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బాత్​రూమ్​ మేకోవర్ - మరికాస్త ప్రశాంతత కావాలా నాయనా!

- టాయిలెట్​ డిజైన్లకు మరింత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్న నగరవాసులు - కుటుంబ అవసరాలను బట్టి ఎంచుకోవాలని నిపుణులు సూచన

Indian Toilet
Indian Toilet (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 4:29 PM IST

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Indian Toilet : మనిషి ప్రశాంతంగా ఉండే ప్రదేశాల్లో బాత్​ రూమ్​ అత్యంత ప్రధానమైనది" అంటాడు ఓ సినిమాలో పెద్దాయన! ఫన్నీగా, సెటైరికల్​గా అనిపించినప్పటికీ, రిలాక్స్ కావడానికి ఇది చక్కటి "ఏకాంత ప్రదేశం" అని చాలా మంది అంగీకరిస్తారు.

నిత్యం హడావిడిగా పరిగెత్తే మనిషికి "నో మొబైల్, నో డిస్టర్బెన్స్" జోన్​గా దీన్ని భావిస్తుంటారు. ఆఫీస్ టెన్షన్ల నుంచి, ఇంటి రెస్పాన్సిబిలిటీల నుంచి కొంత సమయం పాటు కంప్లీట్ గా బ్రేక్ దొరుకుతుంది. స్నానం చేస్తున్నప్పుడు నీటి శబ్దం, గోరు వెచ్చదనం వల్ల మెదడులో హ్యాపీ హార్మోన్ 'డోపమైన్' విడుదలవుతుంది. అంతేనా? ఇదొక పర్సనల్ సామ్రాజ్యం.. ఇక్కడ మనల్ని ఎవరూ జడ్జ్ చేయరు. కాబట్టి, మనలోని టాలెంట్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. అరుస్తూ పాటలు పాడటం, అద్దంలో చూసుకుంటూ డైలాగులు చెప్పుకోవడం, మీసాలు మెలేయడం, అందాన్ని పొగుడుకోవడం వంటివి ఎన్నెన్నో చేస్తుంటారు. ఆ విధంగా మనిషి తన బాడీనే కాకుండా మైండ్​ను కూడా రీఫ్రెష్​ చేసే ప్రదేశం బాత్​ రూమ్​. ఇంత ముఖ్యమైన బాత్​రూమ్​కు కొత్తగా నిర్మించే ఇళ్లలో చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. సౌకర్యానికి, ఆరోగ్యానికి వాటిని కేరాఫ్​గా చూస్తున్నారు!

సెలక్షన్ :

టాయిలెట్‌ షేప్​ను సెలక్ట్​ చేసేటప్పుడు చాలామంది పలు రకాల డిజైన్స్ పరిశీలిస్తారు. సైంటిఫికల్లీ మన దేశీయ టాయిలెట్టే హెల్త్​కు మంచిదని చెబుతారు. ఎందుకంటే దేహం టాయిలెట్‌ సీటుకు తగలదు. అందువల్ల ఇన్‌ఫెక్షన్ల భయం కూడా ఉండదు. అంతేకాదు అదొక ఆసనంగా కూడా భావించొచ్చు అంటారు. కానీ, జీవనశైలి మారడంతో మోకాళ్ల నొప్పులతో చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇంకా గర్భిణులకు కూడా దేశీయ టాయిలెట్​ ఇబ్బందికరం. వీరికి వెస్ట్రన్‌ కమోడ్‌ చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రెండు అవసరాలను మిక్స్ చేస్తూ "ఆంగ్లో-ఇండియన్‌ రకం" తయారు చేశారు.

టూ ఇన్ వన్ :

ఈ డిజైన్‌ విదేశాల్లోని కమోడ్‌ మాదిరిగానే హైట్​గా ఉంటుంది. పై భాగం వెడల్పుగా ఉంటూనే, మనదగ్గర ఉపయోగించే విధంగా కాళ్లు పెట్టుకోడానికి గ్రిప్‌ కూడా ఉంటుంది. ఇలా రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. కావాలనుకున్నవారు వెస్ట్రన్‌ కమోడ్‌ మాదిరిగా పైన కూర్చోవచ్చు. అలా వద్దనుకునేవారు దేశీయ టాయిలెట్‌ మాదిరిగానే ఉపయోగించుకోవచ్చు

సింగిల్‌ & టూ పీస్‌ :

ఇప్పటి వరకు చాలా మంది వన్‌ పీస్‌ టాయిలెట్లనే ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. ఇందులో ట్యాంక్, సీటు కలిసిపోయి ఉంటాయి. అందువల్ల వీటిని క్లీన్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఎక్కడా ఖాళీ ప్లేస్​ లేకపోవడం వల్ల పెద్దగా మురికి చేరదు.

ఇప్పుడు టూ పీస్‌ టాయిలెట్స్​ కూడా అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. ఇవి తక్కువ ధరలో లభిస్తాయి. ఒక భాగం ఏదైనా దెబ్బతింటే ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు. కానీ, శుభ్రం చేయడానికి కాస్త ఇబ్బంది పడాల్సి రావచ్చు.

ఫ్లషింగ్‌లో మార్పులు :

సింగిల్‌ ఫ్లష్‌ ఉంటే నీరు ఎక్కువగా వృథా అవుతుంది. ఒక్కసారి ఫ్లష్‌ చేస్తే దాదాపు 13 లీటర్ల వరకు ఖాళీ అవుతాయి. దీనికి బదులుగా డ్యూయల్‌ ఫ్లష్‌ వాడితే మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందులోని పెద్ద, చిన్న బటన్లు అవసరానికి తగినట్టుగా వాటర్ రిలీజ్ చేస్తాయని చెబుతున్నారు. చిన్న బటన్‌ నొక్కితే 3 లీటర్లు, పెద్ద బటన్‌ ప్రెస్ చేస్తే 6 లీటర్ల వరకు నీరు వస్తుందని అంటున్నారు.

ఇలా కాకుండా మరింత ఫాస్ట్​గా క్లీన్​ కావడానికి ఎక్కువ ప్రెజర్‌ ఉండే "అసిస్టెడ్‌ ఫ్లష్‌ టెక్నాలజీ"ని సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో నీటి ట్యాంక్‌ ఎత్తులో ఉంటుంది. అందువల్ల నీరు తక్కువగానే, ఎక్కువ వేగంగా వస్తుంది. ప్రస్తుతం వీటిని పబ్లిక్‌ బాత్‌రూమ్స్, హోటల్స్​లో వాడుతున్నారు.

మరి, మీరు కొత్తగా ఇల్లు కడుతున్నట్టయితే, త్వరలో నిర్మించాలని భావిస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా ఈ విషయం గురించి ఆలోచించండి. ఏదో ఒకటి అన్నట్టుగా కాకుండా మీ ఇంట్లో వాళ్ల అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సెలక్ట్ చేసుకుంటే అన్నివిధాలా బాగుంటుందని సూచిస్తున్నారు.

TAGGED:

BATHROOM
ANGLO INDIAN TOILET
DUAL FLUSH SYSTEM
ONE PIECE COMMODE
WESTERN TOILET

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