత్యేకించి వర్షాకాలం ఎంతో అనుకూలం. ఈ సమయంలోనే ప్రజలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. దోమల నియంత్రణకు చేపడుతున్న కార్యక్రమాలకు ప్రజలు కూడా సహకరించాలి.- డాక్టర్ నిర్మలా గ్లోరి, ప్రధాన వైద్యాధికారిణి, విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ

ఇది మీకు తెలుసా? :

  • నిల్వనీటిలో దోమ గుడ్డు పెట్టిన తరువాత లార్వా, ప్యూపా దశలు దాటి రోజుల వ్యవధిలోనే దోమగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • పాత్ర అడుగున తడిగా ఉన్న మురికి, సన్నని నీటి పోరలోనూ దోమ గుడ్లు ఉండే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
  • డెంగీ వ్యాధిని వ్యాపింపజేసే ఎడిస్​ దోమ ఎక్కువగా ఇంటి పరిసరాల్లోని స్వచ్ఛమైన నిల్వ నీటిలోనే పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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