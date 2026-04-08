చర్మ శుభ్రతకు స్క్రబ్బర్లు ఉపయోగిస్తున్నారా? - ఏది మంచిదో తెలుసా?

స్క్రబ్బర్లను వినియోగం ఎలా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 8, 2026 at 3:49 PM IST

Common Mistakes to Avoid When Using Skin &body Scrubber : వేసవికాలం చర్మ సంరక్షణ కోసం స్క్రబ్బర్లు ఉపయోగిస్తుంటారు చాలామంది. ఈ క్రమంలో స్క్రబ్బర్లుపై అవగాహన ఉండాలని, వాడేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

నారలతో ఉండేవి : ఇవి బాడీకి వాడొచ్చు. కానీ, ముఖంపై వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు.

గరుకుగా ఉండేవి : ఇలాంటి స్క్రబర్లును ఆప్రికాట్ లేదా వాల్​నట్ వంటి గరుకు గింజలతో తయారు చేస్తారు. ఇవి చర్మంపై కంటికి కనిపించని చిన్నచిన్న గాయాలను చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.

సిలికాన్ : అన్నికంటే ఇవి ఉత్తమమైనవి. ఇవి చాలా మెత్తగా ఉండటం వల్ల చర్మానికి ఎలాంటి నష్టం జరగదు. అలాగే, బ్యాక్టీరియా కూడా తర్వగా చేరదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఇవి సురక్షితమైనవిగా సూచిస్తున్నారు.

వినియోగం ఇలా :

  • స్క్రబ్బర్లను సాధారణ సబ్బు లేదా బాడీ లోషన్​తో కలిపి ఉపయోగించవచ్చు.
  • జిడ్డు చర్మం ఉన్నవారు వారానికి 1-2 సార్లు వినియోగిస్తే చాలట.
  • సున్నితమైన చర్మం కలిగిన వ్యక్తులు 10 - 14 రోజులకు ఒకసారి వాడొచ్చు.
  • బాడీని స్క్రబ్బర్లతో కేవలం 30 - 60 సెకన్లు మాత్రం క్లీన్ చేసుకోవాలి. అది కూడా మృదువుగా, సర్కిల్ ఆకారంలో మాత్రమే రుద్దాలి. ఎక్కువ ఒత్తిడిని కలిగించవద్దంటున్నారు నిపుణులు.

ఉపయోగాలు :

  • మృతకణాలు (Dead Cells) తొలగిపోవడం వల్ల చర్మం మృదువుగా, కాంతివంతంగా మారుతుంది. అంతే కాదు, కొత్త కణాలు ఏర్పడతాయి.
  • మాయిశ్చరైజర్లు, శరీరానికి వాడే క్రీమ్​లను చర్మం సులభంగా గ్రహిస్తుంది.
  • చర్మంపై నల్లని మచ్చలు, మొటిమల మచ్చలనేవి తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది.

అతిగా వాడొద్దు :

  • స్క్రబ్బర్లు ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వల్ల కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు వస్తాయి.
  • చర్మం సహజ రక్షణ పొర దెబ్బ తినే అవకాశం ఉంది.
  • స్కీన్ పొడిబారడం, మంట లాంటి సమస్యలు వస్తాయి.
  • చిన్న చిన్న గాయాలు ఏర్పడి ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
  • చర్మం మరింత నల్లబడే ప్రమాదం ఉంది.

స్క్రబ్బర్లు సరైన పద్ధతిలో వాడితే చర్మానికి మంచిది. అదే పనిగా ఎక్కువ సేపు వాడితే చర్మ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో సిలికాన్ స్క్రబ్బర్లు ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. - డాక్టర్ భూమేష్ కుమార్

ఎవరు వాడకూడదు :

  • చీముతో కూడిన మొటిమలు ఉన్నవారు వీటిని ఉపయోగించకూడదు. ఎందుకంటే, అవి పగిలి మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఎగ్జిమా, సొరియాసిస్ వంటి చర్మ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని వినియోగించకపోవడమే మంచిది.
  • లేజర్ చికిత్సలు చేయించుకున్న వెంటనే వీటిని వాడకూడదు.
  • అతి సున్నితమైన చర్మం గలవారు కూడా వినియోగించకూడదు.

ఇలా చేయండి : స్క్రబ్బర్​ వాడిన ప్రతిసారీ బాగా కడిగి, ఎండ తగిలే చోట ఆరబెట్టాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా చేస్తే బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ లాంటివి చేరే అవకాశం ఉండదు. ఈ నేపథ్యంలో మూడు నెలలకు ఒకసారి లేదా పాడైపోయినప్పుడు కొత్త స్క్రబ్బర్ వినియోగించాలి. అదే విధంగా, చర్మంపై మంట లేదా ఎరుపు కనిపిస్తే వెంటనే వాడటం ఆపేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

