వయస్సు పెరగడం సహజమే - యవ్వనం మీ చేతుల్లోనే ఉందని తెలుసా!
మీ వయసు తక్కువగా కనిపించాలా? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!
Published : June 23, 2026 at 3:48 PM IST
Morning Habits that can Delay Ageing : వయసు పెరగడం అనేది సహజమైన ప్రక్రియ. కానీ, మన చర్మం అనేది ఎల్లప్పుడూ యవ్వనంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, అది మన చేతుల్లోనే ఉందట. ఇందుకు కోసం మార్కెట్లో దొరికే ఖరీదైన యాంటీ ఏజింగ్ క్రీములు లేదా బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్లు అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఉదయం నిద్ర లేచాక పాటించే అలవాట్లే అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని చెబుతున్నారు. మరి, మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ యవ్వనంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచే ఆ అలవాట్లు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీరు తాగడం : ఉదయం నిద్రలేవగానే చాలామంది టీ లేదా కాఫీ తాగుతుంటారు. అందుకు, బదులుగా ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల ఇటు ఆరోగ్యానికి, అటు చర్మానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది జీవక్రియను వేగవంతం చేయడంతో పాటు టాక్సిన్స్ను బయటకు పంపుతుందట. అలాగే, చర్మాన్ని రీహైడ్రేట్ చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో గోరువెచ్చని నీటికి కొంచెం నిమ్మరసం లేదా ఉసిరి రసం కలిపితే మరింత మంచిదట. ఎందుకంటే, వీటిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి వృద్ధాప్యాన్ని వేగవంతం చేసే ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడుతాయి. అంతేకాకుండా, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంతో పాటు చర్మం ఆరోగ్యానికి ఉండటానికి సహయపడతాయి.
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శరీరాన్ని కదిలించడం : శారీరక శ్రమ కోసం ఉదయం 6 గంటలకే జిమ్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఉదయాన్నే కాసేపు నడవడం, తేలికపాటి యోగా చేయడం లేదా నచ్చిన పాట పెట్టుకుని డాన్స్ చేయడం లాంటి అలవాట్లు కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో శారీరక కదలికల వల్ల రక్త ప్రసరణ పెరుగుతుంది. చర్మానికి ఆక్సిజన్ అందుతుంది. అంతేకాదు, కార్టిసాల్ హార్మోన్ తగ్గుతుంది. ఒకవేళ కార్టిసాల్ స్థాయిలు ఎక్కువైతే శరీరంలో వాపు పెరిగి, వృద్ధాప్యం వేగంగా వస్తుంది. కాబట్టి, ఉదయం కాసేపు బాడీని స్ట్రెచ్ చేయడం చాలా మంచిదట.
సన్ స్క్రీన్ : చాలామంది బయటకు వెళ్లినప్పుడు మాత్రమే సన్స్క్రీన్ వాడుతుంటారు. కానీ, ఇంట్లో ఉన్నా లేదా వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు కూడా సన్స్క్రీన్ రాసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, సూర్యుడి నుంచి వచ్చే UV కిరణాలు కిటికీల గుండా సులభంగా లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి. అలాగే, మొబైల్, కంప్యూటర్ లేదా టీవీ స్క్రీన్ల నుంచి వచ్చే 'బ్లూ లైట్' కూడా మన చర్మంలోని కొల్లాజెన్ను దెబ్బతీస్తాయట. అలాగే, చర్మంపై మచ్చలు, వయసు పైబడినట్లు కనిపించేలా ముడతలు వస్తాయి. అందుకే, వాతావరణం లేదా సీజన్ ఏదైనా, ప్రతిరోజూ సన్స్క్రీన్ అప్లై చేయడం తప్పనిసరి అని mayoclinic పేర్కొంది.
బ్రేక్ఫాస్ట్ : చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కేవలం యాంటీ ఏజింగ్ క్రీములు రాస్తే సరిపోదు, మనం తీసుకునే పోషకాహారం కూడా అంతే ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మనం ఉదయం తినే టిఫిన్ లేదా ఆహారమే మన చర్మ సౌందర్యాన్ని, అలాగే మన శరీరం ఎంత వేగంగా ముసలితనానికి గురవుతుందో నిర్ణయిస్తుందట. అందుకే, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలట. ఎందుకంటే, సమతుల్యమైన అల్పాహారం ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్తో పోరాడుతుంది. కొల్లాజెన్కు మద్ధతు ఇస్తుంది. అలాగే, చర్మానికి లోపలి నుంచి మెరుపును ఇస్తుంది.
సానుకూలంగా ఉండటం : ఉదయం లేవగానే మానసిక స్థితి, ఆలోచనలు మన చర్మంపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఉదయం సానుకూలంగా ఉండటం వల్ల ఒత్తిడిని కలిగించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ స్థాయిలు తగ్గుతాయని చెబుతున్నారు. తద్వారా, చర్మంలో జిడ్డు ఉత్పత్తి అదుపులో ఉండి మొటిమలు రాకుండా ఉంటాయట. అంతేకాదు, సానుకూల ఆలోచనల వల్ల శరీరంలో ఎండార్ఫిన్లు విడుదలవుతాయి. ఇవి చర్మకణాల నష్టాన్ని నివారిస్తుంది. దీనివల్ల ముఖం అలసిపోయినట్లు కాకుండా, కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది.
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