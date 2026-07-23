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వర్షాకాలంలో గ్యాడ్జెట్స్ దెబ్బతినకుండా!

ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు భద్రంగా చూసుకోవాలంటున్న నిపుణులు - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​

Electronic Gadgets
Electronic Gadgets (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 23, 2026 at 5:30 PM IST

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Tips for Electronic Gadgets Usage During Monsoon : వర్షాకాలంలో తేమ, వర్షపు నీరు కారణంగా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఎక్కువ. మొబైల్స్, ల్యాప్​టాప్, టీవీ, కెమెరాలు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లో తేమ చేరితే సర్య్కూట్ బోర్డులపై ప్రభావం పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో షార్ట్ సర్క్యూట్లు జరిగే ప్రమాదం ఉందట. ఈ క్రమంలో వర్షాకాలంలో గ్యాడ్జెట్స్ పాడవకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వానాకాలంలో తేమ అధికం : వర్షాకాలంలో గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో మొబైల్స్, ల్యాప్​టాప్, టీవీ, కెమెరాలు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లో తేమ చేరే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల సర్క్యూట్ బోర్డులపై ప్రభావం పడుతుందట. అలాగే, విద్యుత్ సరఫరాలో హెచ్చుతగ్గులు హై వోల్టేజ్ వంటివి కూడా గ్యాడ్జెట్స్​ను ఎఫెక్ట్ చేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ వర్షంలో తడిసినప్పుడు గ్యాడ్జెట్లలోకి నీరు చేరితే కాంపోనెంట్స్ తుప్పు పట్టడం, షార్ట్ సర్య్కూట్ అవ్వడం లాంటివి కూడా జరుగుతాయని తెలియజేస్తున్నారు.

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ఎలా జాగ్రత్త పడాలి? : ఒకవేళ స్మార్ట్​ఫోన్స్, ల్యాప్​టాప్​​లను బయటకు తీసుకెళ్లే వాటర్ ప్రూఫ్ బ్యాగ్ లేదా కవర్​లో ఉంచాలని చెబుతున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తడిసిన చేతులతో డివైస్లను ముట్టుకోవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. తడిగా ఉన్నప్పుడు ఫోన్, ల్యాప్​టాప్​, కెమెరా, బ్యాటరీ ఇలా దేనికి కూడా ఛార్జింగ్ పెట్టొద్దని సూచిస్తున్నారు. వాటిని పూర్తిగా ఆరనిచ్చిన తర్వాతే ఉపయోగించడం లేదా ఛార్జింగ్ పెట్టాలని తెలియజేస్తున్నారు. అయితే, తర్వగా డ్రై అవ్వడానికి హెయిర్ డ్రయర్ వంటివి వాడకూడదని అంటున్నారు. అవసరమైతే సర్వీస్ సెంటర్​కు తీసుకెళ్లడం మంచిదని పేర్కొంటున్నారు.

ఇంట్లో పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు : ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పొడి ప్రదేశంలోనే ఉంచాలట. కిటికి, మెయిన్ డోర్స్ ఇలా వర్షం నీరు వచ్చే ప్రదేశాల దగ్గర ఉంచకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గదిలో గాలి సరిగా ఆడుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఎందుకంటే, వానాకాలంలో ఉరుములు, మెరుపులు, విద్యుత్ అంతరాయాలు ఎక్కువ ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే, టీవీ, కంప్యూటర్లు, రిఫ్రిజిరేటర్లకు సర్చ్ ప్రొటెక్టర్ యూపీఎస్ లాంటివి ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు. భారీగా ఉరుములు వస్తున్నప్పుడు కుదిరితే ప్లగ్స్ తీసేయడం ఇంకా మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాంటి సమయంలో ఏసీ, గీజర్, వాషింగ్ మిషన్ వాడకపోవడమే మేలట.

శుభ్రం చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్​ను ఎప్పుటికప్పుడు పొడి, మృదువైన క్లాత్​తో శుభ్రం చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వెంటిలేషన్ భాగాల్లో దుమ్ము, తేమ, పేరుకుపోకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. వీలైతే ప్రతి మూడు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి క్లీన్ చేయాలని అంటున్నారు. ఉపయోగించకుండా ఖాళీగా పెట్టిన కెమెరా, ల్యాప్​టాప్​, ఇతర గ్యాడ్జెట్లను పొడి ప్రదేశంలో ఉంచాలని తెలియజేస్తున్నారు. తేమను తగ్గించడంలో సిలికా జెల్​ ప్యాకెట్లు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయట.

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