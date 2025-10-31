ETV Bharat / lifestyle

సౌందర్య సంరక్షణకు 'మునగ నూనె' - ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?

- చర్మాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుందంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​! - కేవలం బ్యూటీ కోసం మాత్రమే కాకుండా ఈ విధంగా కూడా మేలు చేస్తుందట!

Moringa Oil
Moringa Oil (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 31, 2025

Benefits of Moringa Oil for Skin: మహిళలు అందంగా కనిపించాలని ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. వంటింట్లో లభించే సహజ సిద్ధమైన పదార్థాల్నీ సౌందర్య పోషణ కోసం ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే మీరు వాడే నేచురల్​ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్​లో మునగ నూనెను కూడా చేర్చుకోమంటున్నారు నిపుణులు. మునగ గింజలను ఎండబెట్టి, వాటి నుంచి తీసిన ఈ నూనె అందాన్ని రెట్టింపు చేయడంలో సమర్థంగా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మెరిసే చర్మానికి : మునగ నూనెను చర్మానికి రాసుకోవడం వల్ల కాలుష్య ప్రభావంతో పాడైన చర్మాన్ని తిరిగి సాధారణ స్థితికి తీసుకురావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, రోజువారీ పనుల వల్ల కలిగే అలసట, ఒత్తిళ్ల నుంచి కూడా ఇది ఉపశమనం కలిగిస్తుందంటున్నారు. ఇక ఈ నూనెను క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తే చర్మం మృదువుగా మారడమే కాకుండా ప్రకాశవంతంగానూ కనిపిస్తుందని సూచిస్తున్నారు.

తేమనందిస్తుంది : పొడి చర్మతత్వం వారికి ఈ నూనె మేలు చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది నేరుగా చర్మం లోపలి పొరల్లోకి ఇంకి తేమనందిస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగని జిడ్డుగా అనిపించదని, పగిలిన పెదవులకు కూడా దీన్ని అప్లై చేసుకుంటే అవి తిరిగి మృదువుగా మారతాయని సూచిస్తున్నారు. ఇందులో ఉండే ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు అనేవి చర్మానికి తగినంత తేమతో పాటు పోషణ కూడా అందిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

వృద్ధాప్య ఛాయలు కనిపించకుండా : మునగ నూనెలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడి చర్మం నవ యవ్వనంగా, ఆరోగ్యంగా కనిపించేలా చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఇందులోని విటమిన్ ‘సి’ కొలాజెన్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తయ్యేలా చేసి చర్మం ముడతలు పడకుండా సంరక్షిస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి, వృద్ధాప్య ఛాయలు దరిచేరకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ ముఖంపై సన్నటి గీతలుంటే అవి కూడా క్రమంగా తొలగిపోతాయని పేర్కొంటున్నారు. స్నానం చేసిన తర్వాత ఈ నూనెతో చర్మానికి మృదువుగా మర్దన చేసుకోవడం వల్ల రోజంతా తేమ నిలిచి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. పగటి పూట ఇబ్బంది అనుకునేవారు, రాత్రి పూట నిద్రపోయే ముందు కూడా ఈ నూనెను చర్మానికి రాసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. మోరింగ నూనెలో యాంటీమైక్రోబయల్, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు ఉన్నాయని, ఇవి ముడతలు, నిర్జీవమైన చర్మం వంటి వృద్ధాప్య ప్రభావాలతో సహా అనేక చర్మ సమస్యలకు సహాయపడతాయని International Journal of Pharmaceutical Research and Applications ప్రచురించింది.

మచ్చలకు చెక్‌ : మునగ నూనెలో విటమిన్ ‘సి’, ‘ఇ’ సమృద్ధిగా లభిస్తాయి. ఇవి చర్మంపై ఉండే మచ్చలు పూర్తిగా తొలగిపోయేలా చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, చర్మంపై ఉండే నల్లమచ్చలు, మొటిమల వల్ల ఏర్పడిన మచ్చలు, పిగ్మెంటేషన్ లాంటి సమస్యలకు ఇది చక్కని పరిష్కారమని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. అలాగే ఈ నూనెలో ఉండే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీసెప్టిక్ గుణాల వల్ల చర్మంపై కాలిన మచ్చలు, గాయాలు వంటివి త్వరగా నయమవుతాయని పేర్కొంటున్నారు.

కురులకు : మునగ నూనె కేవలం చర్మానికే కాదు, కురులకు కూడా తేమనందిస్తుందని అంటున్నారు. ఇందుకోసం కాస్త మునగ నూనె తీసుకొని కేశాలు తడిగా ఉన్నప్పుడు కుదుళ్లలోకి చేరేలా మృదువుగా మర్దన చేయాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ నూనెని తరచూ ఉపయోగించడం వల్ల దృఢమైన కురులు సొంతం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అలాగే చుండ్రు, చిట్లిన చివర్లు వంటి సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం పొందచ్చని వివరిస్తున్నారు.

ఇవి కూడా : మునగ నూనెని ఫేషియల్ క్లెన్సర్‌గా కూడా ఉపయోగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు అనేవి సూర్యరశ్మితో కమిలిన చర్మాన్ని తిరిగి సాధారణ స్థితికి తీసుకువస్తుందని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, దీన్ని హెయిర్ సీరమ్​గా కూడా వినియోగించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

