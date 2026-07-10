వర్షాకాలంలో జుట్టు సురక్షితమేనా? - ఈ జాగ్రత్తలు మేలు చేస్తాయంటున్న నిపుణులు!
-సీజనల్ హెయిర్ ఫాల్ - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : July 10, 2026 at 4:24 PM IST
Monsoon Hair Fall and How to Prevent it: ఎండల తీవ్రత నుంచి ఉపశమనం ఇస్తూ వర్షాకాలం వచ్చేసింది. అయితే, ఇదే సమయంలో జుట్టుకు సంబంధించిన అనేక సమస్యలను కూడా తెచ్చిపెడుతుంది. గాల్లో పెరిగే తేమ శాతం వల్ల జుట్టు రాలడం, చిక్కుపడటం, మాడుపై దురద వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇలాంటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల జుట్టును సంరక్షించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మాడును శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం : వర్షాకాలంలో మాడుపై జిడ్డు, మురికి త్వరగా పేరుకుపోతాయి. ఇది జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, వారానికి రెండుసార్లు మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయడం వల్ల మాడును శుభ్రంగా ఉంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. తలస్నానం చేసిన తర్వాత, టవల్తో జుట్టును గట్టిగా రుద్దకుండా, మెల్లగా తుడుచుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
తడి జుట్టును ఎప్పుడూ ముడివేయవద్దు : కాలేజీ లేదా ఆఫీసుకి టైం అయ్యిందని చాలామంది జుట్టు పూర్తిగా ఆరకముందే జడ వేసుకుంటారు. అయితే, తడి జుట్టు చాలా సున్నితంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల జుట్టు త్వరగా రాలిపోతాయని అంటున్నారు. అలాగే, జుట్టులో తేమ నిలిచిపోవడం వల్ల మాడుపై ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, జుట్టును దువ్వుకునే ముందు లేదా ముడివేసే ముందు అది పూర్తిగా ఆరిపోవాలని సూచిస్తున్నారు.
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వెడల్పాటి పళ్లు ఉన్న దువ్వెనను ఎంచుకోండి : గాల్లోని తేమ వల్ల జుట్టు తరచుగా చిక్కులు పడుతుంటాయి. వీటిని తీయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకే, వెడల్పాటి పళ్లు ఉన్న దువ్వెనను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు చిక్కులను సున్నితంగా తొలగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించవచ్చని అంటున్నారు.
క్రమం తప్పకుండూ నూనె రాయడం : వారానికి ఒకసారి నూనెతో మసాజ్ చేయడం వల్ల జుట్టుకు మంచి పోషణ లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా జుట్టు కుదుళ్లు బలంగా మారతాయని అంటున్నారు. కొబ్బరి నూనె లేదా బాదం నూనె వంటి సహజ నూనెలు జుట్టుకు అవసరమైన తేమను అందించి, మాడు ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తలస్నానం చేయడానికి కొన్ని గంటల ముందు లేదా రాత్రి పడుకునే ముందు నూనె రాసుకుని మరుసటి రోజు తలస్నానం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. కొబ్బరి నూనె వెంట్రుకలపై ఒక రక్షణ పొరను ఏర్పరిచి, క్యూటికల్ (వెంట్రుక పైపొర)ను మూసివేయడం ద్వారా తేమను నిలిపి ఉంచుతుందని Indian Journal of Dermatology,Venereology and Leprology పేర్కొంది.
హీట్ స్టైలింగ్ను తగ్గించండి : స్ట్రెయిట్నర్లు, కర్లింగ్ ఐరన్లు, బ్లో డ్రయ్యర్లు వంటి స్టైలింగ్ పరికరాలను తరచుగా ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పొడిబారి, దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వర్షాకాలంలో ఉండే తేమ వల్ల జుట్టు ఇప్పటికే చిక్కుపడిపోతుందంటున్నారు. కాబట్టి, హీట్ స్టైలింగ్ను పరిమితం చేసి, జుట్టును సహజంగా ఆరనివ్వడం వల్ల దాని బలాన్ని, రూపాన్ని కాపాడుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. హెయిర్ డ్రయర్ వాడడం వల్ల జుట్టు గరుకుగా మారడం, పొడిబారడం, చిట్లిపోవడం, రంగు కోల్పోతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
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