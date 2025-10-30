పిల్లలను అతి గారాబం చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
-పిల్లలు శ్రుతి మించుతున్నారా? - అందుకే పేరెంట్స్ కారణమంటున్న నిపుణులు!
Published : October 30, 2025 at 1:05 PM IST
Children Phone Addiction Problems: ఈ తరం పిల్లలకు ఫోన్ ఉంటే చాలు ఇంకెవరూ అవసరం లేదు. అల్లరి లేదు కదా అని తల్లిదండ్రులు దీన్ని సమస్యగా చూడలేదు. కానీ, ఈ మధ్య ఫోన్ అడిక్షన్తో వచ్చే సమస్యల్ని చూసి, పిల్లలకి ఒక్కసారిగా దాన్ని దూరం చేస్తున్నారు. దీంతో కొంతమంది పిల్లలు మారం చేయడం, చేతికి దొరికినవన్నీ విసిరి కొట్టడం లాంటివి చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని అతి గారాబంతో చెడగొడుతున్నారంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అలా కాకుండా మరెలా పెంచాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అలా చేస్తే : పిల్లల ఎదుగుదలలో మూడేళ్ల లోపు న్యూరోజెనిసిస్ ప్రక్రియ వేగంగా ఉంటుందని మానసిక నిపుణురాలు మండాది గౌరీదేవి అంటున్నారు. అంటే, పిల్లల మెదడులో కొత్త న్యూరాన్లు అభివృద్ధి చెందే దశ అని చెబుతున్నారు. దీంతో వారు కాగ్నిటివ్ నైపుణ్యాలు, జ్ఞాపకశక్తి, సంతోషం, బాధ వంటివన్నీ తొందరగా గ్రహిస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ దశలో వాళ్లలో డోపమైన్ విడుదల కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. అతిగారాబంతో పిల్లలు ఏదడిగితే అది ఇచ్చి, 'వాళ్లని సంతోషపరుస్తున్నాం' అనుకుంటారు.. కానీ, అదే వాళ్లని సంబంధిత వస్తువులకి బానిసల్ని చేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అది ఫోన్, ప్రేమ, గారాబం ఏదైనా, ఇవే వాళ్లకు ఆనందం, ఆహ్లాదం ఇచ్చే ఆబ్జెక్ట్లుగా మారుతున్నాయని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పిల్లల నుంచి వాటిని దూరం చేసినప్పుడు వారికి.. కోపం, ఉద్యేగం, బాధతో అరవడం, చేతికి అందినవి విసిరేయడం, కిందపడి దొర్లడం, కొట్టడం లాంటివి చేస్తుంటారని వివరిస్తున్నారు. వీటిని ఆపలేక పెద్దవాళ్లూ అవే పద్ధతుల్ని కొనసాగిస్తున్నారని వెల్లడిస్తున్నారు.
అబ్బాయిలూ పాత్రలు కడుగుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
అతిగారాబంతో : పిల్లల మానసిక మార్పులకు బీజం పడింది ఇప్పుడు కాదని, వాళ్లు నెలల పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే అని మండాది గౌరీదేవి అంటున్నారు. ఎలాగంటే, పిల్లలు అన్నం తిన్నాలన్నా, బట్టలు వేయలన్నా, తీయాలన్నా, ప్రయాణాలు చేయాలన్నా, బంధువులు వచ్చినప్పుడు పిల్లల హడావుడి ఉండకూడదన్నా.. ఇలా ప్రతి దానికీ ఫోన్ను చూపించడం అలవాటుగా మారిపోయిందని వివరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగ్యాలకి వెళుతోన్న మహిళల సంఖ్య పెరగడం.. వీళ్లలో 'మామ్ గిల్డ్' కారణంగా పిల్లలకు అతిగారాబం పెరుగుతోందని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా, చిన్నతనంలోనే నిద్రలేమి, దృష్టిలోపం, నాడీవ్యవస్థ బలహీనపడటం, డిప్రెషన్, కోపం, మొండితనం, ట్రామా, అభిజ్ఞాన నైపుణ్యాలు దెబ్బతినడం వంటి మానసిక సమస్యలు వస్తున్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఏం చేయాలంటే : రెండేళ్లలోపు పిల్లలకు అసలు స్క్రీన్ సమయం ఉండకూడదని లేదా పరిమితంగా ఉండాలని అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ వయస్సు ఉన్న పిల్లలు తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని అన్వేషించడం ద్వారా, ఇతర పిల్లలు, పెద్దలతో ఆడుకోవడం ద్వారా బాగా నేర్చుకుంటారని తెలిపింది. ఒకవేళ ఇప్పటికే అలవాటు ఉన్న వారి నుంచి ఫోన్లు, టీవీలను ఒక్కసారిగా దూరం చేయకుండా, నెమ్మదిగా మాన్పించాలని మండాది గౌరీదేవి సూచిస్తున్నారు. అలాకాకుండా, ఉన్నట్టుండి వారి నుంచి దాన్ని తీసుకుంటే.. కోపం, బాధ, మొండితనం వంటివి ఎక్కువై మన ఊహకు అందని పనులు చేస్తుంటారని చెబుతున్నారు.
ఫోన్కు దూరంగా : ఇక రెండేళ్లు దాటిన వారైతే, పిల్లల రోజువారీ పనుల్ని గమనించి, దారి మళ్లించడానికి చుట్టూ ఉండే వస్తువులు, ప్రదేశాల గురించి వివరించి చెప్పాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎలాగంటే, మీ వంటగదిలో ఉన్నప్పుడు కూరగాయలు పేర్లు చెప్పాడం లేదా వాటిని వేరు చేసి, ఒకే రకమైనవి ఓ దగ్గర పెట్టమని చెప్పడం లాంటివీ చేయాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు. దీంతో వారికి లర్నింగ్, అచీవ్మెంట్ లాంటి అంశాలు నెమ్మదిగా తెలుస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా, మెదడులోని అన్ని భాగాలు స్టిమ్యులేట్ అయ్యి, సంతోషకరమైన హర్మోన్ల విడుదల సమతులంగా జరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
క్రమశిక్షణ నేర్పాల్సిందే : ఈ క్రమంలో అతిగారాబం, ప్రేమ అనేవి రెండేళ్ల వరకు మీరెంత చూపించినా, తర్వాత మాత్రం పిల్లలకు హద్దులు, క్రమశిక్షణ నేర్పాల్సిందేని మండాది గౌరీదేవి అంటున్నారు. వారికి మంచి చెడుల వ్యత్యానం చెప్పే బాధ్యత తల్లిదండ్రులదేని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఆ వయస్సు నేర్చుకునే దశ అని, ఈ సమయంలో మీరు ఎంత నేర్పుని ప్రదర్శించి వారిని తీర్చిదిద్దుతారో, భవిష్యత్తులో వారూ అంతే సానుకూలతతో జీవిస్తారని చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
కాకరకాయ చేదు తగ్గాలా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!
"బాడీ స్ప్రే" అతిగా వాడుతున్నారా? - ప్రమాదం పొంచి ఉందంటున్న నిపుణులు!