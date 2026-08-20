జుట్టు పొడిబారుతోందా? - ఈ నేచురల్ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్!
- పొడిబారే జుట్టు సమస్యకు ఇంట్లోనే సహజమైన పరిష్కారాలను సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : August 20, 2026 at 3:11 PM IST
Home Remedies that Actually Work for Dry Hair : పర్యావరణ కాలుష్యం, ఒత్తిడి, రసాయన ఉత్పత్తుల వాడకం వల్ల చాలా మందిని వేధించే ప్రధాన సమస్యల్లో జుట్టు పొడిబారడం ఒకటి. నిర్జీవంగా మారిన జుట్టుకు కేవలం పైపైన మెరుగులు దిద్దడం సరిపోదంటున్నారు నిపుణులు. దానికి లోతైన పోషణ, మృదువైన సంరక్షణ, కోల్పోయిన తేమను తిరిగి అందించే సహజ హైడ్రేషన్ అవసరమని చెబుతున్నారు. భారీ రసాయనాలతో కూడిన ఖరీదైన ప్రొడక్ట్స్పై ఆధారపడకుండా, ఇంట్లోనే లభించే సహజ పదార్ధాలతో జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అవిసె గింజల జెల్ : అవిసె గింజల జెల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, వృక్ష సంబంధిత సమ్మేళనాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి జుట్టుకు తేమను అందించి, దాని స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయని అంటున్నారు. ఈ జెల్ను కురులకు అప్లై చేయడం వల్ల గరుకుగా ఉన్న జుట్టు సాఫ్ట్ అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాదు, జుట్టు చిక్కుపడటం కూడా తగ్గుతుందట.
కలబంద గుజ్జు : కలబంద జుట్టుకు కావాల్సిన సహజమైన తేమను అందిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉండే ప్రత్యేక ఎంజైమ్లు స్కాల్ఫ్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని అంటున్నారు. దీని జెల్ చాలా తేలికగా ఉండటం వల్ల జుట్టు జిడ్డుగా లేదా బరువుగా అనిపించకుండా పొడి జుట్టుకు లోతైన హైడ్రేషన్ను ఇస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా, జుట్టు చిక్కులు పడకుండా, మృదువుగా, మెరుస్తూ, సులభంగా దువ్వుకోవడానికి వీలుగా మారుతుందని వివరిస్తున్నారు. కలబందలో ఉండే తేమ గుణాలు, పోషక విటమిన్ల కారణంగా, పొడి జుట్టు, పొడి చర్మ సంరక్షణలో ఇది బాగా ప్రాచుర్యం పొందిందని Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry పేర్కొంది.
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పెరుగు : పెరుగులో ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి బలహీనమైన జుట్టుకు పోషణను అందిస్తూ, స్కాల్ఫ్పై ఉన్న పొడిదనాన్ని తగ్గిస్తాయని అంటున్నారు. దీన్ని హెయిర్ మాస్క్గా ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టుకు తక్షణ తేమ అందుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. జుట్టు ఆకృతి మెరుగుపడుతుందని, జుట్టు పట్టులా మెరుస్తూ, తాజాగా మారుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
తేనె, ఆలివ్ ఆయిల్ మిశ్రమం : తేనె, ఆలివ్ ఆయిల్ కలయిక పొడి జుట్టుకు అవసరమైన తేమను అందించి, దానిని ఎక్కువసేపు నిలిపి ఉంచే ఒక శక్తివంతమైన సహజ చికిత్సలా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మిశ్రమం జుట్టు చిక్కులను సమర్థవంతంగా తొలగించి, తేమను లాక్ చేస్తుందని అంటున్నారు. తలస్నానం చేసిన తర్వాత జుట్టుకు ఆరోగ్యకరమైన, సిల్కీ, మెరిసే రూపాన్ని ఇవ్వడానికి ఇది అద్భుతంగా సహాయపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనె : గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనె జుట్టు కుదుళ్లలోకి లోతుగా చొచ్చుకుపోయి, తేమను అందిస్తుందని Indian Journal of Dermatology,Venereology and Leprology పేర్కొంది. జుట్టులోని ప్రొటీన్ నష్టాన్ని సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ నూనెతో తలపై మృదువుగా మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది కురులను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, జుట్టును మరింత మృదువుగా, సిల్కీగా, ఆరోగ్యకరంగా మారుస్తుందట.
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