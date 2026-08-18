వర్షాకాలంలో జుట్టు సమస్యలు - ఈ జాగ్రత్తలు మేలు చేస్తాయంటున్న నిపుణులు!
సీజనల్ హెయిర్ ఫాల్ - సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : August 18, 2026 at 3:10 PM IST
Monsoon Hair Care Tips : వర్షాకాలంలో ఎన్నిసార్లు శుభ్రం చేసుకున్నా ముఖం జిడ్డుగా మారడం, ఎంత దువ్వుకున్నా జుట్టు పిచ్చుక గూడులా తయారవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఇలాంటి వాతావరణాన్ని ఎదుర్కొని అందాన్ని సంరక్షించుకోవడమంటే సవాలనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా, కుదుళ్లు జిడ్డుగా మారడం, జుట్టు రాలడం, గడ్డిలా తయారవడం వంటి కేశ సంబంధిత సమస్యలు ఈ కాలంలో ఎక్కువగా ఎదురవుతుంటాయి. అయితే, జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకునే క్రమంలో కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే ఈ సీజన్లోనూ కేశాలను మెరిపించచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వానలో తడిశారా? : వర్షంలో తడిసిన తర్వాత జుట్టును అలాగే ఆరబెట్టుకోవడం మనలో చాలామందికి అలవాటుగా ఉంటుంది. కానీ, అలా చేయకుండా చల్లటి నీటితో ఓసారి తలస్నానం చేసి జుట్టు ఆరబెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే, మాములుగా వర్షపు నీటిలో కొన్ని ఆమ్ల గుణాలు ఉంటాయి. అసలే వానాకాలంలో హ్యుమిడిటీ వల్ల కుదుళ్లు జిడ్డుగా మారి వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్లకు కారణమవుతాయి. వీటికి ఈ ఆమ్ల గుణాలు తోడవడం వల్ల సమస్య మరింత పెరుగుతుంది. అందుకే వర్షంలో తడిసినట్లయితే శుభ్రంగా తలస్నానం చేసి జుట్టును పొడిగా ఆరబెట్టుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా వర్షంలో తడిసినా జుట్టు ఆరోగ్యం దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని సూచిస్తున్నారు.
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జిడ్డుగా మారకుండా : వర్షాకాలంలో హెయిర్ ఆయిల్కు బదులు నీటి ఆధారిత సీరమ్స్ వాడచ్చంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా జుట్టు జిడ్డుగా మారకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే, ఆయిల్ పెట్టుకోవాలనుకునే వారు, నైట్ పడుకునే ముందు కుదుళ్లు, జుట్టుకు నూనె పట్టించి, ఉదయాన్నే గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి.
ఇలాంటప్పుడు : కొంతమంది జుట్టు ఎంత దువ్వినా కాసేపటికే చెదిరిపోతుంది. దీంతో పదే పదే దువ్వుకోవడం, ఎక్కడికక్కడ హెయిర్ పిన్స్ లేదా క్లిప్స్ పెట్టేయడం వంటివి చేస్తుంటారు. దీనివల్ల జుట్టు చెదిరిపోకుండా ఉండడమేమో గానీ, పిన్స్ తీసేశాక మరింత గడ్డిలాగా మారుతుంది. అందుకే, అలాంటి వారు జడ లేదా హెయిర్ స్టైల్ వేసుకోవడానికి ముందు కాస్త హెయిర్ సీరమ్ని అప్లై చేసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు. ఈ కాలంలో జుట్టు, కుదుళ్లలో ఉన్న తేమ, జిడ్డును తొలగించి, జుట్టును మృదువుగా మార్చడంలోనూ ఇది సహాయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
తలస్నానం : చాలామంది కుదుళ్లు జిడ్డుగా అనిపించినప్పుడల్లా షాంపూతో తలస్నానం చేస్తుంటారు. అయితే, హ్యుమిడిటీ కారణంగా ఇలా అనిపిస్తుంది. అయితే, ఇలా పదే పదే షాంపూ చేసుకోవడం వల్ల కురుల సహజ తేమను కోల్పోతుంది. ఇది వెంట్రుకలు ఎక్కువగా రాలడానికి దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ఇలాంటి వాతావరణంలో ప్రతిసారీ షాంపూతో కాకుండా చల్లటి నీటితో జుట్టును శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
వీటితో పాటు తలస్నానం చేశాక మృదువైన క్లాత్తో జుట్టును తుడుచుకోవడం, కండిషనర్ పెట్టుకున్నాక చల్లటి నీళ్లతో జుట్టును శుభ్రం చేసుకోవడం వంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే హ్యుమిడిటీని తట్టుకొని ఆరోగ్యంగా మెరిపించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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